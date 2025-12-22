जोधपुर के ओसियां पुलिस थाना क्षेत्र में रविवार (21 दिसंबर) देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. रतननगर–चंडालिया के बीच भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर मूंगफली से भरे ट्रक को पीछे से आ रहे एक ट्रेलर ने तेज रफ्तार में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा भिड़ा और कुछ ही पलों में उसमें आग लग गई.

आग की चपेट में आए दोनों वाहन

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर के तुरंत बाद ट्रेलर में आग भड़क उठी. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आगे चल रहा मूंगफली से भरा ट्रक भी उसकी चपेट में आ गया. मूंगफली जलने के कारण आग और ज्यादा फैलती चली गई. कुछ ही देर में लपटें इतनी ऊंची उठने लगीं कि वे दूर से ही साफ नजर आने लगीं.

हादसे के समय ट्रेलर में ड्राइवर और खलासी सवार बताए जा रहे हैं. इसके अलावा कुछ और लोगों के भी उसमें मौजूद होने की आशंका जताई जा रही है. आग इतनी अधिक थी कि आसपास मौजूद लोग भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाए.

पंजाब से गुजरात जा रहा था ट्रेलर

जानकारी के अनुसार, पीछे से टक्कर मारने वाला ट्रेलर पंजाब से गुजरात की ओर जा रहा था. ट्रेलर में मोरबी (गुजरात) की टाइल्स फैक्ट्रियों के लिए मिट्टी भरी हुई थी. टक्कर और आग लगने के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंचने के लिए रवाना हो गईं. आग पर काबू पाने और यातायात बहाल करने की कोशिशें की जा रही थीं.

दोनों वाहन काफी देर तक हाईवे पर धू-धू कर जलते रहे, जिससे सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और नुकसान व संभावित हताहतों की जानकारी जुटाई जा रही है.