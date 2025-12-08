देशभर में छह दिन पहले इंडिगो एयरलाइंस में शुरू हुआ संकट अब धीरे- धीरे कम होने लगा है. तमाम फ्लाइट्स अब उड़ान भरने लगी है, लेकिन यात्रियों की परेशानी अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. सोमवार (8 दिसंबर) को भी तमाम फ्लाइट्स रद्द की गई हैं. जयपुर में सोमवार को दोपहर तक करीब दर्जन भर फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं.

जयपुर में फ्लाइट रद्द होने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. कई लोगों की परेशानियां तो भावुक कर देने वाली हैं. डिब्रूगढ़ जाने वाले एक परिवार की फ्लाइट पांच बार कैंसिल हो चुकी है. रायपुर की डेंटिस्ट प्रभजोत अपनी ही शादी में बमुश्किल शामिल तो हुईं, लेकिन इंडिगो की लापरवाही से सामान गुम होने की वजह से वह साथ लाया लाल जोड़ा नहीं पहन सकीं.

बाहर से खरीदने पड़े शादी के कपड़े

उन्हें जयपुर में फेरे लेने के लिए बाहर से कपड़े खरीदने पड़े. रात को शादी के कुछ घंटे बाद सोमवार को वह एयरपोर्ट पर इंडिगो के काउंटर पर अपने गुम हुए सामान को पाने के लिए लाइन में खड़ी नज़र आईं. इंडिगो की लापरवाही से डेंटिस्ट प्रभजोत इतनी दुखी हैं कि वह इस बारे में बात भी नहीं करना चाहतीं. उनकी आंटी सरबजीत कनाडा की नागरिक हैं. उनका सामान भी गायब है.

इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से फीकी पड़ीं शादी की खुशियां

दरअसल प्रभजोत की शादी जयपुर में रविवार सात दिसंबर को होनी थी. पूरे परिवार को रायपुर से इंडिगो की फ्लाइट से जयपुर आना था. फ्लाइट कैंसिल हो गई तो एयरलाइंस ने उन्हें दिल्ली भेज दिया. दिल्ली में चौबीस घंटे इंतजार के बाद भी दूसरी फ्लाइट नहीं दी गई तो दुल्हन समेत परिवार के सदस्य मेंहदी और हल्दी की रस्म के वक्त किसी तरह जयपुर के होटल में पहुंचे.

शादी के लिए सिलवाई ड्रेस नहीं पहन सकी दुल्हन

दिल्ली में दुल्हन समेत परिवार के कई सदस्यों के सामान एयरपोर्ट पर नहीं मिले. बताया गया कि जयपुर में मिल जाएगा, लेकिन फेरों के वक्त तक लगेज नहीं पहुंचा. शादी के लिए प्रभजोत ने स्पेशल ड्रेस तैयार कराई थी, लेकिन सामान गुम होने से उन्हें रात को बाजार से खरीदे हुए कपड़ों में फेरे लेने पड़े. देर रात शादी की रस्म खत्म होने के बाद प्रभजोत सामान के लिए सुबह एयरपोर्ट पहुंचकर इंडिगो के काउंटर पर लाइन में लग गईं. घंटों की मशक्कत के बाद एक सूटकेस तो मिल गया, लेकिन बाकी सामान अभी नहीं मिल सके हैं.

कनाडा जाना है वापस, नहीं मिल रहा लगेज

पूरा परिवार परेशान और दुखी है. प्रभजोत की आंटी सरबजोत को वापस कनाडा जाना है. उनका सामान भी गायब है. उन्हें इस की फिक्र है कि कनाडा जाने से पहले सामान मिलेगा भी या नहीं.

अपने घर नहीं पहुंच सके केंद्रीय कर्मचारी

इसी तरह केंद्र सरकार के कर्मचारी राजेओम एलांग 15 दिन की छुट्टी पर अपने घर डिब्रूगढ़ जा रहे थे. तीन दिनों से लगातार उनकी फ्लाइट कैंसिल हो रही है. इंडिगो ने उन्हें रात को दिल्ली और कल दिल्ली से गुवाहाटी भेजने की बात कही है. अगर यह दोनों फ्लाइट मिल भी जाती है तो गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ तक उन्हें अपने खर्चे पर जाना होगा. तीन दिनों से वह अपने खर्चे पर होटल में हैं. कोलकाता के नरेश अग्रवाल भी फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से दो दिनों से जयपुर में ही रुके हुए हैं.