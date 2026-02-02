जैसलमेर: सरकारी आवास लूटने आए चोर ने दीवार पर लिपस्टिक से लिखा मैसेज, 'शराब के साथ चिप्स रखा करो'

राजस्थान: स्वर्णनगरी जैसलमेर में चोरी की एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पुलिस और आम जनता दोनों को हैरत में डाल दिया है. एक सरकारी अधिकारी के सूने आवास में सेंध लगाने के बाद इस अलबेले चोर ने न केवल घर में पड़े सामान पर हाथ साफ किया, बल्कि आवास की दीवार पर लिपस्टिक से बड़े-बड़े अक्षरों में मजेदार और चौकाने वाले संदेश छोड़ गए हैं.

बता दें कि बीते शनिवार देर रात शहर की IGNP कॉलोनी स्थित IGNP सहायक अभियंता (AEN) सोहन जांगिड़ के सरकारी आवास पर एक अलबेला चोर जरूरी सामानों पर हाथ साफ कर रफू-चक्कर हो गया. साथ ही चोरी के पश्चात चोर ने अधिकारी के घर में पड़ी लिपस्टिक से दीवार पर व्यंग्यात्मक, धमकी भरे अंदाज में और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते नोट लिखे हैं.

दीवार पर लिखा- पुलिस के चक्कर काटने का समय नहीं

चोर ने मकान मालिक को संबोधित करते लिखे नोट में "अपना नाम बिहारी बाबू" शब्द का बार-बार इस्तेमाल किया है. चोर ने दीवार पर लिखते हुए आगाह भी किया कि "घर में दारू रख रहे हो तो साथ में आलू चिप्स भी रखा करो." साथ ही पुलिस को चुनौती देते लिपस्टिक से लिखा कि "पुलिस थाने में शिकायत करोगे तो वक्त बर्बाद होगा... बिहारी बाबू, रिपोर्ट मत करना मैं तुम्हे भूल जाऊंगा और तुम भी मुझे भूल जाना."

'मजबूरी में किया ऐसा काम'

अंत में कागज पर लिखा कि "आपकी सुंदर पेन से लिख रहा हूं, कि मैं बिहारी बाबू तुम्हारा अन्न खाया हूं, आनंद आया, पर मजबूरी ने पहली बार ऐसा काम करवाया है. अगर जिंदा रहा तो एहसान नहीं भूलूंगा, धन्यवाद!! बिहारी बाबू." IGNP के सहायक अभियंता सोहन जांगिड़ ने बताया कि शनिवार रात को किसी आवश्यक कार्य के चलते शहर से बाहर था. उसी का फायदा उठाकर चोर ने रात के अंधेरे में सरकारी आवास का ताला तोड़कर 1 लैपटॉप, 1 टीवी, 2 परफ्यूम, 2 ब्रांड न्यू शर्ट, एक जींस पेंट और एक ब्लेजर लेकर फरार हो गया.

सुबह मिली वारदात की जानकारी

आज सुबह विभागीय कर्मचारी के आवास पहुंचने पर मुझे वारदात की जानकारी मिली. सूचना देने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और फिंगर प्रिंट सहित अन्य साक्ष्य जुटाए. उन्होंने कहा कि गनीमत रही कि आवास पर कोई कीमती सामान और नकद नहीं रखा हुआ था अन्यथा भारी नुकसान का सामना करना पड़ता.

पुलिस की कार्यप्रणाली पर तंज कस गया चोर

गौरतलब है कि चोर ने बेहद बेखौफ अंदाज में यह संदेश दिया कि पुलिस के पास जाने का कोई फायदा नहीं है. लिपस्टिक से लिखी गई इन धमकियों और फरमाइशों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी एक व्यंग्यात्मक सवाल खड़ा कर दिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.