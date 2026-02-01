जालोर में श्मशान भूमि में मानव खोपड़ी मिलने से हड़कंप, तंत्र साधना का शक, जांच शुरू

राजस्थान के जालोर जिले के लेटा गांव में रविवार को श्मशान भूमि में मानव खोपड़ी से हड़कंप मच गया. दरअसल समाज के लोग श्मशान भूमि में समाधि के देने लिए पहुंचे थे. जब दो माह पुरानी समाधि के पास मानव खोपड़ी और समाधि के स्थान पर खुदी हुई अवस्था में पाई जाने पर किसी संदिग्ध गतिविधि आशंका का हुई, इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

ग्रामीणों के अनुसार, यह मानव खोपड़ी लेटा गांव के मेघवाल समाज की श्मशान भूमि में पाई गई. जिस स्थान पर खोपड़ी मिली, वहां पहले एक समाधि बनी हुई थी, लेकिन अब वह खुदी हुई अवस्था में मिली है. इससे श्मशान भूमि में छेड़छाड़ की आशंका जताई जा रही है.

अज्ञात व्यक्ति ने कब्र खोदकर बाहर निकाले अवशेष

ग्रामीणों ने बताया कि यह खोपड़ी गांव निवासी चंपालाल (40) पुत्र मानाराम मेघवाल की हो सकती है. चंपा लाल की करीब ढाई माह पहले बीमारी के चलते मौत हुई थी और उसे इसी श्मशान भूमि में दफन किया गया था. अब उसी स्थान से खोपड़ी मिलने और समाधि खुदी होने से आशंका जताई जा रही है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने कब्र खोदकर अवशेष बाहर निकाले हैं.

ग्रामीणों ने जताई तांत्रिक या संदिग्ध गतिविधि की आशंका

घटना के बाद ग्रामीणों ने तांत्रिक या संदिग्ध गतिविधि की आशंका जताई है. श्मशान भूमि में इस तरह की हरकत को लेकर लोगों में आक्रोश और भय का माहौल है. ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खोपड़ी को कब्जे में लिया और आवश्यक कार्रवाई शुरू की.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. यह खोपड़ी उसी व्यक्ति की है या किसी अन्य की, इसकी पुष्टि जांच और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के बाद ही हो सकेगी. पुलिस श्मशान भूमि में समाधि खोदने के पीछे के कारणों और इसमें शामिल लोगों की तलाश में जुटी हुई है.