जोधपुर के PGIA कॉलेज में रैगिंग, सीनियर छात्रों ने जूनियर को पीटा

जोधपुर डॉ.राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय से संबद्ध PGIA कॉलेज में सीनियर और जूनियर छात्रों के बीच विवाद ने गंभीर रूप ले लिया है. कॉलेज कैंपस में सीनियर छात्रों द्वारा जूनियर्स की पिटाई का वीडियो सामने आया है. घटना कैंटीन में खाने के दौरान हुई बताई जा रही है, जिसमें सीनियर छात्रों ने जूनियर्स पर लात-घूंसे और थप्पड़ों से हमला कर दिया.

सूत्रों के अनुसार, यह झगड़ा बीएएमएस 2020 बैच और बीएचएमएस 2024 बैच के छात्रों के बीच हुआ. मारपीट के दौरान होम्योपैथी 2021 बैच के कुछ छात्रों से भी हाथापाई की गई. छात्रों ने आरोप लगाया है कि सीनियर्स पिछले कुछ दिनों से धमका रहे थे और रैगिंग जैसी हरकतें कर रहे थे.

मानसिक और शारीरिक रूप से किया है प्रताड़ित

घटना की पूरी वारदात कॉलेज के CCTV कैमरों में कैद हो गई है. इसके बाद पीड़ित छात्रों ने एंटी-रैगिंग कमेटी को लिखित शिकायत सौंपी है. छात्रों ने कॉलेज प्रशासन से फौरन कार्रवाई की मांग की. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सीनियर्स ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है.

नहीं उठाया गया कोई अनुशासनात्मक कदम

हालांकि, अब तक कॉलेज प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. छात्रों में इस बात को लेकर रोष है कि शिकायत देने के बावजूद आरोपी सीनियर्स पर कोई अनुशासनात्मक कदम नहीं उठाया गया.

वायरल वीडियो से माता-पिता और छात्र संगठनों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है. लोग कॉलेज प्रशासन की लापरवाही पर उंगली उठा रहे. पुलिस को भी इस मामले की सूचना दी गई. जांच की मांग हो रही है. यह घटना कॉलेजों में रैगिंग रोकने के लिए सख्त नियमों की जरूरत बताती है. अगर जल्दी कार्रवाई न हुई, तो छात्रों में आंदोलन तेज हो सकता है.

पीड़ित छात्रों ने न्याय की की है मांग

मामला सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन पर भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर रैगिंग जैसी घटनाओं पर निगरानी के लिए बनी समितियां कितनी सक्रिय हैं. फिलहाल एंटी-रैगिंग कमेटी ने मामले की जांच शुरू कर दी है, वहीं पीड़ित छात्रों ने न्याय की मांग की है.