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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'हम भले ही चुनाव हार जाएं लेकिन बैलेट पेपर से ही हों चुनाव', बोलीं अलका लांबा

'हम भले ही चुनाव हार जाएं लेकिन बैलेट पेपर से ही हों चुनाव', बोलीं अलका लांबा

महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि आने वाले चुनाव बैलट पेपर से ही कराए जाएं, भले ही हम उसमें भी हार जाएं.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 28 Oct 2026 05:14 PM (IST)
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एमएलसी चुनावों में करारी हार का सामना करने को लेकर अब महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा का बयान सामने आया है. उन्होंने जयपुर में कहा कि हम चुनाव हारें या जीते, लेकिन बैलेट पेपर से वोटिंग की मांग पर कायम रहेंगे. बैलट पेपर से वोटिंग देश और लोकतंत्र की मांग है.

अलका लांबा ने कहा कि चुनाव नतीजे से अलग हम अपनी उस मांग पर कायम हैं. हम सरकार से मांग करते हैं कि आने वाले चुनाव बैलट पेपर से ही कराए जाएं, भले ही हम उसमें भी हार जाएं. अगर सरकार नहीं करेगी तो जब भी हमारी सरकार बनेगी हम यह व्यवस्था लागू करेंगे.

व्यापारियों के विरोध पर क्या कहा?

इसके अलावा अलका लांबा ने विपक्ष की रैली को लेकर दिल्ली के व्यापारियों द्वारा किए जा रहे एतराज पर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि व्यापारी कतई विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी का सिर्फ एक नेता पूरे व्यापारियों का ठेकेदार बना हुआ है.

'अरविंद केजरीवाल के कहने पर सामने आए बृजेश गोयल'

अलका लांबा के मुताबिक बीजेपी को जब यह लगा कि विपक्ष की रैली में लाखों की भीड़ आ रही है तो बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को फोन कर उनसे मदद मांगी. केजरीवाल के कहने पर उनकी पार्टी के नेता बृजेश गोयल सामने आए. वह अकेले ही पूरी ट्रेड यूनियन के ठेकेदार बन गए और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत बीजेपी के लोग उन्हें प्रमोट कर रहे हैं, जबकि दिल्ली के व्यापारी यह जानते हैं कि 10 लाख लोगों की भीड़ आने पर उन्हें कितना फायदा होने वाला है.

'रैली से व्यापारियों को होगा फायदा'

उन्होंने कहा कि रैली में आने वाले लोग कहीं ठहरेंगे, खाना खाएंगे, एक से दूसरी जगह जाएंगे और साथ ही दिल्ली से ही पूरे परिवार के लिए दीपावली की खरीदारी भी करेंगे. ऐसे में यहां के व्यापारियों को नुकसान नहीं बल्कि बड़ा फायदा होने जा रहा है. यही वजह है कि बृजेश गोयल को छोड़कर बाकी व्यापारी चुप हैं और वह रैली का इंतजार कर रहे हैं.

'सरकार करे व्यापारियों के नुकसान की भरपाई'

व्यापारियों को पता है कि युवाओं के आंदोलन के दौरान कई दिनों के लिए दिल्ली को जब छावनी में तब्दील किया गया था, तब उनको जबरदस्त नुकसान हुआ था. सरकार को चाहिए कि तीन दिनों में हुए नुकसान की भरपाई व्यापारियों को की जाए. व्यापारियों के नाम पर बीजेपी साजिश रच रही है,लेकिन दिल्ली रैली में भारी भीड़ जुटने के बाद ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना ही होगा.

ये भी पढ़ें: मल्लिकार्जुन खरगे के सपोर्ट में उतरे अशोक गहलोत, 'BJP को हंगामा करने का हक नहीं'

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 28 Oct 2026 04:37 PM (IST)
Tags :
ALKA LAMBA RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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