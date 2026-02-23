जोधपुर: जाट नेता प्रकाश बेनीवाल पर जानलेवा हमला, एक साथी गंभीर रूप से घायल

जोधपुर (भोपालगढ़) अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान सरकार में पूर्व में राज्य खेल परिषद एवं माइनिंग विभाग के सदस्य रहे प्रकाश बेनीवाल पर रविवार (22 फरवरी) की रात आसोप थाना क्षेत्र के गछीपुरा गांव के पास असामाजिक तत्वों ने प्लानिंग करके जानलेवा हमला कर दिया. हमलावरों ने 3 से 4 फायरिंग भी की, जिससे अफरा-तफरी मच गई.

जानकारी के अनुसार, प्रकाश बेनीवाल पूर्व विधायक नारायण राम बेड़ा के पारिवारिक शादी समारोह में शिरकत करके वापस लौट रहे थे. इसी दौरान गछीपुरा गांव के पास पहले से घात लगाए बैठे करीब 10 से 15 हमलावरों ने उनका रास्ता रोक लिया और उन पर प्राणघातक हमला बोल दिया. हमलावरों ने फायरिंग भी की, जिसमें चार राउंड गोलियां चलाई गईं. गनीमत रही कि गोलियां किसी को नहीं लगीं, लेकिन हमलावरों ने बेनीवाल और उनके साथियों पर लाठियों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया.

साथी के सिर पर 7 टांके

इस हमले में बेनीवाल का एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया. उसके सिर पर गहरी चोट आई, जिसमें 7 टांके लगे. प्राथमिक उपचार के बाद उसे भोपालगढ़ उप जिला अस्पताल से मथुरादास माथुर अस्पताल, जोधपुर रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. बेनीवाल ने बताया कि हमलावरों ने उन्हें पहचान लिया था और पूरी घटना को अंजाम देने से पहले उनका पीछा भी किया गया था.

समाज में रोष, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

इस हमले को लेकर जाट समाज सहित सर्व समाज में भारी आक्रोश है. लोगों ने हमलावरों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है. प्रकाश बेनीवाल ने खुद आसोप थानाधिकारी से मुलाकात कर घटना की जानकारी दी और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि यह हमला पूर्व योजना के तहत किया गया है, ऐसे में पुलिस को हर पहलू से जांच करनी चाहिए.

पुलिस पर दबाव

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. लेकिन समाज के लोगों का दबाव है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए. घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है और आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है.

सूत्रो से मिली जानकारी में सामने आया हैं कि जाट नेता बेनीवाल की गाड़ी में कुल 6 लोग थे. सभा के दौरान एक युवक ने कहा कि मैं भी जोधपुर चलूंगा वह युवक गांव की ही एक लड़की से लव मेरिज कर चुका था. इससे वे लोग नाराज थे जिसके चलते हमलावरों ने गाड़ी पर हमला किया.