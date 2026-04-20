राहुल गांधी के जादूगर वाले बयान पर BJP सांसद बोले- इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना असंवैधानिक

जोधपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल आज (20 अप्रैल) को जोधपुर दौरे पर रहे. इस दौरान सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. दौरे के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में रिफाइनरी, पश्चिम बंगाल की राजनीति, नारी वंदन बिल और परिसीमन जैसे अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी.

मीडिया से बातचीत में डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल ने कहा कि राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के कारण नारी वंदन बिल पारित नहीं हो सका, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर पीछे हटने वाली नहीं है. उन्होंने कहा कि पार्टी महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए लगातार प्रयास करती रहेगी. साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा महिलाओं के हितों के खिलाफ रही है.

देशहित में परिसीमन होना बेहद जरूरी

परिसीमन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि देशहित में परिसीमन होना बेहद जरूरी है. उनके अनुसार, अगर सीटों की संख्या बढ़ती है तो महिलाओं को भी अधिक प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा. उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी दलों और खासकर कांग्रेस ने महिलाओं को पुरुषों की तुलना में पीछे रखने का काम किया है. वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री को “जादूगर” और “मैजिशियन” कहे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि संसद के भीतर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना संवैधानिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है.

हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो नरेंद्र मोदी में लोगों का दिल जीतने की अद्भुत क्षमता है. उन्होंने कहा कि 146 करोड़ देशवासियों के दिलों पर राज करने की कला प्रधानमंत्री मोदी में है.

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पार्टी राजनीतिक मुद्दों को प्रमुखता से उठाने के लिए तैयारी- महामंत्री

पश्चिम बंगाल को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वहां खेल पहले ही हो चुका है. इशारों-इशारों में उन्होंने राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों पर टिप्पणी की. बीजेपी महामंत्री के इस दौरे को आगामी चुनावी रणनीति और संगठनात्मक मजबूती से जोड़कर भी देखा जा रहा है. उनके बयानों से साफ है कि पार्टी आने वाले समय में महिला आरक्षण, परिसीमन और क्षेत्रीय राजनीतिक मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है.

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