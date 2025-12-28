राजस्थान: जयपुर में युवक के पेट से निकले टूथब्रश और लोहे के औजार, डॉक्टर भी रह गए दंग

राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया. एक युवक पेट दर्द की शिकायत लेकर निजी अस्पताल पहुंचा था. शुरू में मामला सामान्य लगा, लेकिन जांच के बाद जो सामने आया, उसने सबको चौंका दिया.

डॉक्टरों ने जब युवक की सोनोग्राफी कराई तो पेट के अंदर अजीब आकृतियां दिखाई दीं. ध्यान से देखने पर पता चला कि ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि कई वस्तुएं हैं. जांच रिपोर्ट में पेट के भीतर टूथब्रश और लोहे के औजार जैसी चीजें नजर आईं.

दो घंटे चला जटिल ऑपरेशन

इसके बाद सीनियर गैस्ट्रो सर्जन डॉ. तन्मय परीक ने अपनी टीम के साथ ऑपरेशन करने का फैसला लिया. एंडोस्कोपी से ये सामान निकालना संभव नहीं था, इसलिए ओपन सर्जरी करनी पड़ी. करीब दो घंटे से ज्यादा चले ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने युवक के पेट से 7 टूथब्रश और लोहे के दो पाने (रिंच) बाहर निकाले.

डस्टबिन बन चुका था पेट

डॉक्टरों के मुताबिक युवक का पेट किसी डस्टबिन की तरह बन चुका था. लंबे समय तक ये सामान पेट में रहने की वजह से दर्द और संक्रमण का खतरा बढ़ गया था. गनीमत रही कि समय रहते ऑपरेशन कर लिया गया, वरना स्थिति जानलेवा हो सकती थी.

भीलवाड़ा का रहने वाला है युवक

डॉ. तन्मय परीक ने बताया कि पीड़ित युवक राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का रहने वाला है. उसे लोहे के उपकरण और टूथब्रश निगलने की आदत थी. उसने ये सभी चीजें करीब एक महीने पहले निगली थीं लेकिन उसकी ये आदत जानलेवा बन गई. जिसके बाद धीरे-धीरे पेट दर्द बढ़ता चला गया.

डॉक्टरों का कहना है कि ऐसा मामला बहुत ही दुर्लभ होता है. ऑपरेशन के बाद युवक की हालत अब स्थिर है और वह डॉक्टरों की निगरानी में है. यह घटना लोगों के लिए चेतावनी भी है कि ऐसी आदतें गंभीर खतरे में डाल सकती हैं.