हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजोधपुर हाईकोर्ट को फिर बम से उड़ाने की धमकी, सुनवाई से पहले मचा हड़कंप, खाली कराया परिसर

जोधपुर हाईकोर्ट को फिर बम से उड़ाने की धमकी, सुनवाई से पहले मचा हड़कंप, खाली कराया परिसर

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट को मंगलवार को दोबारा बम से उड़ाने की धमकी मिली है. धमकी के बाद जोधपुर स्थित हाईकोर्ट के सभी कोर्ट रूम को खाली करा दिए गए. इससे पहले भी ईमेल के जरिए धमकियां मिली हैं.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 17 Feb 2026 12:33 PM (IST)
Preferred Sources

जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से मंगलवार (17 फरवरी) सुबह अफरा-तफरी मच गई. सुनवाई शुरू होने से पहले ही हाईकोर्ट परिसर को एहतियातन खाली करा लिया गया और सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया.

धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने त्वरित कदम उठाते हुए वकीलों, न्यायिक कर्मचारियों और पक्षकारों से अदालत परिसर खाली करने का अनुरोध किया. इसके बाद सभी कोर्ट रूम पूरी तरह खाली करा दिए गए.

बम डिस्पोजल स्क्वायड द्वारा पूरे परिसर की तलाशी जारी

पुलिस सूत्रों के अनुसार डीसीपी (पश्चिम) विनीत बंसल के नेतृत्व में पुलिस की कई टीमें मौके पर तैनात हैं. बम डिस्पोजल स्क्वायड और डॉग स्क्वायड द्वारा पूरे परिसर की चप्पे-चप्पे की तलाशी ली जा रही है, ताकि किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि का तुरंत पता लगाया जा सके. वहीं कोर्ट के हर गेट पर पुलिस कर्मियों को बड़ी संख्या में तैनात किया गया है.

सुरक्षा के लिए सख्त इंतजाम

  • आईडी कार्ड अनिवार्य- बिना वैध पहचान पत्र के किसी को भी परिसर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा.
  • प्रवेश पर नियंत्रण- सभी गेटों पर कड़ी सुरक्षा जांच और निगरानी बढ़ा दी गई है.
  • सहयोग की अपील- हाईकोर्ट प्रशासन और पुलिस ने वकील संगठनों से जांच में पूरा सहयोग करने की अपील की है.

पहले भी जयपुर और जोधपुर दोनों परिसरों को कराया गया था खाली 

गौरतलब है कि इससे पहले 6 फरवरी 2026 को ईमेल के जरिए इसी तरह की धमकी मिली थी, जिसके बाद जयपुर और जोधपुर दोनों परिसरों को खाली कराया गया था. बीते कुछ महीनों से हाईकोर्ट को लगातार धमकी भरे ईमेल मिल रहे हैं, जो जांच के दायरे में हैं.

बार-बार मिल रही इन धमकियों से न्यायिक कार्यवाही प्रभावित हो रही है, वहीं वकीलों और आम जनता में चिंता और भय का माहौल भी बन रहा है. फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ जांच में जुटी हुई हैं.

और पढ़ें

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Read
Published at : 17 Feb 2026 12:33 PM (IST)
Tags :
High Court Jodhpur High Court Jodhpur News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जोधपुर हाईकोर्ट को फिर बम से उड़ाने की धमकी, सुनवाई से पहले मचा हड़कंप, खाली कराया परिसर
जोधपुर हाईकोर्ट को फिर बम से उड़ाने की धमकी, सुनवाई से पहले मचा हड़कंप, खाली कराया परिसर
राजस्थान
भिवाड़ी: बारूद में विस्फोट के बाद फैक्ट्री में हुआ था धमाका, 7 मजदूरों ने गंवाई थी अपनी जान
भिवाड़ी: बारूद में विस्फोट के बाद फैक्ट्री में हुआ था धमाका, 7 मजदूरों ने गंवाई थी अपनी जान
राजस्थान
जयपुर HC के बाहर वकीलों का धरना, मां की मौत को लेकर डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग, यातायात भी ठप
जयपुर HC के बाहर वकीलों का धरना, मां की मौत को लेकर डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग, यातायात भी ठप
राजस्थान
Rajasthan: धौलपुर में अवैध मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने 6 साल की बच्ची को कुचला, दर्दनाक हादसे में मौत
राजस्थान: धौलपुर में अवैध मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने 6 साल की बच्ची को कुचला, दर्दनाक हादसे में मौत
Advertisement

वीडियोज

Iran Us Conflict: ईरान-US वार्ता से पहले Donlad Trump का बयान, 'डील नहीं हुई तो B2 बॉम्बर तैयार'
Tarique Rahman Oath Ceremony: Bangladesh में तारिक रहमान की ताजपोशी आज, पीएम पद की लेंगे शपथ |
Aligarh Breaking: जलाभिषेक के दौरान करणी सेना और पुलिस में झड़प,
Tarique Rahman Oath Ceremony: तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में OM Birla-विक्रम मिस्री होंगे शामिल
Nalasopara Fire Breaking: पालघर जिले में भीषण आग, सब कुछ जलकर राख! | ABP News | Palghar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बॉयकॉट में नहीं, सरेंडर में मजा आता है...', भारत के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने कही बात, पछताए पाकिस्तानी PM!
'बॉयकॉट में नहीं, सरेंडर में मजा आता है...', भारत के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने कही बात, पछताए पाकिस्तानी PM!
बिहार
बिहार में क्या है मांस बेचने का नियम? 5,000 तक फाइन, नीतीश सरकार की गाइडलाइन जारी
बिहार में क्या है मांस बेचने का नियम? 5,000 तक फाइन, नीतीश सरकार की गाइडलाइन जारी
क्रिकेट
इमाद वसीम पर लगा अपने होने वाले बच्चे की हत्या का गंभीर आरोप, दूसरी शादी के बाद मचा हंगामा
इमाद वसीम पर लगा अपने होने वाले बच्चे की हत्या का गंभीर आरोप, दूसरी शादी के बाद मचा हंगामा
इंडिया
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! शाहपुर कंडी डैम के आगे PAK पस्त, क्या है भारत का 'रावी' अटैक?
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! शाहपुर कंडी डैम के आगे PAK पस्त, क्या है भारत का 'रावी' अटैक?
साउथ सिनेमा
‘शादी है…मास्क हटाइए ना’, पैप्स की रिक्वेस्ट पर रश्मिका ने मुस्कुराते हुए दिया पोज
‘शादी है…मास्क हटाइए ना’, पैप्स की रिक्वेस्ट पर रश्मिका ने मुस्कुराते हुए दिया पोज
इंडिया
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
यूटिलिटी
एक कमरे से कैसे शुरू कर सकते हैं अचार का बिजनेस, कौन-कौन सी एनओसी की पड़ेगी जरूरत?
एक कमरे से कैसे शुरू कर सकते हैं अचार का बिजनेस, कौन-कौन सी एनओसी की पड़ेगी जरूरत?
हेल्थ
Tea In Plastic Cups: ऑफिस के बाहर प्लास्टिक के कप में पीते हैं चाय, हो सकती है यह जानलेवा बीमारी
ऑफिस के बाहर प्लास्टिक के कप में पीते हैं चाय, हो सकती है यह जानलेवा बीमारी
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget