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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानसगाई नहीं हुई तो लड़की के ऑफिस ही पहुंच गया युवक, देने लगा धमकी, डरी हुई लड़की ने किया कुछ ऐसा

सगाई नहीं हुई तो लड़की के ऑफिस ही पहुंच गया युवक, देने लगा धमकी, डरी हुई लड़की ने किया कुछ ऐसा

Jaipur News in Hindi: परिवारों के बीच सहमति न बनने के बाद भी युवक युवती से रिश्ता बनाना चाहता था और इसीलिए आरोपी मोहित बार बार लड़की को फोन कर रहा था. डर के मारे लड़की ने उसे ब्लॉक कर दिया था.

By : मुबारिक खान | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 24 May 2026 02:08 PM (IST)
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राजस्थान की राजधानी जयपुर से अजीब मामला सामने आया है. दरअसल, प्यार में पड़े युवक और युवती के परिवारों के बीच में सहमति न बन पाने की वजह से दोनों की सगाई नहीं हो सकी. इस बात से नाराज युवक लड़की को धमकाते हुए उसके ऑफिस ही पहुंच गया और लगातार उससे बात करने का दबाव बनाने लगा. इस पूरी घटना से लड़की डर गई और उसने महिला हेल्पलाइन पर सूचना दी, जिसके कुछ मिनट बाद कालिका पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और युवती के बताए गए हुलिए के मुताबिक पार्किंग में खड़े युवक को गिरफ्तार कर लिया.

परिवारों के बीच सहमति न बनने के बाद भी युवक युवती से रिश्ता बनाना चाहता था और इसीलिए आरोपी मोहित बार बार लड़की को फोन कर रहा था. डर के मारे लड़की ने उसे ब्लॉक कर दिया था. इसके बाद लड़का सीधा उसके ऑफिस ही पहुंच गया और उसे धमकाने लगा.

यह भी पढ़ें: 20 साल पुराने प्रेम संबंध का खौफनाक अंत, रेप के बाद प्रेमिका की पत्थर से कुचलकर हत्या

डर के मारे नीचे नहीं आई लड़की

डरी सहमी लड़की ने मदद के लिए महिला हेल्पलाइन पर फोन किया. सूचना के 10 मिनट बाद कालिका पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंच गई. लड़की फिर भी बिल्डिंग से नीचे नहीं आई और खिड़की पर खड़े रह कर युवक का हुलिया पुलिस को बताया. फिर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक की पहचान कर उसे हिरासत में ले लिया.

शादी के लिए पहले से चल रही थी बात

आरोपी मोहित सोडाला का रहने वाला है. वह पहले युवती के संपर्क में था और इन दोनों के बीच शादी की बात चल रही थी, लेकिन परिवारों की सहमति नहीं बनने पर रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका. इसके बावजूद भी युवक लगातार युवती पर बात करने का दबाव बना रहा था.

यह भी पढ़ें: Rajasthan News: झालावाड़ की इनाया खान रोबोफेस्ट में बनी वर्ल्ड चैंपियन, राज्य सरकार ने बनाया ब्रांड अंबेसडर

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 24 May 2026 02:08 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Police Rajasthan Police  RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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