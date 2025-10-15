जैसलमेर बस हादसे पर खाचरियावास बोले, 'बीजेपी सरकार नाटकबाजों की, भगवान भी नाराज'

जैसलमेर बस हादसे को लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हादसे रोकने में पूरी तरह विफल साबित हुई है और अब बीजेपी को हादसे रोकने के लिए पूजा-पाठ करना चाहिए.

खाचरियावास ने कहा कि यह धार्मिक सरकार नहीं, बल्कि नाटकबाजों और फर्जियों की सरकार है. भगवान राम और भगवान कृष्ण भी इस सरकार से नाराज हैं. भगवान की नाराजगी की वजह से ही प्रदेश में लगातार आपदाएं और हादसे हो रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि भगवान राम के वंशज होने के नाते वे अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि राजस्थान में आपदाएं और हादसे रुकें.

' जनता ने बीजेपी को वोट देकर किया पाप'

पूर्व मंत्री ने जनता और सरकार दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी को वोट देकर पाप किया, क्योंकि उसने सांप्रदायिकता फैलाने और हिंदू-मुस्लिम करने वालों को सत्ता में लाया. अब वही सरकार भी पाप कर रही है.

खाचरियावास ने राज्य में भ्रष्टाचार, इंस्पेक्टर राज और प्रशासनिक अव्यवस्था के बढ़ने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि ज्यादातर फिटनेस सेंटर बंद हैं और विभागों में मनमानी चल रही है.

उन्होंने परिवहन विभाग के मंत्री और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनकी अपनी ही सरकार में कोई सुनवाई नहीं होती. उन्होंने कहा, “बैरवा की इतनी हालत है कि वे एक आरटीओ तक को नहीं हटा सकते. सरकार अब ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं” .

' साफ दिखाई दे रही है सरकार की संवेदनहीनता '

खाचरियावास ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने अब तक जैसलमेर बस हादसे के पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा नहीं की है, और इस सरकार से किसी राहत या मुआवजे की उम्मीद करना बेमानी है. उन्होंने कहा कि भजन लाल शर्मा सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी और अब उसकी संवेदनहीनता साफ दिखाई दे रही है.