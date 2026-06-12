INDIA गठबंधन का जिक्र कर अशोक गहलोत का बड़ा बयान, 'राहुल गांधी का भाषण केवल...'
Ashok Gehlot On Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि आरएसएस-बीजेपी का मुकाबला करने के लिए INDIA गठबंधन को राहुल गांधी के साथ मजबूती से खड़ा होना होगा. उन्होंने विपक्षी एकता पर जोर दिया.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडिया’ को राहुल गांधी के साथ मजबूती से खड़ा होना होगा. उन्होंने कहा कि अगर सभी विपक्षी दल एकजुट होकर चुनावी लड़ाई लड़ें तो बीजेपी को हराना आसान होगा.
राहुल गांधी के भाषण का जिक्र कर क्या बोले?
शुक्रवार (12 जून) को जारी एक बयान में अशोक गहलोत ने ‘इंडिया’ गठबंधन की हाल ही में हुई बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी का भाषण केवल विपक्षी दलों को एकजुट करने का संदेश नहीं था, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के सामने खड़ी चुनौतियों को लेकर एक स्पष्ट चेतावनी भी था.
रामदास अठावले बोले, 'राहुल गांधी चाहे जितनी दें गाली, जनता...चाहती है मोदी की बहाली'
राहुल गांधी के विचारों से जताई सहमति
अशोक गहलोत ने कहा कि बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जो बातें रखीं, उनसे वह पूरी तरह सहमत हैं. उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को आपसी मतभेद भुलाकर एकजुटता के साथ आगे बढ़ना चाहिए.
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बयान में कहा, “मैंने भी कल यही अपील की थी कि ‘इंडिया’ गठबंधन को राहुल गांधी के नेतृत्व में यह लड़ाई लड़नी चाहिए. आज मैं फिर यही कहता हूं कि आरएसएस-बीजेपी से लड़ने के लिए ‘इंडिया’ गठबंधन को राहुल गांधी के साथ मजबूती से खड़ा होना होगा.”
एकजुटता पर दिया जोर
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष की ताकत उसकी एकता में है. उन्होंने राहुल गांधी के बयान का उल्लेख करते हुए कहा, “जैसा कि राहुल गांधी ने कहा, यदि हम सभी एकजुट होकर बीजेपी का मुकाबला करें, तो उसे आसानी से हराया जा सकता है.”
बीकानेर में प्रसव के बाद किडनी फेल मामले में दवाओं की जांच तेज, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन पर शक गहराया
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस बयान को विपक्षी एकता के पक्ष में एक अहम संदेश माना जा रहा है. उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिया कि आगामी राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए ‘इंडिया’ गठबंधन को एकजुट रहना होगा और साझा रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा.