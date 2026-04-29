कोटा में प्रेम-प्रसंग को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प, जमकर हुई मारपीट और पत्थरबाजी

कोटा शहर के नयापुरा थाना क्षेत्र स्थित लाडपुरा तहसील परिसर में मंगलवार शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने आए दो पक्षों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर जमकर मारपीट की और पत्थरबाजी शुरू कर दी.

इस दौरान कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई और शीशे फोड़ दिए गए. हालात ऐसे बन गए कि एक पक्ष के लोग अपनी जान बचाकर मौके से भागते नजर आए. घटना से तहसील परिसर में हड़कंप मच गया और वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए.

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आखिर पूरा मामला क्या है?

जानकारी के अनुसार, पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है. करीब 4-5 महीने पहले अनंतपुरा क्षेत्र का एक युवक और नयापुरा थाना क्षेत्र के दोस्तपुरा इलाके की युवती घर छोड़कर साथ रहने लगे थे. इस मामले में परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.

बुधवार को युवक-युवती को पहले एसपी ऑफिस लाया गया, जहां भी दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई. इसके बाद पुलिस उन्हें लाडपुरा तहसील में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने लेकर पहुंची. शाम होते-होते तहसील परिसर में दोनों पक्षों के बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए.

युवती पक्ष द्वारा पत्थरबाजी करने का आरोप

आरोप है कि युवती पक्ष के लोगों ने युवक पक्ष की कार पर पथराव कर दिया, जिससे गाड़ी के शीशे टूट गए. मौके पर मौजूद सीमित पुलिस बल हालात पर तुरंत काबू नहीं पा सका और कुछ देर तक दोनों पक्षों के बीच हाथापाई और हंगामा चलता रहा.

घटना की सूचना मिलते ही नयापुरा थाना पुलिस की अतिरिक्त टीम मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया. पुलिस ने झगड़ा और हंगामा कर रहे कई लोगों को हिरासत में लिया है. नयापुरा थाना अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि युवक-युवती को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना था.

इसी दौरान युवती पक्ष के परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया, जो बाद में झगड़े में बदल गया. पुलिस ने मौके से कई लोगों को पकड़कर शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है.

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