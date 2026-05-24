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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan News: झालावाड़ की इनाया खान रोबोफेस्ट में बनी वर्ल्ड चैंपियन, राज्य सरकार ने बनाया ब्रांड अंबेसडर

Rajasthan News: झालावाड़ की इनाया खान रोबोफेस्ट में बनी वर्ल्ड चैंपियन, राज्य सरकार ने बनाया ब्रांड अंबेसडर

Rajasthan News In Hindi: राजस्थान की इनाया खान ने अमेरिका में आयोजित रोबोफेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में प्रथम स्थान प्राप्त कर देश का नाम रोशन किया है. इनाया ने गाना देश का भी नाम रोशन किया है.

By : मुबारिक खान | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 24 May 2026 10:21 AM (IST)
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विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन करने वाली राजस्थान के झालावाड़ निवासी इनाया खान ने अमेरिका के मिशिगन सिटी में आयोजित प्रतिष्ठित रोबोफेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में विश्व स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर देश का नाम रोशन किया है. यह प्रतियोगिता पिछले सप्ताह मिशिगन स्थित लॉरेंस टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में आयोजित की गई, जहां दुनिया भर के प्रतिभाशाली छात्र अपने देशों का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे थे.

विश्व चैंपियनशिप जीतकर किया भारत, गाना देश का नाम रोशन

आपको बता दें कि इनाया खान का चयन घाना की ओर से रोबोफेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 प्रतियोगिता के लिए किया गया था. विश्व स्तर पर मिली इस जीत के बाद ही इनाया खान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें यहां सीखने का नया अनुभव मिला है. विश्व चैंपियनशिप जीतकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना पूरा हो गया है. उन्होंने भारत और गाना दोनों देशों का नाम रोशन करने पर गर्व व्यक्त किया.

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इनाया राजस्थान में महिला एवं बाल विकास की ब्रांड अंबेसडर

उनके परिवार के सदस्य शकील खान ने बताया कि अमेरिका के मिशिगन सिटी में आयोजित रोबोफेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 जैसी विश्व स्तरीय प्रतियोगिताएं बच्चों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मंच साबित होती है. अक्सर हमारे बच्चे रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में पिछड़े हुए दिखते हैं, जबकि अब लोगों की सोच बदल रही है.

बस जरूरत है तो ऐसे अंतरराष्ट्रीय मंचों की जहां हमारे बच्चे भी अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं. वर्तमान में इनाया खान राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग की ब्रांड अंबेसडर हैं. इनाया ने कहा कि उनका सपना है कि वे टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्कूल खोले जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए.

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 24 May 2026 10:21 AM (IST)
Tags :
Jhalawar News RAJASTHAN NEWS
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