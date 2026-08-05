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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: करणी सेना के प्रदर्शन में घायल युवक की मौत, मुआवजे की मांग

जयपुर: करणी सेना के प्रदर्शन में घायल युवक की मौत, मुआवजे की मांग

Jaipur News: जयपुर में UGC नियमों के विरोध में करणी सेना ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें देवराज सिंह नाम का युवक घायल हो गया था. अब इस युवक की इलाज के दौरान मौत होने से यह मामला गरमा गया है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 05 Aug 2026 09:58 AM (IST)
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जयपुर में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC)  नियमों के विरोध में करणी सेना ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें देवराज सिंह नाम का युवक घायल हो गया था. अब इस युवक की इलाज के दौरान मौत होने से यह मामला गरमा गया है.

मौत को लेकर संगठन और युवक के परिवार में आक्रोश है. संगठन पीड़ित परिवार के लिए एक करोड़ के मुआवजे की मांग कर रहा है.  वहीं, इस घटना के बाद  करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना मंगलवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात कर शोक संवोदना व्यक्त की. 

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मकराना ने की मृतक के परिजनों से मुलाकात

 मकराना ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और हरसंभव मदद देने का भरोसा दिलाया. उन्होंने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद भी दी. मकराना ने राज्य सरकार से मृतक के परिजनों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है.

जयपुर बंद का आह्वान

मकराना ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द मांगें नहीं मानीं तो करणी सेना जयपुर बंद का आह्वान करेगी और मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेगी. वहीं, पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है.

क्या है मामला?

दरअसल, UGC) के नए नियमों को वापस लेने की मांग को लेकर श्री राजपूत करणी सेना और विभिन्न सवर्ण संगठन सोमवार को प्रदर्शन कर रहे थे. बीकानेर से शुरू हुई 600 किलोमीटर लंबी पदयात्रा के जयपुर पहुंची तो प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हो गई.

हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन छोड़े और लाठीचार्ज किया. इसी दौरान देवराज नाम का युवक घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. अब करणी सेना की मांग है कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए नहीं तो पूरे जयपुर को बंद किया जायेगा. 

जयपुर: राजपूत करणी सेना का उग्र प्रदर्शन, पुलिस का लाठीचार्ज

 

 

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 05 Aug 2026 09:58 AM (IST)
Tags :
Protest UGC Karni Sena RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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