Open Doors Report 2026: हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका जाने वाले भारतीय छात्रों को लेकर एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. न्यूयॉर्क स्थित एक नॉन- गवर्नमेंटल संगठन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन की ओर से सोमवार को जारी की गई ओपन डोर्स रिपोर्ट ओन इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सचेंज के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अमेरिका में भारतीय छात्रों की संख्या में 6.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. लगातार 3 वर्षों के बढ़ोतरी के बाद यह पहला मौका है, जब अमेरिका में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में सालाना आधार पर कमी आई है.

रिपोर्ट में क्या आया सामने?

रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार 2025-26 में अमेरिका के हायर एजुकेशनल संस्थानों में भारतीय छात्रों की कुल संख्या घटकर 3,39,435 रह गई है. यह गिरावट केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका में एडमिशन लेने वाले कुछ इंटरनेशनल छात्रों की संख्या में भी 2.7 प्रतिशत गिरकर 11,77,766 से 11,46,163 पर आ गई. नई अंतरराष्ट्रीय छात्रों के एडमिशन में तो 17.7 प्रतिशत की भारी कमी देखी गई है, जो पिछले सत्र के 2,77,118 से घटकर 2,28,123 रह गई है..

पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में सबसे बड़ी गिरावट

आंकड़ों से यह भी सामने आया है कि ग्रेजुएट प्रोग्राम की तुलना में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन ज्यादा प्रभावित हुए हैं. अमेरिका में कुल अंतरराष्ट्रीय ग्रेजुएट छात्रों की संख्या 13.4 प्रतिशत घटकर 4,23,078 रह गई, जबकि भारतीय छात्रों के मामले में यह गिरावट बहुत तीखी रही. ग्रेजुएट स्तर पर भारतीय छात्रों का नामांकन 34.4 प्रतिशत गिरकर 1,16,609 रह गया. दूसरी और अंडर ग्रेजुएट नामांकन में केवल 0.3% की मामूली गिरावट दर्ज की गई है.

ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में हुआ इजाफा

ग्रेजुएट डेटा के विपरीत ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या बढ़ी है. कुल अंतरराष्ट्रीय ओपीटी छात्रों में 14.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि ओपीटी पर रहने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 26.8 प्रतिशत बढ़कर 1,82,201 हो गई. यह दर्शाता है कि बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए अमेरिका में ही रुक रहे हैं.

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क्यों कम हो रहे छात्र, क्या रही बड़ी वजह?

रिपोर्ट में छात्रों की संख्या घटने के पीछे वर्तमान अमेरिकी प्रशासन की सख्त इमीग्रेशन और वीजा नीतियों को प्रमुख कारण माना गया है. इनमें भी छात्र वीजा आवेदनों की कड़ी जांच, अंतरराष्ट्रीय यात्रा से जुड़े प्रतिबंध और पढ़ाई के बाद काम करने के अवसर को लेकर बनी अनिश्चितता शामिल है. जिन संस्थाओं ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के नामांकन में कमी दर्ज की हैं, उनमें से 88 प्रतिशत ने वीजा आवेदन प्रक्रिया को और 70 प्रतिशत ने यात्रा प्रतिबंधों को इसका जिम्मेदार ठहराया है. वही लगभग 60 प्रतिशत संस्थाओं का मानना है कि छात्र अब पढ़ाई के लिए दूसरे देशों के विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं.

गिरावट के बावजूद भारत रहा नंबर 1

भले ही एडमिशन कम हुए हो, लेकिन भारतीय छात्र आज भी अमेरिकी उच्च शिक्षा प्रणाली और अर्थव्यवस्था के लिए आय का सबसे बड़ा सोर्स बने हुए हैं. अमेरिका में कुल अंतरराष्ट्रीय छात्र आबादी में 29.6 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ भारतीय छात्र सबसे बड़ा समुदाय है. दूसरे स्थान पर चीन है, जहां 4.3 प्रतिशत की गिरावट के साथ छात्रों की संख्या 2,65,919 से घटकर 2,54,458 रह गई है. भारत और चीन के छात्र मिलकर अमेरिका की कुल विदेशी छात्र आबादी का लगभग 52 प्रतिशत हिस्सा है.

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