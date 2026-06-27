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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर के बस्सी में जमीन को लेकर विवाद हुआ हिंसक, 4 गाड़ियां जलकर खाक; 2 युवक गंभीर रूप से घायल

जयपुर के बस्सी में जमीन को लेकर विवाद हुआ हिंसक, 4 गाड़ियां जलकर खाक; 2 युवक गंभीर रूप से घायल

Jaipur News: शुक्रवार को बस्सी थाना क्षेत्र में शाम एन्क्लेव आवासीय योजनाओं में एक भूखंड की बाउंड्री निर्माण को लेकर विवाद हुआ था. इस दौरान दोनों ही पक्षों के लोग आमने सामने आ गए.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 27 Jun 2026 11:52 AM (IST)
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  • जयपुर के बस्सी में जमीन विवाद को लेकर हिंसक उपद्रव.
  • विवाद में चार गाड़ियां जलीं, कई क्षतिग्रस्त और दो युवक घायल.
  • पुलिस ने स्थिति संभाली, अतिरिक्त बल तैनात, आरोपियों की तलाश जारी.

राजस्थान के जयपुर में जमीन विवाद को लेकर संग्राम  देखने को मिला है. यहां के बस्सी थाना इलाके में जमीनी विवाद को लेकर उपद्रवियों ने जमकर उपद्रव मचाया. दो पक्षों के बीच हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि इस दौरान उपद्रवियों ने चार गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया. वहीं, आधा दर्जन गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई. 

शुक्रवार (26 जून) को आवासीय योजना के तहत रास्ता निकालने और प्लॉट की बाउंड्री निर्माण को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद ने ख़ूनी संघर्ष का रूप ले लिया.  हिंसा के दौरान कई वाहनों में भी आग लगाई गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह स्थिति पर काबू पाया. शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किये गए हैं. 

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क्यों हुआ था विवाद

आपको बता दें शुक्रवार को बस्सी थाना क्षेत्र में शाम एन्क्लेव आवासीय योजनाओं में एक भूखंड की बाउंड्री निर्माण को लेकर विवाद हुआ था. इस दौरान दोनों ही पक्षों के लोग आमने सामने आ गए. यह विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे और सरियों से एक दूसरे पर हमला कर दिया. इस घटना में दो युवकों को गंभीर चोट भी आयी है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है. वहीं, इस विवाद में तीन वाहन जलकर राख हो गए, जबकि कई वाहन क्षतिग्रस्त बताए जा रहे हैं.

घटना की सूचना के बाद बस्सी थाना अधिकारी पुलिसबल के साथ मौके पर पहुंचे और शांति व्यवस्था क़ायम रखने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात किये हैं. वहीं, पुलिस अब CCTV फ़ुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है. जल्द ही आरोपियों को पकड़कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 27 Jun 2026 11:51 AM (IST)
Tags :
Land Dispute RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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