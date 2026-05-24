झालावाड़ की इनाया खान रोबोफेस्ट में बनी वर्ल्ड चैंपियन, राज्य सरकार ने बनाया ब्रांड अंबेसडर

विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन करने वाली राजस्थान के झालावाड़ निवासी इनाया खान ने अमेरिका के मिशिगन सिटी में आयोजित प्रतिष्ठित रोबोफेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में विश्व स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर देश का नाम रोशन किया है. यह प्रतियोगिता पिछले सप्ताह मिशिगन स्थित लॉरेंस टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में आयोजित की गई, जहां दुनिया भर के प्रतिभाशाली छात्र अपने देशों का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे थे.

विश्व चैंपियनशिप जीतकर किया भारत, गाना देश का नाम रोशन

आपको बता दें कि इनाया खान का चयन घाना की ओर से रोबोफेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 प्रतियोगिता के लिए किया गया था. विश्व स्तर पर मिली इस जीत के बाद ही इनाया खान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें यहां सीखने का नया अनुभव मिला है. विश्व चैंपियनशिप जीतकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना पूरा हो गया है. उन्होंने भारत और गाना दोनों देशों का नाम रोशन करने पर गर्व व्यक्त किया.

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इनाया राजस्थान में महिला एवं बाल विकास की ब्रांड अंबेसडर

उनके परिवार के सदस्य शकील खान ने बताया कि अमेरिका के मिशिगन सिटी में आयोजित रोबोफेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 जैसी विश्व स्तरीय प्रतियोगिताएं बच्चों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मंच साबित होती है. अक्सर हमारे बच्चे रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में पिछड़े हुए दिखते हैं, जबकि अब लोगों की सोच बदल रही है.

बस जरूरत है तो ऐसे अंतरराष्ट्रीय मंचों की जहां हमारे बच्चे भी अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं. वर्तमान में इनाया खान राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग की ब्रांड अंबेसडर हैं. इनाया ने कहा कि उनका सपना है कि वे टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्कूल खोले जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए.

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