सीकर: नए साल से पहले खाटू श्याम में उमड़ा भक्तों का हुजूम, VIP दर्शन पर आया बड़ा अपडेट

नए साल से पहले खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है. बाबा श्याम का नववर्ष पर लगने वाला पांच दिवसीय मेला परवान पर चढ़ गया है. अपने आराध्य देव बाबा श्याम के दर्शन के लिए भक्त 14 लाइनों में खड़े दिखाई दे रहे हैं. बता दें कि बाबा श्याम में VIP दर्शन पूरी तरह बंद है.

श्रद्धालुओं द्वारा बाबा श्याम का गुलाबी फूलों से मनमोहक श्रृंगार किया गया. भारी भक्तों की भीड़ को देखते हुए खाटू श्याम में डीवाई एसपी राव आनंद कुमार व थाना अधिकारी पवन कुमार चौबे के नेतृत्व में सुरक्षा की माकूल व्यवस्था की गई है.

श्रद्धालुओं का सिलसिला लगातार जारी

बाबा श्याम के दर्शन के लिए गुरुवार (25 दिसंबर) से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है. निर्धारित दर्शन मार्ग से ही श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हैं. मंदिर कमेटी व पुलिस प्रशासन सुगम व्यवस्था बनाने में जुटी है.

सीकर जिले के देशविख्यात धार्मिक नगरी खाटू श्याम में नववर्ष से पहले श्याम भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है. श्याम भक्त नववर्ष के अवसर पर अपने आराध्य देव का दर्शन कर मन्नत मांग रहे हैं देश के कोने-कोने से पहुंच रहे श्याम भक्त श्याम बाबा के चरणों पर शीश नवा कर खुद को भाग्यशाली मानते हैं.

हर बार की तरह इस बार भी खाटू धाम को सजाया गया है. राज्य के बाहर से आए कारीगरों ने फूलों से बाबा श्याम का मनमोहक श्रृंगार किया है जो देखते ही बनता है. 5 दिनों तक चलने वाले मेले में देश भर से कई लाखों श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है.

क्या है खाटू धाम?

राजस्थान की शेखावाटी की तपोभूमि रणबांकुरो एवं ऋषि मुनियों के लिए नहीं बल्कि आस्था के प्रतीक माने जाने वाले मंदिर के लिए भी देश भर में जानी जाती है. शेखावाटी की मिट्टी में शक्ति और भक्ति कूट-कूट कर भरी हुई है. यहां के युवाओं ने जहां एक ओर देश की रक्षा के लिए बलिदान देकर यहां का नाम रोशन किया है.

वहीं इस क्षेत्र में स्थापित मुख्य धार्मिक स्थलों में से एक है खाटू श्याम का मंदिर जो पूरे देश में अपनी आस्था की जोत जलाए हुए हैं. सीकर-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर रिंग्स के पास खाटू नाम का छोटा सा कस्बा है. जहां स्थित बाबा श्याम के मंदिर का विहंगम रूप देने के साथ आधुनिक सुविधाओं से युक्त करने का कार्य किया जा रहा है.