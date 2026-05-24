सगाई नहीं हुई तो लड़की के ऑफिस ही पहुंच गया युवक, देने लगा धमकी, डरी हुई लड़की ने किया कुछ ऐसा

राजस्थान की राजधानी जयपुर से अजीब मामला सामने आया है. दरअसल, प्यार में पड़े युवक और युवती के परिवारों के बीच में सहमति न बन पाने की वजह से दोनों की सगाई नहीं हो सकी. इस बात से नाराज युवक लड़की को धमकाते हुए उसके ऑफिस ही पहुंच गया और लगातार उससे बात करने का दबाव बनाने लगा. इस पूरी घटना से लड़की डर गई और उसने महिला हेल्पलाइन पर सूचना दी, जिसके कुछ मिनट बाद कालिका पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और युवती के बताए गए हुलिए के मुताबिक पार्किंग में खड़े युवक को गिरफ्तार कर लिया.

परिवारों के बीच सहमति न बनने के बाद भी युवक युवती से रिश्ता बनाना चाहता था और इसीलिए आरोपी मोहित बार बार लड़की को फोन कर रहा था. डर के मारे लड़की ने उसे ब्लॉक कर दिया था. इसके बाद लड़का सीधा उसके ऑफिस ही पहुंच गया और उसे धमकाने लगा.

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डर के मारे नीचे नहीं आई लड़की

डरी सहमी लड़की ने मदद के लिए महिला हेल्पलाइन पर फोन किया. सूचना के 10 मिनट बाद कालिका पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंच गई. लड़की फिर भी बिल्डिंग से नीचे नहीं आई और खिड़की पर खड़े रह कर युवक का हुलिया पुलिस को बताया. फिर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक की पहचान कर उसे हिरासत में ले लिया.

शादी के लिए पहले से चल रही थी बात

आरोपी मोहित सोडाला का रहने वाला है. वह पहले युवती के संपर्क में था और इन दोनों के बीच शादी की बात चल रही थी, लेकिन परिवारों की सहमति नहीं बनने पर रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका. इसके बावजूद भी युवक लगातार युवती पर बात करने का दबाव बना रहा था.

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