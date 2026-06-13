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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJaipur Weather: जयपुर में आंधी-बारिश से लोगों को मिली राहत, राजस्थान के इन जिलों में बढ़ा तापमान 

Jaipur Weather: जयपुर में आंधी-बारिश से लोगों को मिली राहत, राजस्थान के इन जिलों में बढ़ा तापमान 

Jaipur Weather News In Hindi: बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम को पूरी तरह बदल दिया और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली. अचानक बदले मौसम से शहर का माहौल खुशनुमा हो गया.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 13 Jun 2026 07:20 AM (IST)
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भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से जूझ रही राजधानी जयपुर में शुक्रवार (12 जून) की शाम मौसम ने अचानक यू-टर्न ले लिया. दिनभर करीब 42 डिग्री तापमान और तेज गर्मी के बाद शहर में तेज अंधड़ चला, जिसके बाद झमाझम बारिश शुरू हो गई. बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम को पूरी तरह बदल दिया और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली.

अचानक बदले मौसम से शहर का माहौल खुशनुमा हो गया. कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश दर्ज की गई. तपती गर्मी के बीच आसमान से बरसी राहत की बूंदों ने लोगों को सुकून दिया. बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई और दिनभर की तपिश से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली. जयपुर में फिलहाल मौसम सुहाना बना हुआ है.

राजस्थान को गर्मी से मिलेगी राहत

राजस्थान में गुरुवार (11 जून) से गर्मी और उमस से राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि राज्य में एक 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' (पश्चिमी विक्षोभ) सक्रिय हो गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, 11 जून से 14 जून के बीच बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर डिवीजन के कुछ हिस्सों में आंधी-तूफान, 50-60 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है. 

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जयपुर और अलवर समेत 12 जिलों के लिए आंधी-तूफान और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. कुछ जगहों पर ओले गिरने की भी संभावना है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस मौसम प्रणाली का असर 14 जून तक पूरे राज्य में बना रहेगा. मौसम के पूर्वानुमान के बावजूद, पिछले 24 घंटों में राजस्थान में मौसम गर्म और शुष्क रहा; आसमान साफ रहा और तेज धूप रही.

कई जिलों में बढ़ा तापमान 

श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, जयपुर और अलवर समेत कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने राजस्थान के ऊपर एक मजबूत मौसम प्रणाली के बनने का अनुमान लगाया है. इसके असर से बीकानेर, जयपुर और भरतपुर डिवीजन के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. 

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 13 Jun 2026 07:20 AM (IST)
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