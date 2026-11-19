कोटा मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के साथ रैगिंग का मामला एक बार फिर सामने आया है. महज 38 दिनों के भीतर तीसरी बार जूनियर छात्रों ने सीनियर्स पर गंभीर आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) से शिकायत की है. आरोप है कि सीनियर छात्र जूनियर्स के साथ गुलामों जैसा व्यवहार कर रहे हैं. उन्हें सिर झुकाकर चलने, दोनों हाथ पीछे बांधकर रखने और सीनियर्स को सलामी देने के लिए मजबूर किया जा रहा है. इतना ही नहीं, जूनियर्स के लिए बाल छोटे रखने जैसे फरमान भी जारी किए गए हैं.

मामले को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से 24 घंटे के भीतर 10 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है. आयोग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कॉलेज में रैगिंग की घटनाओं पर रोक नहीं लगी तो कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. लगातार शिकायतें मिलने के बावजूद रैगिंग नहीं रुकने से कॉलेज की एंटी रैगिंग व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

10-29 अक्टूबर को भी NMC तक पहुंची थी शिकायतें

जानकारी के अनुसार, इससे पहले भी 10 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को कोटा मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की शिकायतें NMC तक पहुंची थीं. दोनों बार शिकायतों के बाद कॉलेज प्रबंधन से जवाब मांगा गया था. आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन ने ठोस कार्रवाई करने के बजाय गोलमोल रिपोर्ट भेजकर शिकायतों की पुष्टि नहीं होने की बात कही. इसके बावजूद फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों की ओर से एक बार फिर रैगिंग की शिकायत की गई है.

इस बार विद्यार्थियों ने 17 नवंबर को वॉट्सऐप चैट के सबूतों के साथ NMC को शिकायत भेजी है. शिकायत में बताया गया कि जूनियर छात्रों को सीनियर्स के सामने सिर झुकाकर बात करनी पड़ती है. यहां तक कि अपना नाम बताने से पहले भी उन्हें अनुमति मांगनी पड़ती है. जूनियर्स को सीनियर्स के सामने कहना होता है- 'रिस्पेक्टेड बॉस, हम अपना नाम बताने की गुस्ताखी कर सकते हैं क्या.' आरोप है कि हर बात की शुरुआत में 'रिस्पेक्टेड बॉस' बोलना अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसा नहीं करने पर जूनियर्स को सीनियर्स की नाराजगी का सामना करना पड़ता है.

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जूनियर्स को पीछे बांधकर चलना और सैल्यूट करना जरूरी

शिकायत के अनुसार, रोजाना सुबह 10:50 से 11 बजे के बीच जब फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी डिसेक्शन हॉल से लेक्चर थिएटर की तरफ जाते हैं, तब रास्ते में सीनियर छात्र खड़े रहते हैं. जूनियर्स को उनके सामने से एक लाइन में सिर झुकाकर गुजरना पड़ता है. इस दौरान दोनों हाथ पीछे बांधकर चलना और सीनियर्स को सैल्यूट करना भी जरूरी बताया गया है. इसके अलावा जूनियर विद्यार्थियों को बाल छोटे रखने के निर्देश दिए जाने का भी आरोप है.

विद्यार्थियों ने अपनी शिकायत में इन गतिविधियों को मानसिक प्रताड़ना बताते हुए कार्रवाई की मांग की है. लगातार तीसरी बार शिकायत NMC तक पहुंचने के बाद अब आयोग ने कॉलेज प्रबंधन से जवाब तलब किया है. प्रिंसिपल को 24 घंटे में 10 बिंदुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है. आयोग की चेतावनी के बाद अब कॉलेज प्रबंधन पर रैगिंग रोकने और शिकायतों की निष्पक्ष जांच करने का दबाव बढ़ गया है.