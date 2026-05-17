राजस्थान के जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र से जुड़े एक कारोबारी को कथित लॉरेंस गैंग से 2 करोड़ की रंगदारी के लिए और रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है. सांचौर के कारोबारी अशोक नैन के पुणे स्थित फर्नीचर मॉल पर हुई फायरिंग के बाद दहशत का माहौल बन गया है. पीड़ित कारोबारी अशोक कुमार नैण, जो सरवाना थाना क्षेत्र के हरिपुरा नैण गांव के निवासी हैं, वर्तमान में महाराष्ट्र के पुणे में एजे फर्नीचर मॉल का संचालन करते हैं.

अंतरराष्ट्रीय नंबर से कॉल कर खुद को बताया आरजू विश्नोई

मिली जानकारी के अनुसार 7 मई को अशोक कुमार के मोबाइल पर एक अंतरराष्ट्रीय नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया था. कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को अमेरिका से बोल रहा आरजू विश्नोई बताया और कथित रूप से खुद को लॉरेंस गैंग से जुड़ा बताया. आरोप है कि उसने कारोबारी से कहा कि पुणे में कारोबार करना है तो 2 करोड़ रुपए देने होंगे, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

परिवादी के अनुसार कॉल करने वाले ने उसकी दिनचर्या, घर और व्यापार से जुड़ी जानकारियां होने का दावा करते हुए लगातार धमकियां दीं. बाद में दोबारा कॉल कर कथित रूप से कहा गया कि पैसे नहीं देने पर गोली मार दी जाएगी.

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पुणे मॉल पर नौ सेकं में की गई 10 राउंड फायरिंग

कारोबारी ने बताया कि 15 मई की रात करीब 9:20 बजे पुणे स्थित उसके मॉल पर बाइक सवार दो बदमाश पहुंचे. इनमें एक व्यक्ति ने चेहरा ढंक रखा था. आरोप है कि दोनों ने करीब नौ सेकंड के अंदर मॉल पर 10 राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए. फायरिंग से मॉल की दीवारों और अंदर मौजूद सामान पर निशान मिले हैं.

घटना के बाद कारोबारी ने जालोर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी परिवाद देकर सुरक्षा की मांग की है. उन्होंने कहा कि घटना के बाद वह भयभीत हैं और फिलहाल अपने गांव में रुके हुए हैं. कारोबारी का कहना है कि उनका किसी अवैध गतिविधि से कोई संबंध नहीं है और पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सकती है.

सोशल मीडिया पर लॉरेंस गैंग के नाम से फायरिंग का दावा

घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी वायरल हुई, जिसमें कथित रूप से लॉरेंस गैंग के नाम से फायरिंग की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया. हालांकि इस पोस्ट की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. फिलहाल पुणे पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, जबकि जालोर पुलिस भी परिवादी के बयान लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.

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