कोटा: सूने मकान में घुसे 4 नकाबपोश चोर, पड़ोसी के जागने से भागे

राजस्थान के कोटा शहर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं. न्यू आकाशवाणी कॉलोनी में देर रात चार नकाबपोश बदमाशों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए चोरी की सनसनीखेज कोशिश की. बदमाशों ने पहले मकान की ग्रिल और कांच तोड़कर अंदर प्रवेश किया.

लेकिन पड़ोसी के जाग जाने और हलचल होने से उनकी पूरी योजना धरी रह गई. शोर-शराबा होते ही चारों आरोपी बिना कोई सामान चुराए मौके से फरार हो गए. इस घटना से इलाके में दहशत फैल गयी है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, घटना रात करीब 3:30 बजे की है. चारों बदमाशों ने अपने चेहरे कपड़े से ढके हुए थे ताकि उनकी पहचान न हो सके. उन्होंने मकान में घुसने के लिए पहले ग्रिल उखाड़ी और फिर कांच तोड़कर अंदर प्रवेश किया. इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले लोगों को संदिग्ध आवाज सुनाई दी. जैसे ही पड़ोसियों की हलचल बढ़ी, बदमाश घबरा गए और मौके से भाग निकले.

मकान मालिक कन्हैयालाल गैहानी ने सुबह घटना की जानकारी मिलने पर नयापुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी है, जिनमें चारों संदिग्धों की गतिविधियां कैद होने की संभावना है.

चोरों की पकड़ के लिए अभियान शुरू

पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं और आसपास के क्षेत्रों में भी जांच तेज कर दी गई है. फिलहाल चोरी का कोई सामान नहीं ले जाया जा सका, लेकिन इस घटना ने कॉलोनी के लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है. स्थानीय लोगों ने रात के समय पुलिस गश्त बढ़ाने और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है. जबकि चोरों की आहट के बाद इलाके के लोगों की नींद उडी हुई है.

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