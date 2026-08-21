Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान का वो स्कूल जहां CJP के आशुतोष के जाने पर मचा हंगामा, है बहुत बुरा हाल

राजस्थान का वो स्कूल जहां CJP के आशुतोष के जाने पर मचा हंगामा, है बहुत बुरा हाल

CJP का आरोप है कि ग्रामीणों की आड़ में BJP कार्यकर्ताओं और विधायक के समर्थकों ने उन पर हमला किया है. यहां पढ़ें पूरे स्कूल की ग्राउंड रिपोर्ट

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 21 Aug 2026 05:58 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में सरकारी स्कूलों की बदहाली और लोगों की एंट्री के साथ ही फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी पर रोक का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. जयपुर ग्रामीण इलाके में तबेले में चल रहे एक स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची कॉकरोच जनता पार्टी की टीम पर आज हमला कर दिया गया. इस हमले में सीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को चोट आई है. उनकी गाड़ियों के कांच तोड़ दिए गए हैं. महिला कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी किए जाने और उनके मोबाइल फोन तोड़ने के भी आरोप लगे हैं. 

सीजेपी का आरोप है कि ग्रामीणों की आड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं और विधायक के समर्थकों ने उन पर हमला किया है. कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दोषियों के खिलाफ 48 घंटे में सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए बड़ा आंदोलन खड़ा किए जाने की चेतावनी दी है. 


राजस्थान का वो स्कूल जहां CJP के आशुतोष के जाने पर मचा हंगामा, है बहुत बुरा हाल

दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी की एक टीम आज जयपुर ग्रामीण के बगरू इलाके में निरीक्षण के लिए पहुंची थी. उनके स्कूल तक पहुंचने से पहले ही गांव वालों ने उन्हें घेर लिया और उनका विरोध करने लगे. इस दौरान ग्रामीणों और सीजेपी कार्यकर्ताओं में टकराव व मारपीट हुई. दोनों ने एक दूसरे पर हमले के आरोप लगाए हैं. 

कॉकरोच जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को चोट आई है. गाड़ियों के कांच टूटे हैं, जबकि कई गांव वाले भी चोटिल हुए हैं. गांव वालों का आरोप है कि उन्होंने कोई मारपीट नहीं की है. किसी तरह का पथराव नहीं किया है. उन्होंने सिर्फ विरोध करके सीजेपी कार्यकर्ताओं को भगाने का काम किया है. 


राजस्थान का वो स्कूल जहां CJP के आशुतोष के जाने पर मचा हंगामा, है बहुत बुरा हाल

दरअसल जयपुर ग्रामीण के रामपुरा कंवरपुरा ग्राम पंचायत का प्राइमरी स्कूल पूरी तरह से जर्जर है. साल भर पहले झालावाड़ में हुए हादसे के बाद इसे पूरी तरह बंद कर दिया गया था. हालांकि पढ़ाई पहले से ही दूसरी जगह कराई जा रही थी. स्कूल बिल्डिंग को बैरिकेड कर लोगों के आने-जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है. इस स्कूल को करीब 4 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया गया था. 

दूर होने की वजह से बच्चे वहां नहीं जा रहे थे, इस वजह से गांव के ही सत्यनारायण शर्मा ने अपने तबेले को स्कूल चलाने के लिए दे दिया. यहां रात को गाय और भैंस बांधी जाती हैं. जानवरों का चारा यहां स्टॉक करके रखा जाता है. यही टूटे-फूटे टीन शेड के नीचे बच्चों को पढ़ाया जाता है. दो महिला टीचर यहां नियुक्त की गई है. गांव के गरीब परिवारों के बच्चे तबेले में टीन शेड के नीचे बदबू और गंदगी के बीच पढ़ाई करने को मजबूर हैं. 

कॉकरोच जनता पार्टी इसी बदहाली को उजागर करने के लिए गांव में गई हुई थी, जहां उस पर हमला किया गया. सीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि हमला स्थानीय विधायक कैलाश वर्मा के समर्थकों ने किया है. गांव वालों की भीड़ में अपने लोगों को भेज कर यह हमला कराया गया.


राजस्थान का वो स्कूल जहां CJP के आशुतोष के जाने पर मचा हंगामा, है बहुत बुरा हाल

इन आरोपों को थोड़ा बल इसलिए मिलता है क्योंकि जर्जर स्कूल बिल्डिंग में विधायक के कई पोस्टर आज ही चस्पा किए गए हैं. इन पोस्टरों पर लिखा है कि विधायक ने स्कूल की नई बिल्डिंग के लिए 12 लाख रुपए की रकम जारी किए जाने की सिफारिश की है.

दूसरी तरफ जिस तबेले में स्कूल चल रहा है, वहां सीजेपी कार्यकर्ताओं के हटते ही एक बैनर लगा दिया गया है जिस पर आशुतोष रांका से सवाल पूछे गए हैं. सवाल यह उठता है कि इतनी जल्दी मैटर किसने तैयार किया, वह प्रिंट कैसे हुआ और तबेले में चल रहे कथित स्कूल के गेट के अंदर और बाहर लगाने की इजाजत किसने दी. यह बैनर राजस्थान के गुमनाम शिक्षक की तरफ से लगाया गया है. 

गांव वालों का आरोप है कि वह अपने स्कूल के मामले में राजनीति कतई नहीं होने देना चाहते. कॉकरोच जनता पार्टी के लोग यहां राजनीति करने के लिए आ रहे थे, इसलिए विरोध कर उन्हें भगाया गया. आज हंगामें के बाद जिला शिक्षा अधिकारी गिरिराज पारीक भी मौके पर पहुंचे.

हालांकि उनके पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था. एबीपी न्यूज़ में जब उनसे तबेले में चल रहे स्कूल के बारे में जानकारी चाही तो वह भागते हुए गाड़ी में बैठे और चलते बने. आज की इस घटना में पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं.  

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 21 Aug 2026 05:58 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
राजस्थान का वो स्कूल जहां CJP के आशुतोष के जाने पर मचा हंगामा, है बहुत बुरा हाल
राजस्थान का वो स्कूल जहां CJP के आशुतोष के जाने पर मचा हंगामा, है बहुत बुरा हाल
राजस्थान
आशुतोष रांका शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर भड़के, 'आपका टाइम...'
आशुतोष रांका शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर भड़के, 'आपका टाइम...'
राजस्थान
गौ-संरक्षण और मंदिरों पर शंकराचार्य सदानंद, एबीपी न्यूज से खास बातचीत
गौ-संरक्षण और मंदिरों पर शंकराचार्य सदानंद, एबीपी न्यूज से खास बातचीत
राजस्थान
आशुतोष रांका पर हमले पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान, 'CJP का चरित्र...'
आशुतोष रांका पर हमले पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान, 'CJP का चरित्र...'
Advertisement

वीडियोज

Janhit With Chitra Tripathi: Nripendra Mishra...Champat Rai के टारगेट पर क्यों आए? | Donation Scam
Chirag Paswan Exclusive: CM Samrat को लिखी चिट्ठी का क्या राज? EXCLUSIVE बातचीत में खुला राज!
Sandeep Chadhary: राष्ट्रगीत बहाना...मुस्लिम वोटबैंक पर निशाना? | Vande Mataram Row| BJP | Congress
Sugar Price Hike: चीनी के दाम बढ़े तो सरकार ने कसी लगाम, स्टॉक पर रोक | Breaking | New Price
Chitra Tripathi: 2 छंद Vs 6 छंद, राष्ट्रगीत पर जंग क्योंं? विश्लेषकों का विश्लेषण| Vande Mataram Row
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु: DMK ने ठुकराया विजय सरकार की मुफ्त गाड़ियों का ऑफर, जानें मामला
तमिलनाडु: DMK ने ठुकराया विजय सरकार की मुफ्त गाड़ियों का ऑफर, जानें मामला
बिहार
राहुल गांधी के धरना पर गिरिराज सिंह, 'एक पागल होता है और एक…'
राहुल गांधी के धरना पर गिरिराज सिंह, 'एक पागल होता है और एक…'
साउथ सिनेमा
Irumudi X Review: रवि तेजा का दमदार कमबैक, 'इरुमुडी' देख क्रेजी हुए फैंस, बताया- 'ब्लॉकबस्टर'
रवि तेजा का दमदार कमबैक, 'इरुमुडी' देख क्रेजी हुए फैंस, बताया- 'ब्लॉकबस्टर'
क्रिकेट
भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले बदला श्रीलंका का कोच
भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले बदला श्रीलंका का कोच
विश्व
पाक हाई कमीशन के बाहर बुलडोजर एक्शन पर MEA की प्रतिक्रिया, कहा- उचित जवाब..
पाक हाई कमीशन के बाहर बुलडोजर एक्शन पर MEA की प्रतिक्रिया, कहा- उचित जवाब..
इंडिया
कश्मीर पर गोर का बयान, बिलबिलाया पाकिस्तान, अब आया भारत का जवाब
कश्मीर पर गोर का बयान, बिलबिलाया पाकिस्तान, अब आया भारत का जवाब
क्रिकेट
क्रिकेट फैंस के लिए परफेक्ट वीकेंड, शनिवार-रविवार टेस्ट क्रिकेट का डबल धमाल
क्रिकेट फैंस के लिए परफेक्ट वीकेंड, शनिवार-रविवार टेस्ट क्रिकेट का डबल धमाल
एग्रीकल्चर
क्या किसानों को रक्षाबंधन पर मिलेंगे 4000 रुपये? जानें पीएम किसान योजना का सच
क्या किसानों को रक्षाबंधन पर मिलेंगे 4000 रुपये? जानें पीएम किसान योजना का सच
ABP NEWS
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
ABP NEWS
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
ABP NEWS
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
ABP NEWS
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
ABP NEWS
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Embed widget