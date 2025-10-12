Rajasthan: अंता उपचुनाव को लेकर मंत्री जोगाराम पटेल का बड़ा दावा, 'जनता का एक ही...'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Anta By Election 2025: बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव 11 नवंबर को होगा. वहीं 14 नवंबर को नतीजे आएंगे. इस सीट पर मंत्री जोगाराम पटेल ने बीजेपी की जीत का दावा किया है.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 12 Oct 2025 06:01 PM (IST)
राजस्थान सरकार के कानून एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल रविवार (12 अक्टूबर) को जोधपुर दौरे पर रहे. सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने अंता विधानसभा उपचुनाव, प्रदेश की कानून व्यवस्था, और कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान समेत कई मुद्दों पर बयान दिया.

मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अंता विधानसभा सीट पर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है. उन्होंने बताया कि पार्टी का प्रत्याशी जल्द घोषित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अंता उपचुनाव में जल्दबाजी में अपना उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन जनता अब कांग्रेस से जवाब मांग रही है.

पटेल ने कहा, "जब प्रमोद जैन भाया मंत्री थे, तब उन्हीं की सरकार के वरिष्ठ मंत्री भरत सिंह और राजेंद्र सिंह गुड़ा ने उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे. उनके खिलाफ 14 मुकदमे दर्ज हैं और उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से बचने के लिए अदालत की शरण ली थी." उन्होंने कहा कि अंता की जनता इस बार भ्रष्टाचार के खिलाफ जनादेश देने को तैयार है.

कानून व्यवस्था पर दिया जवाब

विपक्ष द्वारा राजस्थान में कानून-व्यवस्था बिगड़ने के आरोपों पर जवाब देते हुए मंत्री पटेल ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत है और अपराध के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. उन्होंने कहा "नेशनल क्राइम ब्यूरो (NCRB) के ताजा आंकड़ों में स्पष्ट है कि राजस्थान में अपराध के ग्राफ में कमी आई है. हमारी सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है. फरियादियों में विश्वास, समाज में शांति और अपराधियों में भय पैदा करना."

मंत्री पटेल ने यह भी कहा कि बढ़ते अवैध हथियारों के मामलों को लेकर सरकार पूरी तरह अलर्ट है और निरंतर निगरानी की जा रही है. "राजस्थान में कहीं से भी अवैध हथियार प्रवेश न कर पाएं, इसके लिए पुलिस और प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहे हैं. प्रदेश में जिस किसी के पास भी अवैध हत्यार है उन सब से जप्त किए जा रहे हैं."

कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान पर चुटकी

कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यह अभियान कांग्रेस में बढ़ते आंतरिक कलह और अनुशासनहीनता को उजागर कर रहा है. "मुझे समाचारों के माध्यम से पता चला है कि कोटा में संगठन सृजन अभियान के दौरान थापा-मुखी हुई और एक दिन पहले जोधपुर में इस अभियान में लात-घूंसे चले. इससे यह सामने आ रहा है कि कांग्रेस में किस तरह के संगठन को लेकर रायसुमारी हो रही है."

बीजेपी सरकार की उपलब्धियों का किया बखान

मंत्री पटेल ने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में डेढ़ साल में किए गए कार्यों से जनता संतुष्ट है. उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता को पारदर्शी शासन, कानून व्यवस्था और विकास का भरोसा दिया है.

उन्होंने कहा, "हमने जनता के सामने कांग्रेस के पांच साल और हमारी भजनलाल शर्मा सरकार के डेढ़ साल का तुलनात्मक रिपोर्ट कार्ड रखा है. जनता अब समझ चुकी है कि विकास के असली काम किसने किए हैं." उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अंता उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी.

Published at : 12 Oct 2025 05:32 PM (IST)
BJP Rajasthan News Anta By Election 2025
Embed widget