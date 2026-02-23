अजित पवार विमान हादसा: रोहित पवार का बड़ा बयान, 'अगर PM मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी...'

शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने एक बार फिर मांग की है कि अजित पवार के विमान हादसे की जांच निष्पक्ष तरीके से की जाए. उन्होंने कहा कि जांच में पारदर्शिता होनी चाहिए. इस जांच में दिवंगत नेता अजित दादा की तरफ से प्रभावशाली लोगों को शामिल करना होगा, जिन्हें लगे कि इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो रही है.

मैं आज राहुल गांधी को पत्र भेजूंगा- रोहित पवार

एनसीपी (SP) नेता रोहित पवार ने कहा, "अगर ये तीन प्रमुख नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी, इसमें शामिल रहते हैं तो मुझे विश्वास है कि जांच अधिक पारदर्शी तरीके से की जाएगी. मैं आज राहुल गांधी को पत्र भेजूंगा.''

#WATCH | Mumbai: On Ajit Pawar plane crash case, NCP-SCP leader Rohit Pawar says, "...So if these three main leaders, PM Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, and LoP Rahul Gandhi, take this seriously, I am confident that the investigation will be conducted in a more…

सीबीआई जांच के सवाल पर क्या बोले रोहित पवार?

बारामती विमान हादसे में सीबीआई जांच के सवाल पर रोहित पवार ने कहा, ''जहां तक ​​सीबीआई का सवाल है, केंद्रीय सतर्कता समिति (सीवीसी) के अनुसार, सीबीआई के पास 7,065 मामले लंबित हैं, जिनमें से 2,660 मामले पिछले 10 वर्षों से सीबीआई के पास लंबित हैं इसलिए, हम ऐसी जांच नहीं चाहते हैं. सीबीआई जांच करे, लेकिन यह एक समय सीमा के भीतर होनी चाहिए.''

मॉनिटरिंग कमेटी के गठन की भी मांग

शरद पवार गुट के विधायक ने मॉनिटरिंग कमेटी के गठन की भी मांग की है. उन्होंने कहा, 'मैं आग्रह करता हूं कि एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन हो, जिसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सुप्रिया ताई, अजित दादा की पार्टी का कोई सदस्य, पूर्व जज और पूर्व अधिकारी शामिल हों जो सीबीआई या सीआईडी या अन्य जांच की निगरानी करें.''

रोहित पवार ने एक बार फिर कहा कि टीडीपी से आने वाले नागरिक उड्डयन मंत्री को पद पर नहीं रहना चाहिए. एनसीपी (SP) विधायक ने अजित पवार के विमान हादसे को लेकर साजिश की आशंका जताई थी. उन्होंने इस संबंध में पीएम नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा था और विमान हादसे की जांच पूरी होने तक नागर विमानन मंत्री के. राम मोहन नायडू को पद से इस्तीफा देने की मांग की थी.