जोधपुर: फलौदी में बस हादसे पर गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान, 'ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए...'

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मंगलवार (4 नवंबर) को जोधपुर पहुंचे. एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने फलोदी के मतोड़ा में हुए भीषण सड़क हादसे पर गहरा दुख जताया. साथ ही कहा कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए जन आंदोलन की जरूरत है. गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस घटना पर हो रही राजनीति को लेकर भी तंज कसा है.

उन्होंने पूर्व की अशोक गहलोत सरकार व विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, "कुछ लोग इतिहास भूलकर राजनीति कर रहे हैं. मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि 2023 के 'भूंगरा कांड' के समय किसकी सरकार थी, पहले अपने गिरेबान में झांकें."

हादसे को लेकर क्या बोले गजेंद्र सिंह शेखावत?

इस दौरान हादसे को लेकर शेखावत ने कहा, "सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, लेकिन ऐसे हादसों को रोकने के लिए ड्राइविंग रिस्पांसिबिलिटी को लेकर एक जन आंदोलन खड़ा करना होगा." उन्होंने कहा, “सरकार सड़क सुरक्षा के लिए लगातार कदम उठा रही है, लेकिन जब तक समाज इस दिशा में सामूहिक जिम्मेदारी नहीं लेगा, तब तक ऐसी घटनाओं को पूरी तरह नहीं रोका जा सकता. यह समय है कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर सावधानी बरते."

मंत्री शेखावत ने कुछ नेताओं द्वारा हादसे को राजनीतिक रूप देने पर भी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि, "दुखद घटनाओं के समय राजनीतिक स्वार्थ साधने की बजाय हमें पीड़ित परिवारों के साथ खड़े होना चाहिए. कुछ लोग इतिहास भूलकर राजनीति कर रहे हैं. मैं उन्हें याद दिला दूं कि साल 2023 में हुए ‘भूंगरा कांड’ के समय किसकी सरकार थी, पहले अपने गिरेबान में झांकें."

हाईवे पर अवैध ढाबों के संचालन पर बोले क्या शेखावत?

नेशनल हाईवे पर अवैध ढाबों के संचालन के सवाल पर शेखावत ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद फलोदी जिला कलेक्टर, एसपी और संबंधित थाना अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि हाईवे किनारे चल रहे सभी अवैध ढाबों को हटाया जाए.

उन्होंने सख्त चेतावनी दी कि, “अगर भविष्य में नेशनल हाईवे पर दोबारा अवैध ढाबे लगाए जाते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी सीधे नजदीकी थाना अधिकारी की होगी.”