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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानBharatpur: बच्चों की कहासुनी से शुरू हुआ झगड़ा, फिर पुलिस के सामने खाली की पिस्टल! भीम आर्मी नेता का वीडियो वायरल

Bharatpur: बच्चों की कहासुनी से शुरू हुआ झगड़ा, फिर पुलिस के सामने खाली की पिस्टल! भीम आर्मी नेता का वीडियो वायरल

Bharatpur News In Hindi: भरतपुर के गांव ततामड़ में 15 अप्रैल को दो पक्षों में हुए झगड़े के बाद भीम आर्मी के नेता ने गांव में पहुंचकर विवादित ब्यान दिया और पुलिस के सामने पिस्टल खाली करने की धमकी दी.

By : सतपाल सिंह, भरतपुर | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 19 Apr 2026 11:11 PM (IST)
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राजस्थान के भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र के गांव ततामड़ में बीती 15 अप्रैल को दो पक्षों में हुए झगड़े के बाद गांव में तनाव स्थिति बनी हुई है. गांव में शांति व्यवस्था बनी हुई थी, लेकिन भीम आर्मी के कुछ लोग गांव में पहुंचे और वहां पर विवादित ब्यान दे दिया, जिससे गांव में माहौल बिगड़ गया. भीम आर्मी के नेता का विवादित बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. वायरल वीडियो में नेता पुलिस के सामने पिस्टल खाली करने की धमकी देते दिख रहा हैं.

बच्चों की कहासुनी को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद

गौरतलब है की 15 अप्रैल को ततामड़ गांव में बच्चों की कहासुनी को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से लाठी-डंडे चले और जमकर पथराव हुआ, जिसमें एक पक्ष के चार लोग घायल हो गए. घायलों की ओर से सेवर थाने में मामला दर्ज कराया गया. घटना के बाद भीम आर्मी के एक नेता गांव पहुंचे और वहां कथित तौर पर विवादित बयान दिए. वायरल वीडियो में वे पुलिस के सामने ही पिस्टल खाली करने की बात करते नजर आ रहे हैं.

धरनारत लोगों को आश्वासन, शिकायत मिलने पर कार्रवाई

पुलिस के अनुसार मारपीट के मामले में पहले ही FIR दर्ज की जा चुकी है और अब वायरल वीडियो की भी जांच हो रही है. इस बीच दूसरे पक्ष के लोग भी सेवर थाने पर धरना देने पहुंचे और गांव का माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने धरनारत लोगों को समझाते हुए आश्वासन दिया कि जो भी शिकायत मिलेगी, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है.

हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

एएसपी धर्मेंद्र यादव ने बताया कि मारपीट के मामले में पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है और अब जाट समाज के लोगों से भी बातचीत की गई है और उनकी शिकायत के आधार पर नियमानुसार कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हेट स्पीच देने या जातिगत वैमनस्यता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, और सोशल मीडिया पर माहौल बिगाड़ने वाली पोस्ट करने वालों पर भी विधिक कार्रवाई की जाएगी.

Published at : 19 Apr 2026 11:11 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Police Bharatpur News RAJASTHAN NEWS
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