Watch: जोधपुर में खुलेआम गुंडागर्दी, बदमाशों ने बंदूक दिखाकर बस ड्राइवर को धमकाया, वीडियो वायरल
Jodhpur Crime News: जोधपुर में मुंह पर नकाब बांधे बदमाशों ने बंदूक दिखाकर बस ड्राइवर को धमकी दी और उसके साथ मारपीट भी की. बदमाशों ने रूट छोड़ने या बिजनेस बंद करने को कहा.
राजस्थान के जोधपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, वो खुलेआम कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं. दरअसल दो बदमाशों ने एक बस को बीच सड़क पर रोक लिया और उसमें घुसकर गाड़ी के ड्राइवर के सिर पर बंदूक तान दी और हर महीने पैसे देने की मांग की. सवारियों ने जब विरोध किया तो बदमाशों ने उन्हें भी धमकाया. इस दौरान स्टाफ से मारपीट की गई और हवाई फायरिंग भी की, जिससे यात्रियों के बीच दहशत फैल गई.
बस के ड्राइवर को 12 बोर की बंदूक से धमकाने की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई. बस में बदमाशों की इस हरकत का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि जोधपुर में 2 प्राइवेट बस वालों में रूट और पैसेंजर को लेकर विवाद हुआ था. इसी के बाद बदमाश बस के ड्राइवर को धमकाते हुए दिखे. ये घटना जोधपुर के शेरगढ़ थाना क्षेत्र की है.
#जोधपुर में #जंगलराज #ट्रेवल्स #माफियाओ का #आतंक— karan puri (@abp_karan) November 7, 2025
जोधपुर के शेरगढ़ थाना क्षेत्र में प्राइवेट ट्रैवल्स बस के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा के चलते टकराव बंदूक तानकर धमकी देने का वीडियो वायरल @ABPNews
#jodhpur #rajasthan #GSS2025 #BhajanlalSharma #AshokGehlot #SachinPilot #RajasthanPolice pic.twitter.com/IqAijrMDIy
'रूट छोड़ दो या बिजनेस बंद करो'
वीडियो में देखा जा सकता है कि बदमाश के चेहरे पर नकाब है और वो बस ड्राइवर को बंदूक से धमकी दे रहा है. पीछे से ये भी आवाज आ रही है कि रूट छोड़ दो या बिजनेस बंद करो. दो बदमाश सफेद रंग की कैंपर से आए थे. बस के ड्राइवर ने बताया कि हथियारबंद युवक ने पहले बस को रोका और फिर अंदर घुसकर अचानक तोड़फोड़ करने लगे. लेकिन अन्य यात्रियों की मौजूदगी के कारण वे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके और फिर फरार हो गए.
पैसेंजर और बस रूट को लेकर विवाद!
बस में घुसे बदमाश ने साफ तौर से धमकी देते हुए कहा कि अगर इस रूट पर बस चलानी है तो हर बार 5 हजार रुपये देने पड़ेंगे. बताया जा रहा है कि दो प्राइवेट बस ट्रैवल्स कंपनियों के बीच विवाद के बाद ये घटना हुई. स्थानीय लोगों का कहना है कि बस ट्रैवल्स कंपनियों के बीच पैसेंजर बैठाने और रूट को लेकर अक्सर झगड़े होते हैं.
पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू की
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया. बहरहाल पुलिस ने स्पेशल टीम बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. जोधपुर ग्रामीण पुलिस के शेरगढ़ थाना अधिकारी ने बताया कि घटना बीते रात की है. घटना की जानकारी मिलते ही आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है.
