हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानWatch: जोधपुर में खुलेआम गुंडागर्दी, बदमाशों ने बंदूक दिखाकर बस ड्राइवर को धमकाया, वीडियो वायरल

Watch: जोधपुर में खुलेआम गुंडागर्दी, बदमाशों ने बंदूक दिखाकर बस ड्राइवर को धमकाया, वीडियो वायरल

Jodhpur Crime News: जोधपुर में मुंह पर नकाब बांधे बदमाशों ने बंदूक दिखाकर बस ड्राइवर को धमकी दी और उसके साथ मारपीट भी की. बदमाशों ने रूट छोड़ने या बिजनेस बंद करने को कहा.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 08 Nov 2025 04:48 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के जोधपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, वो खुलेआम कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं. दरअसल दो बदमाशों ने एक बस को बीच सड़क पर रोक लिया और उसमें घुसकर गाड़ी के ड्राइवर के सिर पर बंदूक तान दी और हर महीने पैसे देने की मांग की. सवारियों ने जब विरोध किया तो बदमाशों ने उन्हें भी धमकाया. इस दौरान स्टाफ से मारपीट की गई और हवाई फायरिंग भी की, जिससे यात्रियों के बीच दहशत फैल गई.

बस के ड्राइवर को 12 बोर की बंदूक से धमकाने की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई. बस में बदमाशों की इस हरकत का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि जोधपुर में 2 प्राइवेट बस वालों में रूट और पैसेंजर को लेकर विवाद हुआ था. इसी के बाद बदमाश बस के ड्राइवर को धमकाते हुए दिखे. ये घटना जोधपुर के शेरगढ़ थाना क्षेत्र की है.

'रूट छोड़ दो या बिजनेस बंद करो'

वीडियो में देखा जा सकता है कि बदमाश के चेहरे पर नकाब है और वो बस ड्राइवर को बंदूक से धमकी दे रहा है. पीछे से ये भी आवाज आ रही है कि रूट छोड़ दो या बिजनेस बंद करो. दो बदमाश सफेद रंग की कैंपर से आए थे. बस के ड्राइवर ने बताया कि हथियारबंद युवक ने पहले बस को रोका और फिर अंदर घुसकर अचानक तोड़फोड़ करने लगे. लेकिन अन्य यात्रियों की मौजूदगी के कारण वे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके और फिर फरार हो गए.

पैसेंजर और बस रूट को लेकर विवाद!

बस में घुसे बदमाश ने साफ तौर से धमकी देते हुए कहा कि अगर इस रूट पर बस चलानी है तो हर बार 5 हजार रुपये देने पड़ेंगे. बताया जा रहा है कि दो प्राइवेट बस ट्रैवल्स कंपनियों के बीच विवाद के बाद ये घटना हुई. स्थानीय लोगों का कहना है कि बस ट्रैवल्स कंपनियों के बीच पैसेंजर बैठाने और रूट को लेकर अक्सर झगड़े होते हैं.

पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू की

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया. बहरहाल पुलिस ने स्पेशल टीम बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. जोधपुर ग्रामीण पुलिस के शेरगढ़ थाना अधिकारी ने बताया कि घटना बीते रात की है. घटना की जानकारी मिलते ही आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है.

और पढ़ें

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Read
Published at : 08 Nov 2025 04:43 PM (IST)
Tags :
JODHPUR Rajasthan Police RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'तेज प्रताप यादव अगर NDA का साथ देंगे तो...', लालू फैमिली में छिड़ी जंग पर क्या बोले जीतन राम मांझी?
'तेज प्रताप यादव अगर NDA का साथ देंगे तो...', लालू फैमिली में छिड़ी जंग पर क्या बोले जीतन राम मांझी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ में एक और 'मुस्कान', अब काजल ने पति को दिया नशा, फिर प्रेमी के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट
मेरठ में एक और 'मुस्कान', अब काजल ने पति को दिया नशा, फिर प्रेमी के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट
बॉलीवुड
शिखर पहाड़िया ने अनन्या पांडे संग किया ऐसा काम, देखकर गर्लफ्रेंड जाह्ववी कपूर को हुई जलन! दिया ऐसा रिएक्शन
शिखर पहाड़िया ने अनन्या पांडे संग किया ऐसा काम, देख गर्लफ्रेंड जाह्ववी कपूर को हुई जलन!
क्रिकेट
IND vs AUS 5th T20: अभिषेक ने टी20 में सबसे तेज 1000 रन का बनाया महारिकॉर्ड, सूर्या-विराट सबको पीछे छोड़ा
अभिषेक ने टी20 में सबसे तेज 1000 रन का बनाया महारिकॉर्ड, सूर्या-विराट सबको पीछे छोड़ा
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: 'अगर वो आए तो बिहार में कट्टा चलेगा',RJD-कांग्रेस पर PM मोदी ने कसा तंज
Bihar Election 2025: नतीजे आने से पहले बिहार में JDU ने जंगलराज को लेकर RJD को किया टारगेट
Owaisi Exclusive Interview: सीमांचल के मुसलमान इस बार किसके साथ? | Bihar Election 2025 | AIMIM
PM Modi के दौरे पर GRP जवानों से भिड़ गए BJP विधायक । PM Modi Varanasi Visit
भीषण आग में सब जलकर हुआ खाक, 500 से ज्यादा घर आग में हुए तबाह । Delhi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'तेज प्रताप यादव अगर NDA का साथ देंगे तो...', लालू फैमिली में छिड़ी जंग पर क्या बोले जीतन राम मांझी?
'तेज प्रताप यादव अगर NDA का साथ देंगे तो...', लालू फैमिली में छिड़ी जंग पर क्या बोले जीतन राम मांझी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ में एक और 'मुस्कान', अब काजल ने पति को दिया नशा, फिर प्रेमी के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट
मेरठ में एक और 'मुस्कान', अब काजल ने पति को दिया नशा, फिर प्रेमी के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट
बॉलीवुड
शिखर पहाड़िया ने अनन्या पांडे संग किया ऐसा काम, देखकर गर्लफ्रेंड जाह्ववी कपूर को हुई जलन! दिया ऐसा रिएक्शन
शिखर पहाड़िया ने अनन्या पांडे संग किया ऐसा काम, देख गर्लफ्रेंड जाह्ववी कपूर को हुई जलन!
क्रिकेट
IND vs AUS 5th T20: अभिषेक ने टी20 में सबसे तेज 1000 रन का बनाया महारिकॉर्ड, सूर्या-विराट सबको पीछे छोड़ा
अभिषेक ने टी20 में सबसे तेज 1000 रन का बनाया महारिकॉर्ड, सूर्या-विराट सबको पीछे छोड़ा
विश्व
कौन हैं गजाला हाशमी, जिन्होंने कर दिखाया जोहरान से भी बड़ा कमाल? भारत से है सीधा कनेक्शन
कौन हैं गजाला हाशमी, जिन्होंने कर दिखाया जोहरान से भी बड़ा कमाल? भारत से है सीधा कनेक्शन
यूटिलिटी
पीएम कौशल योजना में घपला करने वालों को कितनी मिलेगी सजा, कैसे पैसा वसूलेगी सरकार?
पीएम कौशल योजना में घपला करने वालों को कितनी मिलेगी सजा, कैसे पैसा वसूलेगी सरकार?
नौकरी
न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में 122 पदों पर निकली वैकेंसी, जानें योग्यता और सैलरी
न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में 122 पदों पर निकली वैकेंसी, जानें योग्यता और सैलरी
ट्रेंडिंग
ये तो हद हो गई, देव दिवाली पर नमो घाट को लोगों ने बनाया शौचालय? वीडियो देख खौल उठेगा खून
ये तो हद हो गई, देव दिवाली पर नमो घाट को लोगों ने बनाया शौचालय? वीडियो देख खौल उठेगा खून
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget