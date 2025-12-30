नए साल के अवसर पर राजस्थान की राजधानी जयपुर में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट है. शांति, सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से विशेष पुलिस आयुक्त राहुल प्रकाश और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) राजीव प्रचार ने पुलिस कमिश्नरेट में जयपुर के होटल, रेस्टोरेंट और बार संचालकों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने कुछ विशेष मुद्दों पर निर्णय लिया.

बैठक के दौरान विशेष पुलिस आयुक्त राहुल प्रकाश ने कहा कि-

महिला सुरक्षा के लिए विशेष इंतज़ाम करें और सीसीटीवी भी दुरुस्त रखें. महिला सुरक्षाकर्मी को भी नियोजित किया जाए. ⁠DJ माइक का उपयोग नियमानुसार ही करें. ⁠हुक्का बार पर प्रतिबंध का पूर्ण पालन करें.

⁠ड्रिंक एंड ड्राइव पर बार संचालकों से मांगा सहयोग

नए साल की पूर्व संध्या पर शराब के सेवन के पश्चात वाहन चालकों की घटनाओं में वृद्धि की संभावना होती है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की गंभीर आशंका बनी रहती है. वहीं ड्रिंक एंड ड्राइव के कारण न केवल चालक, बल्कि अन्य नागरिकों के जीवन पर भी खतरा उत्पन्न होता है.

ऐसे में सड़क सुरक्षा एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग के साथ-साथ होटल, रेस्टोरेंट एवं बार संचालकों की भी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि वे इस दिशा में सहयोग करें.

बिल के साथ 3×3 इंच के आकार की स्लिप भी दें

पुलिस आयुक्त ने बताया कि इसी उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि हर होटल, रेस्टोरेंट और बार अपने मेहमानों के लौटते समय उन्हें बिल के साथ 3×3 इंच के आकार की गुलाबी रंग की स्लिप भी दें. इस पर स्पष्ट रूप से 'शराब पीकर वाहन न चलाएं' का संदेश लिखा हो.

इसके अलावा, हर होटल, रेस्टोरेंट और बार परिसर के अंदर और बाहर चार-चार 2×2.5 फीट आकार के गुलाबी रंग के पोस्टर संदेश के साथ ऐसे स्थानों पर लगाए जाएंगे जो आमजन को स्पष्ट रूप से दिखाई दें. इनमें से कम से कम एक पोस्टर प्रसाधन क्षेत्र में भी लगाना अनिवार्य होगा.

हर होटल और बार पर एक कांस्टेबल की तैनाती

बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि हर थानाधिकारी अपने थाना क्षेत्र में स्थित सभी होटल, रेस्टोरेंट एवं बार के मैनेजर या व्यवस्थापक से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके 30 दिसंबर 2025 तक स्लिप एवं पोस्टर होटल प्रबंधन द्वारा स्वैच्छिक रूप से छपवाने तथा पोस्टर चस्पा कराने के लिए प्रेरित करेंगे.

साथ ही प्रत्येक होटल, रेस्टोरेंट एवं बार में इस व्यवस्था के प्रभावी निगरानी के लिए एक कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल को नोडल पुलिस अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा, जो होटल प्रबंधन के साथ समन्वय स्थापित कर इस अभियान को सफल बनाएगा.

साथ ही पुलिस प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि इस पहल का उद्देश्य नए साल के दौरान सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण, यातायात सुरक्षा को सुदृढ़ करना तथा जयपुर शहर में शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है.