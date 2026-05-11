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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan: भीलूड़ा गांव में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट के बाद भीषण आग, 3 मकान जलकर खाक, इलाके में हड़कंप

Rajasthan: भीलूड़ा गांव में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट के बाद भीषण आग, 3 मकान जलकर खाक, इलाके में हड़कंप

Rajasthan News: डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत भीलूड़ा गांव की है, जहां बीती रात उस वक्त हड़कंप मच गया, जब आबादी क्षेत्र में स्थित एक बिजली का ट्रांसफार्मर अचानक आग का गोला बन गया.

By : सादिक़ अली, डूंगरपुर | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 11 May 2026 02:06 PM (IST)
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  • डूंगरपुर के भीलूड़ा में ट्रांसफार्मर में आग लगी, तीन मकान जले.
  • आबादी क्षेत्र में हुए हादसे से ग्रामीणों में दहशत फैली.
  • दमकल विभाग ने दो घंटे की मशक्कत से आग बुझाई.
  • ग्रामीणों ने ट्रांसफार्मर बदलने की शिकायत पर ध्यान न देने का आरोप लगाया.
राजस्थान के डूंगरपुर जिले के भीलूड़ा गांव में बिजली का ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने से भीषण आग लग गई. यह मामला जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत भीलूड़ा गांव की है, जहां बीती रात उस वक्त हड़कंप मच गया, जब आबादी क्षेत्र में स्थित एक बिजली का ट्रांसफार्मर अचानक आग का गोला बन गया. देखते ही देखते आग की लपटों ने पास स्थित तीन खंडहर मकानों को अपनी चपेट में ले लिया. स्थानीय लोगों की सजगता और दमकल विभाग की तत्परता से एक बड़ा हादसा होने से टल गया.
 
यह घटना रात करीब 12 बजे की है. जैन मोहल्ले और छोटी औदिच्य मोहल्ले के बीच स्थित ट्रांसफार्मर से तेज चिंगारियां निकलने लगीं. भीषण गर्मी और शॉर्ट सर्किट के चलते आग ने विकराल रूप ले लिया. ट्रांसफार्मर के ठीक पास स्थित तीन कच्चे खंडहर मकान आग की चपेट में आ गए. लपटें इतनी ऊंची थीं कि पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई. आग लगते ही ग्रामीणों ने सबसे पहले ट्रांसफार्मर के पास खड़े वाहनों को सुरक्षित दूरी पर हटाया और बिजली विभाग व फायर ब्रिगेड को सूचित किया.
 
 

समय रहते दमकल ने पाया आग पर काबू

 
सूचना मिलते ही सागवाड़ा नगरपालिका से फायरमैन नीलेश पाटीदार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका. घटना के बाद भीलूड़ा के ग्रामीणों में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है. ग्रामीणों ने सीधे तौर पर दो विभागों को कटघरे में खड़ा किया है. ग्रामीणों का आरोप है कि ट्रांसफार्मर की जर्जर हालत के बारे में कई बार शिकायत की गई थीं, लेकिन विभाग ने इसे नहीं बदला.
 
आबादी क्षेत्र में स्थित खतरनाक खंडहर मकानों को हटाने के लिए पंचायत को अवगत कराया गया था, लेकिन प्रशासन ने केवल नोटिस जारी कर खानापूर्ति की, जिसका नतीजा आज सबके सामने है. गनीमत रही कि आग रिहायशी मकानों तक नहीं फैली और कोई जनहानि नहीं हुई. हालांकि, इस घटना ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है. अब सवाल यह उठता है कि क्या इस हादसे के बाद विभाग जागेगा या किसी और बड़ी अनहोनी का इंतजार करेगा!
 
 
 
 
 
 
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Published at : 11 May 2026 02:06 PM (IST)
Tags :
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