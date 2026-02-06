जयपुर : 'दो साल बनाम पांच साल' पर सियासी जंग, सीएम के भाषण से राजस्थान विधानसभा में घमासान

राजस्थान विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बुधवार (5 फरवरी) को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भाषण के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी सियासी बहस देखने को मिली. सीएम के भाषण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने आ गईं और सदन से लेकर मीडिया तक आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने भाषण में सरकार के दो साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने विकास के कई बड़े काम किए हैं और जितना काम इन दो सालों में हुआ है, उतना कांग्रेस अपने पांच साल के कार्यकाल में भी नहीं कर पाई थी. सीएम ने कांग्रेस को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस अपने पांच साल के शासन में उनकी सरकार के दो साल से ज्यादा विकास कार्य दिखा सकती है, तो वह उसे सार्वजनिक रूप से सामने रखे.

सीएम भजनलाल शर्मा ने नेता प्रतिपतक्ष टीकाराम जूल पर कसा तंज

सीएम भजनलाल शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष के नेता को सरकार के विकास कार्य नजर नहीं आ रहे हैं, तो वह उनके लिए चश्मे की व्यवस्था करवा देंगे. इस टिप्पणी के बाद सदन का माहौल और गरमा गया.

झूठ का पुलिंदा था सीएम का भाषण- टीकाराम जूली

सीएम के भाषण के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मीडिया से बातचीत में पलटवार किया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का पूरा भाषण झूठ का पुलिंदा था. सरकार ने सिर्फ कागजों पर काम किया है, जमीनी स्तर पर कोई ठोस बदलाव नजर नहीं आ रहा. जूली ने आरोप लगाया कि जनता परेशान है और उसकी समस्याओं की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है.

कांग्रेस को सीएम की चुनौती करनी चाहिए स्वीकार- जवाहर सिंह बेडम

टीकाराम जूली के बयान पर राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कांग्रेस पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सीएम की चुनौती स्वीकार करनी चाहिए और दो साल बनाम पांच साल के विकास कार्यों पर खुली बहस करनी चाहिए. बेडम ने दावा किया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने भाषण के जरिए कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया है.

