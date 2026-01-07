हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: जालोर में कड़ाके की ठंड में 108 मटकों से शिव साधना की तपस्या, साध्वी बोलीं- 'हर संत ढोंगी नहीं'

राजस्थान: जालोर में कड़ाके की ठंड में 108 मटकों से शिव साधना की तपस्या, साध्वी बोलीं- 'हर संत ढोंगी नहीं'

Jalore News: जालोर के भीनमाल स्थित श्री महाकालेश्वर धाम में कड़ाके की सर्दी के बीच महिला साधु राधागिरि महाराज 108 मटकों की ठंडी जलधारा के बीच “ॐ नमः शिवाय” मंत्रोच्चार के साथ शिव आराधना कर रही हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 07 Jan 2026 01:37 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में इन दिनों कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है. जहां लोग अलाव जलाकर सर्दी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं जालोर जिले के भीनमाल शहर में एक अद्भुत भक्ति और कठोर साधना का नजारा देखने को मिल रहा है. दरअसल जालोर जिले के भीनमाल में क्षेमंकरी माता मंदिर के पास स्थित श्री महाकालेश्वर धाम में महिला साधु राधागिरि महाराज शनिवार से 11 दिवसीय जलधारा तपस्या कर रही हैं. जो 14 जनवरी तक चलेगी. 

इस तपस्या के दौरान वह प्रतिदिन तड़के सुबह लगभग 5 बजे भोर होते ही “ॐ नमः शिवाय” मंत्र के उच्चारण के साथ 108 मटकों से लगातार ठंडा जल शरीर पर अर्पित कर भगवान शिव की आराधना करती हैं. जिसमें 108 मटकों की जलधारा के बीच कठोर साधना की जा रही है.

सुबह 4 बजे उठती हैं और 5 बजे तक करती है मंत्र जाप

साध्वी राधागिरि महाराज ने बताया कि इस कठिन साधना के लिए वह प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठती हैं और 5 बजे से लेकर करीब 7 बजे तक लगातार जलधारा के बीच मंत्र जाप करती रहती हैं. इस दौरान पानी से भरे 108 घड़े एक-एक कर बिना रुके उन पर डाले जाते हैं. जिनकी तैयारी रात में ही कर ली जाती है. साध्वी का कहना है कि इस तपस्या का उद्देश्य केवल आत्मशुद्धि नहीं बल्कि समाज को यह संदेश देना है कि हर साधु-संत ढोंगी नहीं होता और तप के बल से ही व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति प्राप्त करता है.

महाकालेश्वर धाम के महंत नवीनगिरि महाराज ने बताया कि राधागिरि महाराज की यह तपस्या जनकल्याण और लोकमंगल के लिए है तथा श्री महाकालेश्वर धाम में वर्षों से चली आ रही भक्ति, सेवा और साधना की परंपरा का ही हिस्सा है. 4 जनवरी को तपस्या के दूसरे दिन जैसे ही जलधारा शुरू हुई. पूरा मंदिर परिसर “ॐ नमः शिवाय” के जयघोष से गूंज उठा और इस अद्भुत साधना को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकालेश्वर धाम पहुंचकर दर्शन का लाभ ले रहे हैं.

हर साधु-संत ढोंगी नहीं होता- साध्वी

साध्वी राधागिरि का कहना है कि इस तपस्या का उद्देश्य केवल आत्मशुद्धि नहीं बल्कि समाज को यह संदेश देना है कि हर साधु-संत ढोंगी नहीं होता और तप के बल से ही व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति प्राप्त करता है. उन्होंने बताया कि कठिन तपस्या और साधना से लोगों की आस्था जुड़ी रहे और लोगों की आस्था साधु-संतों के प्रति भी आस्था के साथ विश्वास हमेशा कायम रहे. उन्होंने बताया कि साधु-संत ढोंगी नहीं होता है और तप बल से ही व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए शक्तियों को प्राप्त कर सकता है.

रिपोर्ट- एच.एल.भाटी

और पढ़ें
Published at : 07 Jan 2026 01:37 PM (IST)
Tags :
Jalore News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Venezuela Tension: मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका का नया तुगलकी फरमान! 'रूस-चीन समेत 4 देशों से तोड़ो रिश्ते, वरना...'
मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका का नया तुगलकी फरमान! 'रूस-चीन समेत 4 देशों से तोड़ो रिश्ते, वरना...'
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जीत के लिए कुछ भी करेगी BJP! पहले कांग्रेस और अब AIMIM से मिलाया हाथ
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जीत के लिए कुछ भी करेगी BJP! पहले कांग्रेस और अब AIMIM से मिलाया हाथ
इंडिया
Turkman Gate Dispute: फैज-ए-इलाही मस्जिद के बाहर अतिक्रमण पर बुलडोजर, क्यों हुआ एक्शन, किसकी जमीन, हर सवाल का जवाब जानें
फैज-ए-इलाही मस्जिद के बाहर अतिक्रमण पर बुलडोजर, क्यों हुआ एक्शन, किसकी जमीन, हर सवाल का जवाब जानें
स्पोर्ट्स
IPL से निकाला गया तो पाकिस्तान पहुंचे मुस्तफिजुर रहमान, PSL में कौड़ियों के भाव में बिके, जानिए कितनी लगी कीमत
IPL से निकाला गया तो पाकिस्तान पहुंचे मुस्तफिजुर रहमान, PSL में कौड़ियों के भाव में बिके, जानिए कितनी लगी कीमत
Advertisement

वीडियोज

ठाकरे बंधुओं के महायुति पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप पर क्या बोले Devendra Fadnavis ? । Interview
Mumbai के बंटवारे से लेकर भाषा की राजनीति पर खुलकर बोले Devendra Fadnavis ।Exclusive Interview
BMC Election से ठीक पहले Fadnavis का ये दावा विपक्ष को चौंका देगा !। Devendra Fadnavis Interview
Delhi Bulldozer Action: अब कैसे बचेंगे दिल्ली के पत्थरबाज, एक्शन में आ गई पुलिस । Faiz-E-Ilahi
Delhi Bulldozer Action: रिपोर्टर ने दिखाया Old Delhi में चारो ओर बिखरे पड़े पत्थर । Faiz-E-Ilahi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Venezuela Tension: मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका का नया तुगलकी फरमान! 'रूस-चीन समेत 4 देशों से तोड़ो रिश्ते, वरना...'
मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका का नया तुगलकी फरमान! 'रूस-चीन समेत 4 देशों से तोड़ो रिश्ते, वरना...'
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जीत के लिए कुछ भी करेगी BJP! पहले कांग्रेस और अब AIMIM से मिलाया हाथ
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जीत के लिए कुछ भी करेगी BJP! पहले कांग्रेस और अब AIMIM से मिलाया हाथ
इंडिया
Turkman Gate Dispute: फैज-ए-इलाही मस्जिद के बाहर अतिक्रमण पर बुलडोजर, क्यों हुआ एक्शन, किसकी जमीन, हर सवाल का जवाब जानें
फैज-ए-इलाही मस्जिद के बाहर अतिक्रमण पर बुलडोजर, क्यों हुआ एक्शन, किसकी जमीन, हर सवाल का जवाब जानें
स्पोर्ट्स
IPL से निकाला गया तो पाकिस्तान पहुंचे मुस्तफिजुर रहमान, PSL में कौड़ियों के भाव में बिके, जानिए कितनी लगी कीमत
IPL से निकाला गया तो पाकिस्तान पहुंचे मुस्तफिजुर रहमान, PSL में कौड़ियों के भाव में बिके, जानिए कितनी लगी कीमत
बॉलीवुड
'खोसला का घोसला 2' में बोमन ईरानी को रवि किशन ने किया रिप्लेस? एक्टर ने खुद बताया रूमर्स का सच
'खोसला का घोसला 2' में बोमन ईरानी को रवि किशन ने किया रिप्लेस? एक्टर ने बताया सच
हेल्थ
पैदा होने के तुरंत बाद जरूर कराएं अपने बच्चे का NBS, वरना ताउम्र पछताएंगी आप
पैदा होने के तुरंत बाद जरूर कराएं अपने बच्चे का NBS, वरना ताउम्र पछताएंगी आप
जनरल नॉलेज
अमेरिका और ट्रंप को आंखें दिखाने वाले कोलंबिया में किस धर्म का दबदबा, जानें कितने मुस्लिम?
अमेरिका और ट्रंप को आंखें दिखाने वाले कोलंबिया में किस धर्म का दबदबा, जानें कितने मुस्लिम?
नौकरी
UIDAI में सेक्शन ऑफिसर की भर्ती शुरू, लाखों में सैलरी; जानिए योग्यता और आवेदन प्रक्रिया
UIDAI में सेक्शन ऑफिसर की भर्ती शुरू, लाखों में सैलरी; जानिए योग्यता और आवेदन प्रक्रिया
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget