हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानहाई कोर्ट के आदेश के बावजूद सस्पेंस में राजस्थान पंचायत चुनाव! सरकार करेगी सुप्रीम कोर्ट का रुख?

हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद सस्पेंस में राजस्थान पंचायत चुनाव! सरकार करेगी सुप्रीम कोर्ट का रुख?

Rajasthan Panchayat Chunav 2026: ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर चुनाव टाले जा सकते हैं. उम्मीद है कि आयोग की तरफ से कम समय में रिपोर्ट सौंपने में असमर्थता जताकर इस आधार पर कोर्ट को जानकारी दी जाएगी.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 24 May 2026 08:43 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में पंचायत और नगर निकायों के चुनावों को लेकर हाई कोर्ट द्वारा समय सीमा तय किए जाने के बाद राज्य में सियासी सरगर्मी और बढ़ गई है. मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस जहां हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देकर सरकार से तय समय में चुनाव कराए जाने का दबाव बना रही है, तो वहीं राजस्थान सरकार फिलहाल चुनाव कराने के मूड में नजर नहीं आ रही है. 

हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है. सरकार के रुख से ऐसा लग रहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पंचायत और नगर निकायों के चुनाव शायद एक बार फिर से टल सकते हैं. 

जनप्रतिनिधियों की जगह काम कर रहे प्रशासक

गौरतलब है कि राजस्थान में पंचायतों का कार्यकाल जनवरी 2025 और नगर निकायों का कार्यकाल नवंबर 2025 में ही खत्म हो चुका है. लंबा अरसा बीतने के बावजूद अभी तक चुनाव नहीं कराए गए हैं. जनप्रतिनिधियों की जगह प्रशासक काम कर रहे हैं. इससे विकास के काम भी बाधित हो रहे हैं. चुनाव जल्द से जल्द कराए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा समेत कई अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. 

राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच ने फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार और राज्य के निर्वाचन आयोग को 31 जुलाई तक हर हाल में चुनाव कराए जाने के आदेश दिए थे. सरकार की तरफ से अभी तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आने का हवाला दिया गया तो कोर्ट ने उसके लिए भी 20 जून तक की समय सीमा निर्धारित कर दी. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग हर हाल में आदेश का पालन सुनिश्चित कराए.

राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस का रुख

इस बारे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने सरकार पर निशाना साधा है. दोनों नेताओं ने कहा है कि मौजूदा सरकार लोकतंत्र में यकीन नहीं रखती है और वह इसे कमजोर करने की कोशिश कर रही है. इसी वजह से चुनाव नहीं कराया जा रहा है. 

गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली का कहना है कि कांग्रेस पार्टी जल्द चुनाव कराए जाने को लेकर लगातार अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी. प्रदेश की जनता भी सरकार की मंशा को समझ रही है और वह चुनाव होने पर उसे करारा सबक सिखाने की भी तैयारी में है. कांग्रेस ने यह भी कहा है कि मौजूदा सरकार हार की आशंका की वजह से भी चुनाव से भाग रही है. 

'सरकार की तरफ से नहीं है कोई रुकावट'

दूसरी तरफ राजस्थान सरकार का कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग जब चाहे, वह तब चुनाव करा सकती है. सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है. सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि सरकार चुनाव कराने को तैयार है, लेकिन वह किसी भी वर्ग के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी. 

उन्होंने इशारा किया है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर चुनाव टाले जा सकते हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग की तरफ से कम समय में रिपोर्ट  सौंपने में असमर्थता जताकर इस आधार पर हाईकोर्ट को जानकारी दी जा सकती है या फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है. 

सुप्रीम कोर्ट से भी गुहार लगाएंगे शिकायतकर्ता
 
वैसे इस मामले में याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता प्रेमचंद देवांदा और अभिषेक देवांदा का कहना है कि सरकार के पास सभी तरह के विकल्प खुले हैं, लेकिन अगर सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाती है तो वहां भी मामले की पैरवी कर सर्वोच्च अदालत से चुनाव को लोकतंत्र के लिए जरूरी बताते हुए उसे कोई राहत नहीं देने की गुहार लगाई जाएगी. 

और पढ़ें

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 24 May 2026 08:43 AM (IST)
Tags :
Bhajan Lal Sharma RAJASTHAN NEWS Supreme Court 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
राजस्थान में गर्मी का टॉर्चर! पारा 43 के आसपास, अब नगर निगम ने उठाय ये कदम
राजस्थान में गर्मी का टॉर्चर! पारा 43 के आसपास, अब नगर निगम ने उठाय ये कदम
राजस्थान
कोटा: शादी समारोह में चोरी करने वाला बावरिया गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार, 12 लाख के जेवरात बरामद
कोटा: शादी समारोह में चोरी करने वाला बावरिया गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार, 12 लाख के जेवरात बरामद
राजस्थान
जयपुर में बड़ा हादसा, ब्रेक फेल होने के बाद बेकाबू बस ने 8 कारों को मारी टक्कर, 6 लोगों की हालत नाजुक
जयपुर में बड़ा हादसा, ब्रेक फेल होने के बाद बेकाबू बस ने 8 कारों को मारी टक्कर, 6 लोगों की हालत नाजुक
राजस्थान
Rajasthan News: अजमेर में कांग्रेस का चिंतन शिविर शुरू, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे भी हो सकते हैं शामिल
अजमेर में कांग्रेस का चिंतन शिविर शुरू, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे भी हो सकते हैं शामिल
Advertisement

वीडियोज

Breaking | US Iran Peace Deal: अमेरिकी की शर्तों पर झुका ईरान! | Hormuz | Nuclear | Donald Trump
Attack on Trump Breaking: ट्रंप के करीब कैसे पहुंच गया हमलावर? | Breaking | | America |
Heat Wave Alert:बेजुबानों पर गर्मी का कहर, जू का मेगा कूलिंग प्लान! | Summer
Sansani | Crime News | Twisha Murder Case: वीडियो में कैद ट्विशा की बेफिक्र कहानी | Bhopal
Janhit | Twisha Murder Case: ट्विशा के साथ क्या हुआ? 'वकील' पति, 'जज' सास बच जाएंगे? | Bhopal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हमलावर ने गेट के पास 3 बार की फायरिंग, उसके बाद जवाबी एक्शन... व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग पर अब तक क्या सामने आया?
हमलावर ने गेट के पास 3 बार की फायरिंग, उसके बाद जवाबी एक्शन... व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग पर अब तक क्या सामने आया?
बिहार
मोतिहारी जहरीली शराब कांड में बड़ा एक्शन, 10 मौतों के बाद 14 मद्य निषेध कर्मी सस्पेंड
मोतिहारी जहरीली शराब कांड में बड़ा एक्शन, 10 मौतों के बाद 14 मद्य निषेध कर्मी सस्पेंड
क्रिकेट
IPL 2026: 'जिस तरह तुमने खुद को संभाला...', अर्जुन के लिए सचिन तेंदुलकर ने लिखा खास मैसेज, आखरी मैच में मिला पहला चांस
'जिस तरह तुमने खुद को संभाला...', अर्जुन के लिए सचिन तेंदुलकर ने लिखा खास मैसेज, आखरी मैच में मिला पहला चांस
इंडिया
तेल, ईरान जंग और बिजनेस... पीएम मोदी और मार्को रुबियो के बीच किन मुद्दों पर हुई चर्चा?
तेल, ईरान जंग और बिजनेस... पीएम मोदी और मार्को रुबियो के बीच किन मुद्दों पर हुई चर्चा?
बॉलीवुड
Aishwarya Rai Cannes 2026: कांस क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या राय का 'फेदर शो', पैंटसूट में दिखा बॉसी अवतार, छा गया दूसरा रेड कार्पेट लुक
कांस क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या राय का 'फेदर शो', पैंटसूट में दिखा बॉसी अवतार, छा गया दूसरा रेड कार्पेट लुक
इंडिया
हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा और दिल्ली में सबसे कम, जानें हर राज्य में क्यों अलग है रेट
हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा और दिल्ली में सबसे कम, जानें हर राज्य में क्यों अलग है रेट
ट्रेंडिंग
Viral video: 4 KM का सफर 45 मिनट में! बेंगलुरु ट्रैफिक पर गूगल इंजीनियर का गुस्सा हुआ वायरल
4 KM का सफर 45 मिनट में! बेंगलुरु ट्रैफिक पर गूगल इंजीनियर का गुस्सा हुआ वायरल
जनरल नॉलेज
Pigeon Feeding Ban: इन देशों में कबूतर को दाना डालने पर प्रतिबंध, जानें क्या है इंसानों को इस पंछी से खतरा?
इन देशों में कबूतर को दाना डालने पर प्रतिबंध, जानें क्या है इंसानों को इस पंछी से खतरा?
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget