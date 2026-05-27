महज 200 रुपये के लिए दोस्त की जान ले ली, पत्थर से कूचकर निकाला गुस्सा

राजस्थान के कोटा से इंसानियत को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है। यहां रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय मासूम मयंक मीणा की महज 200 रुपये के विवाद में हत्या कर दी गई. आरोपी भी नाबालिग बताया जा रहा है, जिसने पत्थर से सिर कुचलकर हत्या करने के बाद शव को रेलवे वर्कशॉप के सामने जंगल में फेंक दिया.

मृतक मयंक मीणा पुत्र अमर सिंह निवासी सोगरिया सोमवार को घर से निकला था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा. परिजनों की सूचना पर पुलिस ने तलाश शुरू की. जांच के दौरान पुलिस ने थाना क्षेत्र के करीब 150 सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें मयंक पड़ोस में रहने वाले एक नाबालिग के साथ जाता दिखाई दिया.

उधार नहीं लौटाया तो पत्थर से कूच दिया

पुलिस ने संदिग्ध बालक को डिटेन कर पूछताछ की तो उसने हत्या करना कबूल कर लिया. आरोपी ने बताया कि मयंक ने उससे कुछ दिन पहले 200 रुपए उधार लिए थे और वापस नहीं दे रहा था. इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई और गुस्से में उसने पत्थर से हमला कर मयंक की हत्या कर दी.

आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने रेलवे वर्कशॉप के सामने जंगल से शव बरामद किया. शव के अंग अलग-अलग दूरी पर मिले. आशंका है कि शव को जानवरों ने भी नोंच दिया था. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

जांच में जुटी एफएसएल टीम

मामले की गंभीरता को देखते हुए कोटा सिटी एसपी तेजस्वनी गौतम, एएसपी सुभाष चंद मिश्रा, डिप्टी एसपी डॉ. पूनम चौहान सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है.