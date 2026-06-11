पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि आज, बेटे सचिन पायलट ने बनाया यह खास प्लान

पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राजेश पायलट की आज 11 जून को पुण्यतिथि है, राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर मुख्य कार्यक्रम राजस्थान के दौसा जिले में आयोजित किया जाएगा. कार्यक्रम का आयोजन राजेश पायलट के बेटे और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की तरफ से आयोजित किया गया है.

आज के कार्यक्रम में राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शामिल नहीं होंगे, और तीनों फिलहाल राजस्थान से बाहर हैं. इन दिनों पूर्व सीएम अशोक गहलोत के साथ चल रहे शीत युद्ध के चलते सचिन पायलट खेमा आज के कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन करना चाहेगा.

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सचिन पायलट ने बिना नाम लिए किया था अशोक गहलोत पर पलटवार

सचिन पायलट ने कल इशारों में अशोक गहलोत का नाम लिए बिना उन पर पलटवार किया था. सचिन पायलट ने कहा था कि वह जिसके भी साथ रहते हैं उसका बहुत सम्मान करते हैं. आंख में आंख डालकर बात करने से ही सच और झूठ का पता चलता है.

'अशोक गहलोत कर रहे कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने का काम'

इसके अलावा सचिन पायलट के करीबी पूर्व मंत्री रमेश चंद मीणा ने भी मंच से अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा था. पूर्व मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने उन्हें नार्को टेस्ट तक की चुनौती दे डाली थी. पूर्व मंत्री ने यह तक कह दिया था कि वे (अशोक गहलोत) कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने का काम कर रहे हैं. इस मामले में उन्होंने पार्टी नेता राहुल गांधी से दखल दिए जाने की मांग की थी. उम्मीद है कि आज भी पुण्यतिथि कार्यक्रम में इसी तरह की बयानबाजियां देखने को मिल सकती हैं.

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