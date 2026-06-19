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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan News: भीलवाड़ा में ‘जहरीला’ हुआ धर्म तालाब, हजारों मछलियों और पक्षियों की मौत के बाद लागू धारा 163

Rajasthan News: भीलवाड़ा में ‘जहरीला’ हुआ धर्म तालाब, हजारों मछलियों और पक्षियों की मौत के बाद लागू धारा 163

Rajasthan News In Hindi: भीलवाड़ा जिले के नेशनल हाईवे पर के जसवंतपुरा स्थित धर्म तालाब को लेकर जनस्वास्थ्य संकट सामने आया है. पीएचईडी की रिपोर्ट में तालाब के पानी को असुरक्षित घोषित किया गया है.

Written By : सुरेंद्र सागर, भीलवाड़ा |  Edited By: गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 19 Jun 2026 08:13 AM (IST)
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राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के नेशनल हाईवे पर स्थित ग्राम पंचायत बैरा के जसवंतपुरा स्थित धर्म तालाब को लेकर एक गंभीर पर्यावरणीय और जनस्वास्थ्य संकट सामने आया है. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) की जांच रिपोर्ट में तालाब के पानी को मानव और पशु उपभोग के लिए असुरक्षित घोषित किए जाने के बाद बनेड़ा उपखंड अधिकारी बाबू लाल ने पूरे क्षेत्र में एहतियाती कदम उठाते हुए निषेधाज्ञा लागू कर दी है.

वहीं चाय की थड़ियों, चौपालों और किराने की दुकानों के बाहर आदेश की प्रतियां चस्पा कर तथा गांव में माइक से अनाउंसमेंट कर लोगों को निषेधाज्ञा का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं. जसवंतपुरा ग्राम में 300 घरों से अधिक की बस्ती बसी हुई है.

कैसे सामने आया मामला?

बीते दिनों जसवंतपुरा ग्राम के धर्म तालाब में बड़ी संख्या में मछलियों, जलीय जीवों, पक्षियों और पशुओं के मरने का सिलसिला शुरू हुआ था. वहीं हजारों मछलियों की मौत के बाद ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई थी. तालाब की सतह पर मृत मछलियां तैरती दिखाई देने लगीं, जिसके बाद मामले की जानकारी ग्राम सरपंच द्वारा एक पत्र लिखकर प्रशासन को दी गई. वहीं स्थानीय एएनएम मल्ला मीणा ने भी घटना की जानकारी स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचाई. इसके बाद स्वास्थ्य एवं पीएचईडी विभाग ने तालाब के विभिन्न हिस्सों से जल नमूने एकत्र कर उनकी जांच करवाई.

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तालाब के पानी में बैक्टीरिया की मात्रा पाई गई 2000 सीएफयू

जिला प्रयोगशाला, भीलवाड़ा की रिपोर्ट के अनुसार तालाब के पानी में टोटल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा 2000 सीएफयू प्रति 100 मिलीलीटर पाई गई, जबकि ई-कोली बैक्टीरिया की संख्या 600 से 700 सीएफयू प्रति 100 मिलीलीटर दर्ज की गई. प्रयोगशाला के विशेषज्ञों ने दोनों नमूनों को रासायनिक और जैविक दृष्टि से अमानक बताते हुए पानी को उपयोग के लिए असुरक्षित माना है. इसके चलते ग्रामीण पारंपरिक जलस्रोतों के पानी का उपयोग करने में भी हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं. पूरा गांव फिलहाल दहशत में है.

फैक्ट्री से निकलने वाला दूषित पानी छोड़ा जा रहा तलाब में 

ग्रामीणों ने क्षेत्र में संचालित Absolute Greenfuels LLP पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि फैक्ट्री से निकलने वाला रासायनिक अपशिष्ट और दूषित पानी बिना उचित उपचार के तालाब में छोड़ा जा रहा है, जिससे पानी की गुणवत्ता प्रभावित हुई है. हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित कंपनी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. वहीं धर्म तालाब का पानी प्रदूषित होने के बाद किसी भी जनप्रतिनिधि के जसवंतपुरा गांव नहीं पहुंचने से ग्रामीणों में रोष देखने को मिला है.

प्रशासन ने लिया आपातकालीन एक्शन

रिपोर्ट सामने आने के बाद ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने तत्काल बनेड़ा उपखंड अधिकारी बाबू लाल को रिपोर्ट सौंपते हुए क्षेत्र में किसी बीमारी के फैलने की आशंका के मद्देनजर पशुपालकों और ग्रामीणों को तालाब के पानी से दूर रहने की सलाह जारी की है. इस पर बनेड़ा उपखंड अधिकारी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एक आदेश जारी किया.

पंचायत और प्रशासन की ओर से गांव में निषेधाज्ञा के आदेश चस्पा कर तथा माइक द्वारा अनाउंसमेंट कर लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि वे न तो स्वयं इस पानी का उपयोग करें और न ही अपने पशुओं को इसका पानी पिलाएं. इसके साथ ही तालाब क्षेत्र में चेतावनी बोर्ड लगाकर जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं.

धारा 163 के तहत धर्म तालाब में प्रतिबंधात्मक लागू

बनेड़ा प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत धर्म तालाब के आसपास एक किलोमीटर की परिधि में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं. आदेश के अनुसार तालाब के पानी का उपयोग पीने, खाना बनाने, स्नान करने, पशुओं को पिलाने या किसी अन्य घरेलू कार्य के लिए नहीं किया जा सकेगा. प्रशासन ने आवश्यक होने पर क्षेत्र की फेंसिंग और वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं.

ग्रामीणों की चेतावनी, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस और स्थानीय प्रशासन को लाउडस्पीकर, सूचना पत्रकों और अन्य माध्यमों से लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं.

ग्रामवासियों ने मांग की है कि यदि धर्म तालाब के पानी को प्रदूषित करने वाले जिम्मेदार लोगों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन और धरना-प्रदर्शन का रास्ता अपनाएंगे. जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने की तैयारी भी की जा रही है. फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता संभावित स्वास्थ्य संकट को रोकना और प्रभावित क्षेत्र के लोगों तथा पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

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About the author सुरेंद्र सागर, भीलवाड़ा

सुरेंद्र कुमार राजस्थान के भीलवाड़ा की खबरों पर नजर रखते हैं. उन्हें अपराध, राजनीतिक और सामाजिक खबरों में रुचि है.
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Published at : 19 Jun 2026 08:13 AM (IST)
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