20 साल पुराने प्रेम संबंध का खौफनाक अंत, रेप के बाद प्रेमिका की पत्थर से कुचलकर हत्या

राजस्थान के डूंगरपुर जिले की ओबरी थाना पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया है. डेचा नाले में मिले महिला के सड़े-गले शव की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है. वारदात की वजह 20 साल पुराने संबंधों का कड़वा अंत बताया जा रहा है.

बीती 17 मई को ओबरी थाना क्षेत्र के डेचा नाले में एक महिला का करीब 4-5 दिन पुराना सड़ा-गला शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था. मृतका की पहचान बबली उर्फ हंता डामोर के रूप में हुई. मृतका की बेटी द्वारा हत्या की आशंका जताने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की.

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बहलाकर नाले के पास ले गया था प्रेमी

पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ. आरोपी जीवराज उर्फ जीवा और मृतका के बीच पिछले 20 वर्षों से प्रेम संबंध थे. 14 मई की रात आरोपी महिला को बहला-फुसलाकर नाले के पास ले गया. पुलिस के अनुसार आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और गला दबाकर व पत्थर से वार कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी ने साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को नाले में फेंक कर फरार हो गया.

पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में विशेष टीम का गठन किया गया. तकनीकी सर्विलांस और मुखबिरों की सूचना पर आरोपी जीवराज को चितरी क्षेत्र से घेराबंदी कर पकड़ा गया. कड़ी पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है.

7 दिन में पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी

इस सफल कार्रवाई में ओबरी थानाधिकारी रमेश कुमार कटारा, गोविंदलाल, हेड कांस्टेबल गोविंद सिंह और चितरी थाने के दिग्विजय सिंह सहित हरेंद्र सिंह, मुकेश कुमार, कन्हैयालाल और प्रवीण सिंह की मुख्य भूमिका रही.

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