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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानमहज 200 रुपये के लिए दोस्त की जान ले ली, पत्थर से कूचकर निकाला गुस्सा

महज 200 रुपये के लिए दोस्त की जान ले ली, पत्थर से कूचकर निकाला गुस्सा

कोटा में 200 रुपये के लिए एक नाबालिग ने अपने दोस्त की हत्या कर दी. मृतक मयंक सोमवार से लापता था. पुलिस को CCTV में वह पड़ोसी के साथ जाता नजर आया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

By : आसिफ खान, कोटा | Updated at : 27 May 2026 05:35 PM (IST)
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राजस्थान के कोटा से इंसानियत को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है। यहां रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय मासूम मयंक मीणा की महज 200 रुपये के विवाद में हत्या कर दी गई. आरोपी भी नाबालिग बताया जा रहा है, जिसने पत्थर से सिर कुचलकर हत्या करने के बाद शव को रेलवे वर्कशॉप के सामने जंगल में फेंक दिया.

मृतक मयंक मीणा पुत्र अमर सिंह निवासी सोगरिया सोमवार को घर से निकला था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा. परिजनों की सूचना पर पुलिस ने तलाश शुरू की. जांच के दौरान पुलिस ने थाना क्षेत्र के करीब 150 सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें मयंक पड़ोस में रहने वाले एक नाबालिग के साथ जाता दिखाई दिया.

उधार नहीं लौटाया तो पत्थर से कूच दिया

पुलिस ने संदिग्ध बालक को डिटेन कर पूछताछ की तो उसने हत्या करना कबूल कर लिया. आरोपी ने बताया कि मयंक ने उससे कुछ दिन पहले 200 रुपए उधार लिए थे और वापस नहीं दे रहा था. इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई और गुस्से में उसने पत्थर से हमला कर मयंक की हत्या कर दी.

आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने रेलवे वर्कशॉप के सामने जंगल से शव बरामद किया. शव के अंग अलग-अलग दूरी पर मिले. आशंका है कि शव को जानवरों ने भी नोंच दिया था. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

जांच में जुटी एफएसएल टीम

मामले की गंभीरता को देखते हुए कोटा सिटी एसपी तेजस्वनी गौतम, एएसपी सुभाष चंद मिश्रा, डिप्टी एसपी डॉ. पूनम चौहान सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है.

About the author आसिफ खान, कोटा

15 साल के पत्रकारिता अनुभव के साथ आसिफ खान ABP News के साथ जुड़े हैं. आसिफ की नजर राजस्थान के कोटा संभाग की हर बड़ी खबर पर रहती है. क्राइम खबरों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है और कई बड़े मामलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग उन्होंने की है.
तेज,सटीक और भरोसेमंद पत्रकारिता की कोशिश रही है.
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Published at : 27 May 2026 05:33 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Police Kota News CRIME NEWS RAJASTHAN NEWS
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