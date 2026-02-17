राजस्थान: भीलवाड़ा SP बनकर धमकी देने वाला साइबर ठग चढ़ा पुलिस के हत्थे, MP-UP बॉर्डर से गिरफ्तार

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: भीलवाड़ा SP बनकर धमकी देने वाला साइबर ठग चढ़ा पुलिस के हत्थे, MP-UP बॉर्डर से गिरफ्तार

Rajasthan News: भीलवाड़ा में खुद को ‘एसपी’ बताकर लोगों को धमकाने वाला साइबर ठग एमपी–यूपी बॉर्डर से गिरफ्तार हुआ. दो दिन के जंगल सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने आरोपी को दबोचा.

By : सुरेंद्र सागर, भीलवाड़ा | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 17 Feb 2026 08:17 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के भीलवाड़ा में एक अनोखा प्रदर्शन अचानक बड़े साइबर खुलासे में बदल गया. जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर एक युवक पोस्टर लेकर बैठा था. पोस्टर पर लिखा था- “एसपी साहब मेरे पिताजी को धमकाना छोड़िए, मुझे दीजिए धमकी.” इस प्रदर्शन ने पुलिस को ऐसे गिरोह तक पहुंचा दिया जो खुद को पुलिस अधिकारी बताकर लोगों को डराता और ठगी की कोशिश करता था. अब इस मामले में मुख्य आरोपी को मध्यप्रदेश-उत्तरप्रदेश बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया है.

प्रदर्शन करने वाले एडवोकेट राहुल ने आरोप लगाया कि अगस्त में उनकी बहन ने प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी. इस मामले में मांडल थाने में अदालत के जरिए नामजद केस दर्ज हुआ था, लेकिन जांच की रफ्तार धीमी थी.

इसी बीच परिवार को “एसपी भीलवाड़ा” के नाम से फोन कॉल आने लगे. कॉल करने वाला बयान न देने और चुप रहने की धमकी देता था. इससे परिवार और ज्यादा डर गया. रायला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने को लेकर भी असंतोष सामने आया. मामला मीडिया में आया तो पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और जांच शुरू कर दी.

साइबर टीम ने संभाली कमान

जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन में साइबर टीम और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई शुरू की. रायला थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और डिजिटल ट्रैकिंग की मदद से आरोपी की लोकेशन ट्रेस की गई.

तकनीकी जांच में पता चला कि कॉल मध्यप्रदेश–उत्तरप्रदेश सीमा के पास टीकमगढ़ जिले के महेबा चक्र-2, लिधौरा इलाके से की जा रही थी. यह इलाका पहले से साइबर अपराध के लिए बदनाम रहा है.

दो दिन चला जंगल सर्च ऑपरेशन

इलाके में खेत और जंगल ज्यादा होने के कारण आरोपी बार-बार लोकेशन बदल रहा था. पुलिस टीम ने स्थानीय पुलिस चौकी और थाने के सहयोग से दो दिन तक सघन सर्च ऑपरेशन चलाया. आखिरकार पुलिस ने सतेन्द्र सिंह उर्फ देशपत यादव (26) को डिटेन कर लिया. पूछताछ में उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए.

ऐसे बुनता था डर और ठगी का जाल

जांच में सामने आया कि आरोपी राजकॉप सिटीजन ऐप और दूसरे राज्यों की ऑनलाइन सिटीजन सर्विस वेबसाइट पर फर्जी मोबाइल नंबर से लॉगिन करता था. वहां से अलग-अलग थानों की एफआईआर की कॉपी डाउनलोड करता.

इन एफआईआर में दर्ज प्रार्थियों और संबंधित लोगों के मोबाइल नंबर निकालकर वह उन्हें कॉल करता. खुद को “एसपी” या “एसएचओ” बताकर कहता कि मामले में कार्रवाई करवा दूंगा या रुकवा दूंगा.

डर का माहौल बनाकर ऑनलाइन पेमेंट या क्यूआर कोड के जरिए पैसे ट्रांसफर करवाने की कोशिश करता था. कई मामलों में लोगों ने डर के कारण पैसे भी ट्रांसफर किए.

सैकड़ों लोग बने निशाना

पुलिस जांच में सामने आया कि राजस्थान के सैकड़ों लोगों को इस तरीके से ठगी या ठगी के प्रयास का सामना करना पड़ा. सिर्फ भीलवाड़ा जिले में ही 40 से ज्यादा लोग इसी गिरोह के निशाने पर थे.

आरोपी पुलिस अधिकारी की सख्त आवाज और कानूनी शब्दों का इस्तेमाल कर लोगों को भ्रमित करता था, जिससे आम आदमी डर जाता था और बिना जांच-पड़ताल के बात मान लेता था.

इस पूरे ऑपरेशन में जिला साइबर टीम और थाना रायला पुलिस की अहम भूमिका रही. एएसआई आशीष कुमार, समरथ आचार्य, छोटू रेबारी, पुलिस निरीक्षक मूलचंद वर्मा, एएसआई मुकेश कुमार, श्याम सुन्दर और अन्य जवानों ने मिलकर तकनीकी और फील्ड ऑपरेशन को अंजाम दिया.

जिला पुलिस अधीक्षक ने मीडिया के सहयोग के लिए भी आभार जताया है, जिससे मामला सामने आया और कार्रवाई तेज हुई.

जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति खुद को वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बताकर फोन पर पैसे मांगता है या किसी केस में डराता है, तो तुरंत संबंधित थाने या साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं.

पुलिस ने साफ कहा है कि कोई भी अधिकारी फोन पर पैसे की मांग नहीं करता. ऐसे कॉल से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुरंत सूचना देना ही समझदारी है.

About the author सुरेंद्र सागर, भीलवाड़ा

सुरेंद्र कुमार राजस्थान के भीलवाड़ा की खबरों पर नजर रखते हैं. उन्हें अपराध, राजनीतिक और सामाजिक खबरों में रुचि है.
Published at : 17 Feb 2026 08:17 AM (IST)
Cyber Crime Bhilwara News RAJASTHAN NEWS
