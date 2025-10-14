हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'महिलाओं के पूरे कपड़े जले थे, शरीर से निकल रहा था खून', जैसलमेर अग्निकांड के चश्मदीद ने बताया मंजर

'महिलाओं के पूरे कपड़े जले थे, शरीर से निकल रहा था खून', जैसलमेर अग्निकांड के चश्मदीद ने बताया मंजर

Jaisalmer Bus Fire Accident: जैसलमेर बस हादसे में 20 लोगों की मौत की आशंका है. इस घटना को लेकर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दुख जताया है.

By : ज़हीन तकवी | Updated at : 14 Oct 2025 09:00 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक प्राईवेट बस में मंगलवार (14 अक्टूबर) की दोपहर अचानक आग लगने से दर्दनाक हादसा हो गया. इस घटना में 20 लोगों की मौत की आंशका जताई जा रही है. हादसे को लेकर मौके पर मौजूद चश्मदीद लोगों ने पूरा मंजर बयां किया है. 

एक चश्मदीद जितेंद्र स्वामी ने बताया कि हम यहां से जा रहे थे हमने धुंआ उठते देखा तो नजदीक आए और हमने देखा कि काफी लोग बुरी तरह से जख्मी थे. उनकी चमड़ी जली हुई थी. जगह-जगह से खून निकल रहा था.

लोगों से मांगकर महिलाओं पर डाले कपड़े

उन्होंने बताया कि महिलाओं की इतनी बुरी हालत थी कि उनके पूरे कपड़े जले हुए थे. लोगों से कपड़े मांगकर महिलाओं पर डाले. कुछ देर बाद एंबुलेंस आई और महिला समेत अन्य घायलों एंबुलेंस में डालकर अस्पताल पहुंचाया.

15 लोग सड़क पर बदहवास हालत में इधर उधर पड़े हुए थे. थे कोई पेड़ के नीचे बेसुध पड़ा था कोई सड़क पर पड़ा था. वो मंजर बड़ा ही दर्दनाक था. हमने घायलों को संभाला और उन्हें हौसला दिया. जैसे ही एंबुलेंस आई उसके जरिए उन्हें अस्पताल पहुंचाया.

राज्यपाल-मुख्यमंत्री ने जताया शोक

वहीं इस हादसे को लेकर राज्यपाल हरिभाऊ बागडे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हादसे पर शोक जताया है. शर्मा ने घटना को हृदयविदारक बताते हुए कहा कि घायलों के समुचित उपचार एवं प्रभावितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.

पुलिस के अनुसार, बस जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी तभी अपराह्न करीब तीन बजे थईयात गांव के पास उसके पिछले हिस्से से अचानक धुआं निकलने लगा और चालक ने बस को सड़क किनारे रोका. हालांकि कुछ ही पलों में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया. स्थानीय निवासी और राहगीर मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य में मदद की.

दमकल और पुलिस को सूचित किया गया और घायल यात्रियों को इलाज के लिए जैसलमेर के जवाहर अस्पताल ले जाया गया. आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है. जैसलमेर के जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने इस घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की है और संबंधित अधिकारियों को तत्काल राहत एवं चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

About the author ज़हीन तकवी

सैयद ज़हीन रज़ा तकवी 2019 से ABP News के डिजिटल विंग में सेवाएं दे रहे हैं. इस दौरान टेक-ऑटो सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. राजनीति और खेल की खबरों में गहरी दिलचस्पी है. वर्तमान में स्टेट डेस्क पर कार्यरत हैं. साथ ही टीम लीड की भी जिम्मेदारी निभाते हैं. एबीपी न्यूज से पहले ज़हीन ईटीवी भारत और जनटीवी न्यूज में काम कर चुके हैं.
Read
Published at : 14 Oct 2025 08:55 PM (IST)
Tags :
Jaisalmer News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'...तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता PAK', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल का चौंकाने वाला खुलासा
'...तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता PAK', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल का चौंकाने वाला खुलासा
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में GRAP-1 की पाबंदियां लागू, इन कामों पर लगी रोक, 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन बैन
दिल्ली-NCR में GRAP-1 की पाबंदियां लागू, इन कामों पर लगी रोक, 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन बैन
Hockey
IND vs PAK: खत्म हुआ हैंडशेक विवाद! भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने मिला लिया हाथ; तस्वीरें जमकर वायरल
खत्म हुआ हैंडशेक विवाद! भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने मिला लिया हाथ; तस्वीरें जमकर वायरल
भोजपुरी सिनेमा
सबसे अमीर भोजपुरी एक्ट्रेस कौन? अक्षरा सिंह और रानी चटर्जी में किसके पास ज्यादा पैसा
सबसे अमीर भोजपुरी एक्ट्रेस कौन? अक्षरा और रानी चटर्जी में किसके पास ज्यादा पैसा
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Midwest Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPS Puran Kumar Case: IPS पूरन कुमार केस में आया बड़ा ट्विस्ट | ABP NEWS
Sensex-Nifty फिसले, पर IT Sector चमका – Gold-Silver बना Safe Haven| Paisa Live
IPS Officer Puran Kumar Case: IPS पूरन कुमार केस में Rahul Gandhi की एंट्री से चढ़ा सियासी पारा!
Mangal Lakshmi: Bua Dadi की साजिश आई सामने, Mangal ने किया Kapil से रिश्ता खत्म #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'...तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता PAK', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल का चौंकाने वाला खुलासा
'...तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता PAK', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल का चौंकाने वाला खुलासा
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में GRAP-1 की पाबंदियां लागू, इन कामों पर लगी रोक, 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन बैन
दिल्ली-NCR में GRAP-1 की पाबंदियां लागू, इन कामों पर लगी रोक, 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन बैन
Hockey
IND vs PAK: खत्म हुआ हैंडशेक विवाद! भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने मिला लिया हाथ; तस्वीरें जमकर वायरल
खत्म हुआ हैंडशेक विवाद! भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने मिला लिया हाथ; तस्वीरें जमकर वायरल
भोजपुरी सिनेमा
सबसे अमीर भोजपुरी एक्ट्रेस कौन? अक्षरा सिंह और रानी चटर्जी में किसके पास ज्यादा पैसा
सबसे अमीर भोजपुरी एक्ट्रेस कौन? अक्षरा और रानी चटर्जी में किसके पास ज्यादा पैसा
इंडिया
एक पूर्व केंद्रीय मंत्री, दो पूर्व डिप्टी CM लड़ेंगे चुनाव, स्पीकर का टिकट कटा; BJP की लिस्ट की बड़ी बातें
एक पूर्व केंद्रीय मंत्री, दो पूर्व डिप्टी CM लड़ेंगे चुनाव, स्पीकर का टिकट कटा; BJP की लिस्ट की बड़ी बातें
जनरल नॉलेज
सपना चौधरी के होटल रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश, ऐसे केस में कितनी मिलती है सजा?
सपना चौधरी के होटल रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश, ऐसे केस में कितनी मिलती है सजा?
शिक्षा
क्या स्टूडेंट वीजा पर बीवी के साथ फिनलैंड में रह सकते हैं आप? जानें खर्च और अधिकार समेत हर बात
क्या स्टूडेंट वीजा पर बीवी के साथ फिनलैंड में रह सकते हैं आप? जानें खर्च और अधिकार समेत हर बात
बिहार
जीतन राम मांझी ने 6 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, बहू दीपा कुमारी को दिया टिकट
जीतन राम मांझी ने 6 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, बहू दीपा कुमारी को दिया टिकट
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget