राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भड़ाना का निधन, BJP में शोक की लहर

राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भड़ाना का आज (सोमवार, 2 फरवरी) सुबह अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद निधन हो गया. उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. भड़ाना के निधन के बाद राजनीतिक जगत में शोक की लहर है.

हेम सिंह भड़ाना का अंतिम संस्कार दोपहर 12 बजे उनके पैतृक गांव किशनगढ़ बास के भगेरी कला में किया जाएगा. पार्टी के अलवर जिला मीडिया प्रभारी ने बताया कि पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना के निधन के चलते आज पार्टी के सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए हैं.

वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री थे हेम सिंह भड़ाना

पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भड़ाना का सियासी जीवन छात्र राजनीति से शुरू हुआ, जिसके बाद वे दो बार विधायक बने और साल 2013 में वसुंधरा राजे सरकार के समय उन्हें मंत्री पद दिया गया.

पिछले पांच छह महीनों से हेम सिंह भड़ाना गंभीर रूप से बीमार थे. इसके बावजूद आमजन से उनका जुड़ाव नहीं टूटा. वे लगातार लोगों से मिलते थे. पिछले विधानसभा चुनाव में काफी कम अंतर से उनकी हार हुई.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जताया शोक

राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने शोक जताते हुए कहा, "राजस्थान बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. उन्होंने सदैव जनहित और प्रदेश के विकास को प्राथमिकता दी. उनका निधन बीजेपी परिवार और राजस्थान की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिजनों को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें."

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जताया दुख

कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने कहा, "पूर्व मंत्री एवं थानागाजी के पूर्व विधायक हेमसिंह भड़ाना के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है. इस दुःख की घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दे और परिवारजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें."