राजस्थान के कोटा जिले में 5 साल की बच्ची के मौत से हड़कंप मच गया है. मामला रानपुर थाना क्षेत्र का है जहां 5 साल की बच्ची कृष्णा की इलाज के दौरान संदिग्ध हालात में मौत हो गई. बच्ची को 4 फरवरी को परिजन अचेत अवस्था में मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस मामले में मृतक की मां गायत्री ने बच्ची को जहर देने का आरोप लगाया है, जबकि पिता जीवराम ने बीमारी को मौत का कारण बताया है.

परिजनों के अनुसार बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ी और हालत गंभीर होने पर उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया. इलाज के दौरान मौत की पुष्टि होते ही परिवार में अफरा-तफरी और शोक का माहौल बन गया.

मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई इस घटना के बाद स्थानीय स्तर पर मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई. परिजनों ने बताया कि बच्ची को घर से सीधे अस्पताल लाया गया था और रास्ते में वह बेहोश थी. डॉक्टरों के अनुसार प्रारंभिक जांच में स्पष्ट कारण सामने नहीं आया, जिसके चलते मामला और संदिग्ध हो गया.

मां ने ससुराल पक्ष पर लगाए आरोप

मृतक बच्ची की मां गायत्री ने आरोप लगाया कि कृष्णा पूरी तरह स्वस्थ थी और उसे जानबूझकर जहरीला पदार्थ दिया गया. मां का कहना है कि ससुराल पक्ष के एक सदस्य से पहले से विवाद चल रहा था और इसी रंजिश में बच्ची को नुकसान पहुंचाया गया. जानकारी के अनुसार गायत्री और उसकी ननद के बीच अक्सर विवाद होता रहता था और कुछ दिन पहले भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था.

इसी के बाद गायत्री अपने तीनों बच्चों को घर पर छोड़कर 1 फरवरी को पीहर नसीराबाद चली गई थी. 4 फरवरी को ससुराल पक्ष ने फोन कर बच्ची की मौत की सूचना दी, जिसके बाद गायत्री कोटा पहुंची और मौत पर गंभीर संदेह जताते हुए पुलिस को सूचना दी.

उसे पीलिया हो रहा था- पिता

वहीं बच्ची के पिता जीवराम ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि कृष्णा की तबीयत पहले से खराब थी और उसे पीलिया हो रहा था. पिता के अनुसार बीमारी के कारण ही बच्ची की हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई. मां के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए रानपुर थाना पुलिस ने शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी. एनडीटीवी के अनुसार, फिलहाल परिजनों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी.