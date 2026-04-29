जालोर: शादी में डीजे पर नाचते वक्त महिला की अचानक मौत, खुशियां पलभर में मातम में बदली

जालोर जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां शादी समारोह की खुशियां अचानक मातम में बदल गईं. बागोड़ा क्षेत्र के मोरसीम गांव में आयोजित विवाह समारोह के दौरान डीजे पर नृत्य कर रही एक महिला अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी. परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था.

जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान दीपू राजपुरोहित के रूप में बताई जा रही है. वह अपने ननिहाल में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने आई हुई थी. यह घटना सोमवार (27 अप्रैल) रात बंदोली कार्यक्रम के दौरान परिवार के अन्य सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ खुशी के माहौल में डीजे पर नृत्य कर रही थी.

क्या है पूरा मामला

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महिला कुछ देर तक सामान्य रूप से डांस करती रही, लेकिन अचानक रुक गई और कुछ ही क्षण बाद जमीन पर गिर पड़ी. मौके पर मौजूद लोग पहले कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन जब महिला अचेत हो गई तो परिवारजन घबरा गए और तत्काल उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर महिला को आगे रेफर किया गया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है.

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घटना के बाद परिवार में दौड़ी शोक की लहर

घटना के बाद शादी समारोह का माहौल पूरी तरह बदल गया और पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई. बताया जा रहा है कि महिला की शादी करीब चार माह पहले ही हुई थी. ऐसे में इस घटना ने दोनों परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है. जहां कुछ देर पहले तक गीत-संगीत और उत्सव का माहौल था, वहीं अचानक मातम पसर गया.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा घटना का वीडियो

घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने की चर्चा है, जिसमें महिला डांस करते हुए अचानक गिरती नजर आ रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक हार्ट अटैक या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे लोग चिंता जता रहे हैं. फिलहाल परिवारजन शोक में डूबे हुए हैं और गांव में भी घटना को लेकर गमगीन माहौल बना हुआ है.

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