राजस्थान के कोटा शहर में बंदरों का आतंक अब लोगों की जान पर भारी पड़ने लगा है. उद्योग नगर थाना क्षेत्र के कंसुआ इलाके में रविवार (15 नवंबर) को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. घर की छत पर रोजमर्रा के काम में जुटी 28 वर्षीय महिला रेनू भट पर अचानक बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया.

खुद को बचाने के लिए महिला ने काफी संघर्ष किया और डंडे से बंदरों को भगाने की कोशिश भी की, लेकिन बंदरों ने उसे कई जगह काट लिया. इस घटनाक्रम के बाद महिला अचानक बेहोश होकर छत पर गिर पड़ी. परिजन उसे तत्काल झालावाड़ रोड स्थित निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों के मुताबिक महिला की मौत साइलेंट अटैक के कारण हुई.

घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों का आरोप है कि इलाके में लंबे समय से बंदरों की आवाजाही बनी हुई है और उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है. कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराने के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया. अब एक परिवार की खुशियां उजड़ने के बाद क्षेत्रवासियों में भी भय और आक्रोश का माहौल है.

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कपड़े सुखाते समय अचानक टूट पड़े बंदर

मृतका रेनू के जेठ अर्जुन भट ने घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि रेनू छत पर बने बाथरूम में नहाने गई थी. इसी दौरान बंदर छत के आसपास आ गए. डर के चलते उसका पति प्रदीप नीचे चला गया था. बाद में रेनू नहाने के बाद छत पर कपड़े सुखाने लगी. इसी दौरान लाल मुंह वाले बंदरों के झुंड ने अचानक उस पर हमला बोल दिया.

अप्रत्याशित हमले से रेनू घबरा गई और खुद को बचाने के लिए डंडे से बंदरों को भगाने लगी, लेकिन बंदर उस पर लगातार झपटते रहे. हमले में उसके शरीर के कई हिस्सों पर काटने के निशान आए. परिजनों के अनुसार उसकी कमर पर भी बंदरों के दांतों के निशान थे.

चीख-पुकार सुनकर पहुंचे परिजन

बंदरों के हमले के दौरान रेनू की चीख-पुकार सुनकर घर के लोग छत पर पहुंचे. उस समय तक वह बेहोश होकर गिर चुकी थी. परिजन बिना देर किए उसे अस्पताल लेकर रवाना हुए. झालावाड़ रोड स्थित निजी अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद साइलेंट अटैक को मौत का कारण बताया. रेनू की असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. महज 28 वर्ष की उम्र में उसकी जिंदगी का इस तरह अंत हो जाने से पूरे इलाके में शोक व्याप्त है.

2018 में हुई थी शादी, मासूम बेटी के सिर से उठा मां का साया

परिजनों के मुताबिक रेनू की शादी वर्ष 2018 में प्रदीप भट के साथ हुई थी. उसकी एक बेटी है. मां की अचानक मौत से मासूम बच्ची के सिर से ममता का साया उठ गया. परिवार के लिए यह घटना ऐसा गहरा जख्म छोड़ गई है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है.

पहले भी उठाई थी बंदरों के आतंक की शिकायत

परिजनों का कहना है कि कंसुआ इलाके में बंदरों की समस्या लंबे समय से बनी हुई है. आए दिन बंदर घरों की छतों और आसपास के मकानों में पहुंच जाते हैं. लोगों को पहले भी इनके हमलों और उत्पात का सामना करना पड़ा है. बंदरों को पकड़ने के लिए क्षेत्र में पिंजरा तक लगाया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद समस्या खत्म नहीं हुई. परिवार का कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई होती तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती.

स्थानीय पार्षद सपना बुर्ट ने घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि बंदरों के हमले में महिला की मौत होना बेहद चिंताजनक है. बंदरों को पकड़ने और क्षेत्रवासियों को राहत दिलाने के लिए नगर निगम अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है. वहीं उद्योग नगर थानाधिकारी आनंद यादव ने बताया कि उन्हें फिलहाल इस घटना की जानकारी नहीं है.

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