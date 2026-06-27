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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानISI के लिए जासूसी करने वाली बबीता भेजी गई जेल, ली थी सुसाइड बॉम्बर बनने की ट्रेनिंग

ISI के लिए जासूसी करने वाली बबीता भेजी गई जेल, ली थी सुसाइड बॉम्बर बनने की ट्रेनिंग

Jaipur News In Hindi: राजस्थान एटीएस की गिरफ्त में आई ISI जासूस बबीता जाखड़ उर्फ खदीजा को 2 दिन की जेल भेज दिया गया है. उसने मानव बम बनने की ऑनलाइन ट्रेनिंग ली थी. पढ़ें पूरी खबर.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 27 Jun 2026 05:20 PM (IST)
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प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से जुड़कर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार बबीता जाखड़ को राजस्थान एटीएस (ATS) ने 7 दिनों की लंबी पूछताछ के बाद आज जयपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया. स्पेशल वेकेशन कोर्ट ने आरोपी बबीता को दो दिनों की ज्यूडिशियल कस्टडी (न्यायिक हिरासत) में जेल भेज दिया है. अब सोमवार (27 जून) को उसे सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां जांच एजेंसी एटीएस उसकी कस्टडी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है.

ऑनलाइन कलमा पढ़ा

राजस्थान एटीएस ने बबीता जाखड़ को 20 जून को जयपुर से औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया था. वह मूल रूप से राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की रहने वाली है. 38 वर्षीय बबीता की शादी करीब 14 साल पहले हुई थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही रिश्ता टूट गया. दूसरी शादी की तलाश के दौरान ही वह जैश-ए-मोहम्मद के एक सक्रिय सदस्य के संपर्क में आई. एटीएस के मुताबिक, उसने ऑनलाइन कलमा पढ़कर अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और 'बबीता' से 'खदीजा' बन गई. हिंदू धर्म छोड़कर उसने पूरी तरह से इस्लाम के मुताबिक इबादत शुरू कर दी थी.

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आईएसआई से पैसे लेकर की जासूसी

एटीएस सूत्रों का दावा है कि बबीता कुछ दिन बाद ही जैश-ए-मोहम्मद के 'स्लीपर सेल' की एक्टिव मेंबर बन गई. वह आईएसआई से पैसे लेकर भारत की जासूसी कर रही थी. जांच एजेंसी काफी समय से उसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी. वह फेसबुक पर "दुनिया धोखेबाज" नाम से एक पेज भी संचालित कर रही थी, जिससे कई संदिग्ध लोग जुड़े हुए पाए गए हैं.

मानव बम बनने की ट्रेनिंग और पाकिस्तान जाने का प्लान

बबीता इस कदर कट्टरपंथी हो चुकी थी कि वह जल्द ही पाकिस्तान भागने की फिराक में थी. कोर्ट में पेशी के दौरान मौजूद जयपुर सेशन कोर्ट के अधिवक्ता भगवान सहाय वर्मा के मुताबिक, बबीता ने ऑनलाइन तरीके से 'मानव बम' (Suicide Bomber) बनने की ट्रेनिंग ले ली थी. वह कुछ ही महीनों में पाकिस्तान जाकर इसकी सीधे तौर पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने वाली थी और वहीं जैश के एक सक्रिय आतंकी से निकाह करने की तैयारी में थी.

भारत की अन्य महिलाओं को लेकर किया सनसनीखेज खुलासा

सूत्रों के मुताबिक, एक हफ्ते की पूछताछ में बबीता ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. उसने बताया है कि उसी की तरह भारत की कुछ अन्य महिलाएं भी स्लीपर सेल के तौर पर काम करते हुए आईएसआई के लिए जासूसी कर रही हैं.

चेहरा ढककर पहुंची कोर्ट

बबीता जाखड़ को आज जब भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट में पेश किया गया, तो उसने अपने चेहरे को दुपट्टे से पूरी तरह ढक रखा था. मीडियाकर्मियों ने उससे कई सवाल किए, लेकिन उसने पूरे समय चुप्पी साधे रखी और किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 27 Jun 2026 05:19 PM (IST)
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RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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