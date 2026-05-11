Rajasthan News: जोधपुर के शादी समारोह में खुशियों के बीच भड़की आग, आतिशबाजी से मैरिज गार्डन में मची अफरा-तफरी
Jodhpur News In Hindi: जोधपुर में एम्स रोड स्थित श्रीजी गार्डन में शादी समारोह के दौरान अचानक उठी आग की लपटें उठने लगी. इसकी वजब मैरिज पैलेस में अचानक आतिशबाजी बताई जा रही है.
राजस्थान के जोधपुर में एम्स रोड स्थित श्रीजी गार्डन में चल रहा एक शादी समारोह उस समय दहशत में बदल गया, जब आतिशबाजी के दौरान अचानक मैरिज पैलेस में आग लग गई. शादी की खुशियों के बीच अचानक उठी आग की लपटों ने मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मचा दी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आतिशबाजी के दौरान निकली चिंगारी से सजावट और अन्य सामान में आग लग गई, जिसके बाद कुछ ही पलों में आग तेजी से फैलने लगी.
शादी समारोह सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल
बताया जा रहा है कि यह घटना दो दिन पुरानी है, लेकिन इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह एक छोटी सी लापरवाही बड़े हादसे में बदल सकती थी.
आग लगते ही समारोह में मौजूद लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत आग बुझाने की कोशिश शुरू की और समय रहते हालात पर काबू पा लिया गया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस हादसे ने शादी समारोहों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
‘एक साल तक सोना न खरीदें’, PM मोदी की अपील से जयपुर बाजार में घटी ग्राहकों की भीड़, 30% गिरावट
आतिशबाजी लोगों की सुरक्षा के लिए बन रही बड़ा खतरा
शादी और अन्य आयोजनों में दिखावे के लिए की जाने वाली आतिशबाजी अब लोगों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है. अगर समय पर आग पर काबू नहीं पाया जाता, तो यह हादसा कई लोगों की जान ले सकता था.
घटना के बाद अब शहर में मैरिज गार्डन और मैरिज पैलेस में फायर सेफ्टी के कड़े इंतजाम अनिवार्य करने की मांग उठने लगी है. साथ ही बंद जगहों और भीड़भाड़ वाले आयोजनों में आतिशबाजी पर सख्त रोक लगाने की भी मांग तेज हो गई है.
Rajasthan: भीलूड़ा गांव में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट के बाद भीषण आग, 3 मकान जलकर खाक, इलाके में हड़कंप
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL