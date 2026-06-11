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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानपूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि आज, बेटे सचिन पायलट ने बनाया यह खास प्लान

पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि आज, बेटे सचिन पायलट ने बनाया यह खास प्लान

Rajesh Pilot Death Anniversary: पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर मुख्य कार्यक्रम दौसा में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की तरफ से आयोजित किया जाएगा.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 11 Jun 2026 10:10 AM (IST)
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पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राजेश पायलट की आज 11 जून को पुण्यतिथि है, राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर मुख्य कार्यक्रम राजस्थान के दौसा जिले में आयोजित किया जाएगा. कार्यक्रम का आयोजन राजेश पायलट के बेटे और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की तरफ से आयोजित किया गया है.

आज के कार्यक्रम में राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शामिल नहीं होंगे, और तीनों फिलहाल राजस्थान से बाहर हैं. इन दिनों पूर्व सीएम अशोक गहलोत के साथ चल रहे शीत युद्ध के चलते सचिन पायलट खेमा आज के कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन करना चाहेगा.

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सचिन पायलट ने बिना नाम लिए किया था अशोक गहलोत पर पलटवार

सचिन पायलट ने कल इशारों में अशोक गहलोत का नाम लिए बिना उन पर पलटवार किया था. सचिन पायलट ने कहा था कि वह जिसके भी साथ रहते हैं उसका बहुत सम्मान करते हैं. आंख में आंख डालकर बात करने से ही सच और झूठ का पता चलता है.

'अशोक गहलोत कर रहे कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने का काम'

इसके अलावा सचिन पायलट के करीबी पूर्व मंत्री रमेश चंद मीणा ने भी मंच से अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा था.  पूर्व मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने उन्हें नार्को टेस्ट तक की चुनौती दे डाली थी. पूर्व मंत्री ने यह तक कह दिया था कि  वे (अशोक गहलोत) कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने का काम कर रहे हैं. इस मामले में उन्होंने पार्टी नेता राहुल गांधी से दखल दिए जाने की मांग की थी. उम्मीद है कि आज भी पुण्यतिथि कार्यक्रम में इसी तरह की बयानबाजियां देखने को मिल सकती हैं.

'वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन मन में कोई भेद नहीं', सचिन पायलट का किस पर निशाना?

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 11 Jun 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
Rajesh Pilot Death Anniversary RAJASTHAN NEWS SACHIN PILOT
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