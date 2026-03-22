जोधपुर: फलोदी में रावल सिंह की हत्या पर बवाल, मोर्चरी के बाहर धरना, CM के विरोध का ऐलान

जिले के फलोदी क्षेत्र में शनिवार को रावल सिंह की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं. रविवार (22 मार्च) को इस घटना के विरोध में सर्व समाज के लोग जोधपुर के मथुरादास माथुर (MDM) अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए.

आक्रोशित भीड़ ने पुलिस-प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.

पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल

धरने पर बैठे परिजनों और समाज के लोगों ने पुलिस पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि यह हत्या अचानक नहीं हुई, बल्कि इसके तार पुरानी रंजिश से जुड़े हैं: प्रदर्शनकारियों के अनुसार, नवंबर 2025 में भी बदमाशों ने रावल सिंह पर जानलेवा हमला कर उनके हाथ-पैर तोड़ दिए थे. आरोप है कि उस समय पुलिस ने सख्त कार्रवाई करने के बजाय आरोपियों को थाने से ही छोड़ दिया था, जिससे उनके हौसले बुलंद हो गए.

लोगों का स्पष्ट कहना है कि यदि पुलिस ने उसी समय कड़ी कार्रवाई की होती, तो आज रावल सिंह की जान नहीं जाती.

'निर्दोष न फंसे और दोषियों को मिले सजा'

मारवाड़ राजपूत महासभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा ने धरने को संबोधित करते हुए पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान लगाए. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने हत्या के बाद आनन-फानन में घर से बच्चों को उठाया और उनसे जबरन रिपोर्ट (FIR) लिखवाई.

खांगटा ने मांग की है कि इस मामले में किसी भी निर्दोष को न फंसाया जाए और असली दोषियों को कठोरतम सजा मिले. इसके साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और उचित आर्थिक सहायता देने की भी मांग रखी है.

CM शर्मा की सभा का एयरपोर्ट से होगा विरोध

सर्व समाज ने पुलिस-प्रशासन को खुला अल्टीमेटम दिया है कि यदि हत्यारों की तुरंत गिरफ्तारी नहीं हुई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. गुस्साए लोगों ने ऐलान किया है कि अगर कार्रवाई में देरी हुई, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जोधपुर में प्रस्तावित सभा का एयरपोर्ट से ही कड़ा विरोध किया जाएगा और उन्हें सभा नहीं करने दी जाएगी.

भारी पुलिस बल तैनात, समझाइश जारी

हालात की संवेदनशीलता को देखते हुए मोर्चरी के बाहर और संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है. आला पुलिस अधिकारी लगातार धरनार्थियों से समझाइश का प्रयास कर रहे हैं. प्रशासन का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं. फिलहाल मौके पर तनाव की स्थिति बनी हुई है और प्रशासन हर गतिविधि पर पैनी नजर रखे हुए है.