जालोर: शादी में डीजे पर नाचते वक्त महिला की अचानक मौत, खुशियां पलभर में मातम में बदली

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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJalore News: शादी में डीजे पर नाचते वक्त महिला की अचानक मौत, खुशियां पलभर में मातम में बदली

Jalore News: शादी में डीजे पर नाचते वक्त महिला की अचानक मौत, खुशियां पलभर में मातम में बदली

Jalore News In Hindi: जालोर में शादी समारोह के दौरान डीजे पर नाच रही महिला अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई. खुशियां पल भर में मातम में बदल गई. पूरा परिवार सदमे में है.

By : मुबारिक खान | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 29 Apr 2026 09:47 AM (IST)
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जालोर जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां शादी समारोह की खुशियां अचानक मातम में बदल गईं. बागोड़ा क्षेत्र के मोरसीम गांव में आयोजित विवाह समारोह के दौरान डीजे पर नृत्य कर रही एक महिला अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी. परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था.

जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान दीपू राजपुरोहित के रूप में बताई जा रही है. वह अपने ननिहाल में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने आई हुई थी. यह घटना सोमवार (27 अप्रैल) रात बंदोली कार्यक्रम के दौरान परिवार के अन्य सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ खुशी के माहौल में डीजे पर नृत्य कर रही थी.

क्या है पूरा मामला

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार,  महिला कुछ देर तक सामान्य रूप से डांस करती रही, लेकिन अचानक रुक गई और कुछ ही क्षण बाद जमीन पर गिर पड़ी. मौके पर मौजूद लोग पहले कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन जब महिला अचेत हो गई तो परिवारजन घबरा गए और तत्काल उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर महिला को आगे रेफर किया गया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है.

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घटना के बाद परिवार में दौड़ी शोक की लहर

घटना के बाद शादी समारोह का माहौल पूरी तरह बदल गया और पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई. बताया जा रहा है कि महिला की शादी करीब चार माह पहले ही हुई थी. ऐसे में इस घटना ने दोनों परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है. जहां कुछ देर पहले तक गीत-संगीत और उत्सव का माहौल था, वहीं अचानक मातम पसर गया.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा घटना का वीडियो

घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने की चर्चा है, जिसमें महिला डांस करते हुए अचानक गिरती नजर आ रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक हार्ट अटैक या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे लोग चिंता जता रहे हैं. फिलहाल परिवारजन शोक में डूबे हुए हैं और गांव में भी घटना को लेकर गमगीन माहौल बना हुआ है.

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 29 Apr 2026 09:47 AM (IST)
Tags :
Heart Attack Wedding Ceremony Jalore News RAJASTHAN NEWS
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