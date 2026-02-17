जोधपुर हाईकोर्ट को फिर बम से उड़ाने की धमकी, सुनवाई से पहले मचा हड़कंप, खाली कराया परिसर

जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से मंगलवार (17 फरवरी) सुबह अफरा-तफरी मच गई. सुनवाई शुरू होने से पहले ही हाईकोर्ट परिसर को एहतियातन खाली करा लिया गया और सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया.

धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने त्वरित कदम उठाते हुए वकीलों, न्यायिक कर्मचारियों और पक्षकारों से अदालत परिसर खाली करने का अनुरोध किया. इसके बाद सभी कोर्ट रूम पूरी तरह खाली करा दिए गए.

बम डिस्पोजल स्क्वायड द्वारा पूरे परिसर की तलाशी जारी

पुलिस सूत्रों के अनुसार डीसीपी (पश्चिम) विनीत बंसल के नेतृत्व में पुलिस की कई टीमें मौके पर तैनात हैं. बम डिस्पोजल स्क्वायड और डॉग स्क्वायड द्वारा पूरे परिसर की चप्पे-चप्पे की तलाशी ली जा रही है, ताकि किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि का तुरंत पता लगाया जा सके. वहीं कोर्ट के हर गेट पर पुलिस कर्मियों को बड़ी संख्या में तैनात किया गया है.

सुरक्षा के लिए सख्त इंतजाम

आईडी कार्ड अनिवार्य- बिना वैध पहचान पत्र के किसी को भी परिसर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा.

प्रवेश पर नियंत्रण- सभी गेटों पर कड़ी सुरक्षा जांच और निगरानी बढ़ा दी गई है.

सहयोग की अपील- हाईकोर्ट प्रशासन और पुलिस ने वकील संगठनों से जांच में पूरा सहयोग करने की अपील की है.

पहले भी जयपुर और जोधपुर दोनों परिसरों को कराया गया था खाली

गौरतलब है कि इससे पहले 6 फरवरी 2026 को ईमेल के जरिए इसी तरह की धमकी मिली थी, जिसके बाद जयपुर और जोधपुर दोनों परिसरों को खाली कराया गया था. बीते कुछ महीनों से हाईकोर्ट को लगातार धमकी भरे ईमेल मिल रहे हैं, जो जांच के दायरे में हैं.

बार-बार मिल रही इन धमकियों से न्यायिक कार्यवाही प्रभावित हो रही है, वहीं वकीलों और आम जनता में चिंता और भय का माहौल भी बन रहा है. फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ जांच में जुटी हुई हैं.