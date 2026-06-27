राजस्थान: सफाई कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल शुरू, जयपुर समेत कई शहरों में लगे कचरे के ढेर

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan: सफाई कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल शुरू, जयपुर समेत कई शहरों में लगे कचरे के ढेर

Rajasthan: सफाई कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल शुरू, जयपुर समेत कई शहरों में लगे कचरे के ढेर

Rajasthan News: सफाई कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल शुरू हो गई है. जयपुर समेत कई शहरों में सफाई व्यवस्था ठप है. भर्ती, कोटा और आउटसोर्सिंग खत्म करने की मांग को लेकर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 27 Jun 2026 08:42 PM (IST)
Preferred Sources

जयपुर समेत पूरे राजस्थान में सफाई कर्मचारी शनिवार (27 जून) से बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं. हड़ताल का असर पहले ही दिन साफ दिखाई देने लगा. जयपुर में कई इलाकों में सड़कों और चौराहों पर कचरे के ढेर लग गए हैं. सफाई का काम पूरी तरह ठप रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उनकी कई पुरानी मांगें अब तक पूरी नहीं हुई हैं. कर्मचारी भर्तियों में वाल्मीकि समाज का कोटा तय करने, लंबे समय से खाली पड़े पदों पर जल्द भर्ती करने और आउटसोर्सिंग के जरिए होने वाली ठेका प्रथा को खत्म करने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि सरकार से कई बार बातचीत हुई, लेकिन कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया.

ISI के लिए जासूसी करने वाली बबीता भेजी गई जेल, ली थी सुसाइड बॉम्बर बनने की ट्रेनिंग

कूड़े के ढेर लगाकर जताया विरोध

जयपुर में कई जगह सफाई कर्मचारियों ने चौराहों और सड़कों के बीच कूड़े के ढेर लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया. कर्मचारियों का कहना है कि यह सरकार का ध्यान उनकी समस्याओं की ओर खींचने का तरीका है. वहीं, नगर निगम और दूसरे निकायों के तहत काम करने वाले कर्मचारी भी पूरी तरह हड़ताल पर हैं.

राजस्थान सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष नंदकिशोर डांडोरिया ने कहा कि कई दौर की बातचीत के बाद भी सरकार ने मांगों पर अमल नहीं किया. इसी वजह से कर्मचारियों को बेमियादी हड़ताल का फैसला लेना पड़ा. उन्होंने प्रदेश के लोगों से भी हड़ताल के दौरान सहयोग करने की अपील की है.

कई शहरों में असर, जल्द समाधान की उम्मीद

जयपुर के अलावा जोधपुर, कोटा, बीकानेर और अजमेर समेत कई शहरों में भी हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है. निकायों के बाहर बड़ी संख्या में कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं. कर्मचारियों ने साफ कहा है कि इस बार केवल आश्वासन से बात नहीं बनेगी. जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं लेती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी. वहीं, आम लोगों को उम्मीद है कि सरकार और कर्मचारियों के बीच जल्द बातचीत होगी, ताकि सफाई व्यवस्था फिर से सामान्य हो सके.

जयपुर के बस्सी में जमीन को लेकर विवाद हुआ हिंसक, 4 गाड़ियां जलकर खाक; 2 युवक गंभीर रूप से घायल

और पढ़ें

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 27 Jun 2026 08:28 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
Rajasthan: सफाई कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल शुरू, जयपुर समेत कई शहरों में लगे कचरे के ढेर
राजस्थान: सफाई कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल शुरू, जयपुर समेत कई शहरों में लगे कचरे के ढेर
राजस्थान
ISI के लिए जासूसी करने वाली बबीता भेजी गई जेल, ली थी सुसाइड बॉम्बर बनने की ट्रेनिंग
ISI के लिए जासूसी करने वाली बबीता भेजी गई जेल, ली थी सुसाइड बॉम्बर बनने की ट्रेनिंग
राजस्थान
जयपुर के बस्सी में जमीन को लेकर विवाद हुआ हिंसक, 4 गाड़ियां जलकर खाक; 2 युवक गंभीर रूप से घायल
जयपुर के बस्सी में जमीन को लेकर विवाद हुआ हिंसक, 4 गाड़ियां जलकर खाक; 2 युवक गंभीर रूप से घायल
राजस्थान
राजस्थान: मृत्युभोज में घी के मालपुए न बनाने पर 43 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार, हुक्का-पानी बंद
राजस्थान: मृत्युभोज में घी के मालपुए न बनाने पर 43 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार, हुक्का-पानी बंद
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Theft | Shastrartha: इस्तीफा, घोटाले के आरोप और आस्था का सवाल, देखिए पूरी पड़ताल!
Ram Mandir Theft | Champat Rai | Abp News: चढ़ावे घोटाले में क्यों 'चंपत' हैं असली आका?
Mumbai Crime | Muharram | Poisonous Capsules | Chaar Ki Chaal: मुहर्रम जुलूस में 'मौत' के कैप्सूल!
DR. Aarambhi: Aarambhi का संगीत में साड़ी लुक, पर बेटे Vihan के साथ होने वाली है बड़ी अनहोनी!
Bollywood News: ऐश्वर्या राय के आइकॉनिक गाने 'इश्क कमीना' का हुआ रीमेक, नए अंदाज में रिलीज हुआ ट्रैक(27.06.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
K. Bhagyaraj Death: कौन हैं तमिल इंडस्ट्री के दिग्गज शख्स के. भाग्यराज? जिनके निधन पर पहुंचे CM विजय
कौन हैं तमिल इंडस्ट्री के दिग्गज शख्स के. भाग्यराज? जिनके निधन पर पहुंचे CM विजय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: आरोपी मनीष यादव की बहन ने abp न्यूज़ से किया खुलासा, '1 महीने पहले ही...'
राम मंदिर मामला: आरोपी मनीष यादव की बहन ने abp न्यूज़ से कहा, '1 महीने पहले ही लगी थी नौकरी'
क्रिकेट
Exclusive: ABP पर श्रीसंत ने हरभजन को दिया 'लड़ने' का ऑफर, बोले- मैंने उसे लाइफ टाइम ब्लॉक कर दिया
ABP पर श्रीसंत ने हरभजन को दिया 'लड़ने' का ऑफर, बोले- मैंने उसे लाइफ टाइम ब्लॉक कर दिया
क्रिकेट
Women T20 World Cup Prize 2026 Money: 2026 टी20 वर्ल्ड कप की प्राइज मनी कितनी है? जानें पुरुष टी20 वर्ल्ड कप से कम है या ज्यादा
2026 टी20 वर्ल्ड कप की प्राइज मनी कितनी है? जानें पुरुष टी20 वर्ल्ड कप से कम है या ज्यादा
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle Records: 'वेलकम टू द जंगल' बनी तूफान, धुआंधार कमाई के साथ पहले दिन तोड़े ये 9 बड़े रिकॉर्ड्स
'वेलकम टू द जंगल' बनी तूफान, धुआंधार कमाई के साथ पहले दिन तोड़े ये 9 बड़े रिकॉर्ड्स
विश्व
'बिल्कुल गलत...', कोलंबो में भारत-पाकिस्तान के बीच ट्रैक 2 डिप्लोमेसी पर आया राम माधव का बयान, जानें क्या बताया
'बिल्कुल गलत...', कोलंबो में भारत-पाकिस्तान के बीच ट्रैक 2 डिप्लोमेसी पर आया राम माधव का बयान, जानें क्या बताया
ट्रैवल
Amarnath Yatra 2026 Guide: अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से होगी शुरू, रजिस्ट्रेशन-रूट से लेकर ट्रैवल परमिट तक... यहां जानें सबकुछ
अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से होगी शुरू, रजिस्ट्रेशन-रूट से लेकर ट्रैवल परमिट तक... यहां जानें सबकुछ
शिक्षा
NEET में नहीं मिली मेडिकल सीट, हार नहीं मानी; रितुपर्णा को Rolls-Royce से 72 लाख सालाना का पैकेज
NEET में नहीं मिली मेडिकल सीट, हार नहीं मानी; रितुपर्णा को Rolls-Royce से 72 लाख सालाना का पैकेज
ENT LIVE
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
ENT LIVE
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
ABP NEWS
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
ABP NEWS
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
ABP NEWS
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
Embed widget