राजस्थान यूनिवर्सिटी में अनशन पर पुलिस एक्शन, छात्रों को उठाया

#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान यूनिवर्सिटी में NSUI का हंगामा, पुलिस और छात्रों में झड़प

राजस्थान यूनिवर्सिटी में NSUI का हंगामा, पुलिस और छात्रों में झड़प

NSUI Protest: गुरुवार को NSUI के इस आंदोलन के खिलाफ पुलिस का एक्शन देखने को मिला है. छात्र नेता शुभम रेवाड़ को अनशन से पुलिस ने जबरन हटा दिया है. पुलिस ने उन्हें SMS अस्पताल में भर्ती करा दिया है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 31 Jul 2026 08:03 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान यूनिवर्सिटी में अपनी कई मांगों को लेकर नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के छात्र पिछले आठ दिनों से अनशन पर बैठे हैं. गुरुवार को NSUI के इस आंदोलन के खिलाफ पुलिस का एक्शन देखने को मिला है. NSUI से जुड़े छात्र नेता शुभम रेवाड़ को पुलिस ने जबरन अनशन से हटा दिया है. इसके बाद पुलिस ने उन्हें सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल में भर्ती करा दिया है.

शुभम रेवाड़ छात्रसंघ बहाली और राजस्थानी भाषा विभाग खोले जाने की मांग को लेकर पिछले आठ दिनों से अनशन पर थे और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी. पुलिस के इस एक्शन के दौरान छात्रों का हंगामा भी देखने को मिला है, जिसके वीडियो भी सामने आये हैं. कई छात्र पलिस की गाड़ी तक पर चढ़ गए. 

राजस्थान में अगली सरकार किसकी? अशोक गहलोत का बड़ा दावा

पिछले 8 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता

दरअसल, छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र नेता शुभम रेवाड़ पिछले आठ दिनों से यूनिवर्सिटी में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं. गुरुवार को पुलिस ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देते हुए शुभम को SMS अस्पताल में भर्ती कर दिया. पुलिस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में छात्रों ने खूब हंगामा किया. मौके पर पुलिस और छात्रों के बीच तनाव की स्थिति बन गई.

छात्रों ने पुलिस कार्रवाई का किया विरोध

पुलिसकर्मी जिस एंबुलेंस पर लाद कर छात्र नेता शुभम रेवाड़ को साथ ले जा रहे थे, उस पर कई समर्थक चढ़ गए. पुलिस ने लाठियों के दम पर इन्हें हटाया. छात्रों और पुलिस के बीच कुछ देर तक झड़प भी हुई. पुलिस धक्का मुक्की के बीच शुभम रेवाड़ को एंबुलेंस में लादकर जबरन अपने साथ ले गई. छात्र समर्थकों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया और इसे आंदोलन को दबाने का प्रयास करार दिया है. 

अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद भी अनशन करने वाले छात्र नेता शुभम रेवाड़ अन्य जल ग्रहण करने को तैयार नहीं है. उनका कहना है कि जब तक दोनों मांगों को लेकर लिखित तौर पर आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक वह अस्पताल में भी अपना अनशन जारी रखेंगे.

राहुल गांधी के बाद अभिजीत दीपके ने भी मांगा अमित शाह का इस्तीफा, कहा- 'बल प्रयोग का...'

और पढ़ें

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 31 Jul 2026 08:03 AM (IST)
Tags :
Student Protest Rajasthan Police RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
राजस्थान यूनिवर्सिटी में NSUI का हंगामा, पुलिस और छात्रों में झड़प
राजस्थान यूनिवर्सिटी में अनशन पर पुलिस एक्शन, छात्रों को उठाया
राजस्थान
कोटा: सूने मकान में घुसे 4 नकाबपोश चोर, पड़ोसी के जागने से भागे
कोटा: सूने मकान में घुसे 4 नकाबपोश चोर, पड़ोसी के जागने से भागे
राजस्थान
राजस्थान में अगली सरकार किसकी? अशोक गहलोत का बड़ा दावा
राजस्थान में अगली सरकार किसकी? अशोक गहलोत का बड़ा दावा
राजस्थान
लखनऊ, जयपुर, भोपाल, पटना, दिल्ली- हर मेट्रो का सिर्फ एक कार्ड! किसने कर दी ये मांग?
लखनऊ, जयपुर, भोपाल, पटना, दिल्ली- हर मेट्रो का सिर्फ एक कार्ड! किसने कर दी ये मांग?
Advertisement

वीडियोज

24 घंटे...4 मर्डर...दिल्ली में लगता है डर !
Ramayana Trailer Review: Ranbir Kapoor के Ram और Yash के Ravan लुक ने जीता दिल
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, Emotions और Action का शानदार मेल
Ramayana Trailer Review: Yash का Ravan अवतार शानदार, Ranbir Kapoor ने भी जीता दिल
Ranveer Singh का मजेदार जवाब हुआ वायरल, Female फैन की बात पर हंसी नहीं रोक पाए लोग
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी एंटी पेपर लीक बिल पास, अमित शाह ने क्या कहा?
लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी एंटी पेपर लीक बिल पास, अमित शाह ने क्या कहा?
महाराष्ट्र
PM मोदी के मॉर्फ्ड वीडियो पर FIR, एक्शन में महाराष्ट्र पुलिस
PM मोदी के मॉर्फ्ड वीडियो पर FIR, एक्शन में महाराष्ट्र पुलिस
इंडिया
'आंधी संग बारिश, बिजली भी कौंधेगी...', यूपी-दिल्ली से हरियाणा-पंजाब तक चेतावनी
'आंधी संग बारिश, बिजली भी कौंधेगी...', यूपी-दिल्ली से हरियाणा-पंजाब तक चेतावनी
स्पोर्ट्स
रहाणे के रिटायरमेंट पर कोहली ने शेयर किया भावुक संदेश, पढ़िए
रहाणे के रिटायरमेंट पर कोहली ने शेयर किया भावुक संदेश, पढ़िए
बॉलीवुड
BO Collection: 'द ओडिसी' से 'बॉर्डर 2' तक, 'स्पाइडर मैन' ने तोड़े 9 बड़ी फिल्मों के ओपनिंग डे रिकॉर्ड्स
'द ओडिसी' से 'बॉर्डर 2' तक, 'स्पाइडर मैन' ने तोड़े 9 बड़ी फिल्मों के ओपनिंग डे रिकॉर्ड्स
विश्व
भारत से राजनीति करेंगी शेख हसीना? थरूर वाली समिति को सरकार ने दिया जवाब
भारत से राजनीति करेंगी शेख हसीना? थरूर वाली समिति को सरकार ने दिया जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली में क्या आज होगी बारिश? जानें क्या कहता है मौसम विभाग
दिल्ली में क्या आज होगी बारिश? जानें क्या कहता है मौसम विभाग
ट्रेंडिंग
Viral Video :बड़ी मिन्नतों के बाद हुआ बच्चा, 500-500 के नोटों से तौला; वीडियो वायरल
बड़ी मिन्नतों के बाद हुआ बच्चा, 500-500 के नोटों से तौला; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
Embed widget