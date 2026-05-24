हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद सस्पेंस में राजस्थान पंचायत चुनाव! सरकार करेगी सुप्रीम कोर्ट का रुख?
Rajasthan Panchayat Chunav 2026: ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर चुनाव टाले जा सकते हैं. उम्मीद है कि आयोग की तरफ से कम समय में रिपोर्ट सौंपने में असमर्थता जताकर इस आधार पर कोर्ट को जानकारी दी जाएगी.
राजस्थान में पंचायत और नगर निकायों के चुनावों को लेकर हाई कोर्ट द्वारा समय सीमा तय किए जाने के बाद राज्य में सियासी सरगर्मी और बढ़ गई है. मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस जहां हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देकर सरकार से तय समय में चुनाव कराए जाने का दबाव बना रही है, तो वहीं राजस्थान सरकार फिलहाल चुनाव कराने के मूड में नजर नहीं आ रही है.
हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है. सरकार के रुख से ऐसा लग रहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पंचायत और नगर निकायों के चुनाव शायद एक बार फिर से टल सकते हैं.
जनप्रतिनिधियों की जगह काम कर रहे प्रशासक
गौरतलब है कि राजस्थान में पंचायतों का कार्यकाल जनवरी 2025 और नगर निकायों का कार्यकाल नवंबर 2025 में ही खत्म हो चुका है. लंबा अरसा बीतने के बावजूद अभी तक चुनाव नहीं कराए गए हैं. जनप्रतिनिधियों की जगह प्रशासक काम कर रहे हैं. इससे विकास के काम भी बाधित हो रहे हैं. चुनाव जल्द से जल्द कराए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा समेत कई अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी.
राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच ने फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार और राज्य के निर्वाचन आयोग को 31 जुलाई तक हर हाल में चुनाव कराए जाने के आदेश दिए थे. सरकार की तरफ से अभी तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आने का हवाला दिया गया तो कोर्ट ने उसके लिए भी 20 जून तक की समय सीमा निर्धारित कर दी. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग हर हाल में आदेश का पालन सुनिश्चित कराए.
राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस का रुख
इस बारे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने सरकार पर निशाना साधा है. दोनों नेताओं ने कहा है कि मौजूदा सरकार लोकतंत्र में यकीन नहीं रखती है और वह इसे कमजोर करने की कोशिश कर रही है. इसी वजह से चुनाव नहीं कराया जा रहा है.
गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली का कहना है कि कांग्रेस पार्टी जल्द चुनाव कराए जाने को लेकर लगातार अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी. प्रदेश की जनता भी सरकार की मंशा को समझ रही है और वह चुनाव होने पर उसे करारा सबक सिखाने की भी तैयारी में है. कांग्रेस ने यह भी कहा है कि मौजूदा सरकार हार की आशंका की वजह से भी चुनाव से भाग रही है.
'सरकार की तरफ से नहीं है कोई रुकावट'
दूसरी तरफ राजस्थान सरकार का कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग जब चाहे, वह तब चुनाव करा सकती है. सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है. सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि सरकार चुनाव कराने को तैयार है, लेकिन वह किसी भी वर्ग के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी.
उन्होंने इशारा किया है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर चुनाव टाले जा सकते हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग की तरफ से कम समय में रिपोर्ट सौंपने में असमर्थता जताकर इस आधार पर हाईकोर्ट को जानकारी दी जा सकती है या फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट से भी गुहार लगाएंगे शिकायतकर्ता
वैसे इस मामले में याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता प्रेमचंद देवांदा और अभिषेक देवांदा का कहना है कि सरकार के पास सभी तरह के विकल्प खुले हैं, लेकिन अगर सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाती है तो वहां भी मामले की पैरवी कर सर्वोच्च अदालत से चुनाव को लोकतंत्र के लिए जरूरी बताते हुए उसे कोई राहत नहीं देने की गुहार लगाई जाएगी.
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Source: IOCL