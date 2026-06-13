Jaipur Weather: जयपुर में आंधी-बारिश से लोगों को मिली राहत, राजस्थान के इन जिलों में बढ़ा तापमान
Jaipur Weather News In Hindi: बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम को पूरी तरह बदल दिया और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली. अचानक बदले मौसम से शहर का माहौल खुशनुमा हो गया.
भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से जूझ रही राजधानी जयपुर में शुक्रवार (12 जून) की शाम मौसम ने अचानक यू-टर्न ले लिया. दिनभर करीब 42 डिग्री तापमान और तेज गर्मी के बाद शहर में तेज अंधड़ चला, जिसके बाद झमाझम बारिश शुरू हो गई. बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम को पूरी तरह बदल दिया और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली.
अचानक बदले मौसम से शहर का माहौल खुशनुमा हो गया. कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश दर्ज की गई. तपती गर्मी के बीच आसमान से बरसी राहत की बूंदों ने लोगों को सुकून दिया. बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई और दिनभर की तपिश से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली. जयपुर में फिलहाल मौसम सुहाना बना हुआ है.
राजस्थान को गर्मी से मिलेगी राहत
राजस्थान में गुरुवार (11 जून) से गर्मी और उमस से राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि राज्य में एक 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' (पश्चिमी विक्षोभ) सक्रिय हो गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, 11 जून से 14 जून के बीच बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर डिवीजन के कुछ हिस्सों में आंधी-तूफान, 50-60 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है.
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जयपुर और अलवर समेत 12 जिलों के लिए आंधी-तूफान और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. कुछ जगहों पर ओले गिरने की भी संभावना है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस मौसम प्रणाली का असर 14 जून तक पूरे राज्य में बना रहेगा. मौसम के पूर्वानुमान के बावजूद, पिछले 24 घंटों में राजस्थान में मौसम गर्म और शुष्क रहा; आसमान साफ रहा और तेज धूप रही.
कई जिलों में बढ़ा तापमान
श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, जयपुर और अलवर समेत कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने राजस्थान के ऊपर एक मजबूत मौसम प्रणाली के बनने का अनुमान लगाया है. इसके असर से बीकानेर, जयपुर और भरतपुर डिवीजन के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
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