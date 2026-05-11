‘एक साल तक सोना न खरीदें’, PM मोदी की अपील से जयपुर बाजार में घटी ग्राहकों की भीड़, 30% गिरावट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (10 मई) को सिकंदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान देशवासियों से विदेशी मुद्रा बचाने की अपील की. इस दौरान उन्होंने लोगों से पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने, विदेश यात्राओं में कटौती करने और एक साल तक कोई सोना नहीं खरीदने का आग्रह किया है.

प्रधानमंत्री की इस अपील का असर अब बाजारों में भी दिखाई देने लगा है. राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, वहां के प्रसिद्ध जौहरी बाजार में आज (11 मई) सामान्य दिनों की तुलना में ग्राहकों की संख्या कम देखने को मिली.

जयपुर के बाजार में आज भी 1.52 लाख प्रति दस ग्राम दाम

ज्वेलरी कारोबारियों के मुताबिक, प्रधानमंत्री की अपील के बाद बाजार में खरीदारी की रफ्तार धीमी हुई है. हालांकि राहत की बात यह रही कि आज सोने की कीमतों में किसी तरह का उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया. जयपुर के बाजार में सोने का भाव आज भी 1.52 लाख रुपये प्रति दस ग्राम बना हुआ है.

बाजार में पहुंचे अधिकांश ग्राहकों का कहना है कि वे केवल पारिवारिक शादी-विवाह और शगुन की जरूरतों को देखते हुए ही सोना खरीदने आए हैं. कई ग्राहकों ने कहा कि वे प्रधानमंत्री की अपील का सम्मान करते हैं और जरूरी जरूरतों के अलावा फिलहाल सोने की खरीदारी से बचेंगे.

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पीएम की इस अपील से कारोबार पर पड़ेगा सीधा असर

दूसरी ओर, ज्वेलरी व्यापारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री की इस अपील का उनके कारोबार पर सीधा असर पड़ेगा और व्यापार में लगभग 25 से 30 फीसदी तक गिरावट आ सकती है. हालांकि कारोबारियों ने यह भी कहा कि यदि यह कदम देशहित में है तो वे कुछ नुकसान उठाने के लिए भी तैयार हैं और सरकार का पूरा सहयोग करेंगे.

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